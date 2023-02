Összesen 4 094 129 darab személyautó van hivatalosan forgalomban a KSH most közzétett legfrissebb adatai szerint Magyarországon, amelyek a 2022 év végi állapotot rögzítik. Soha ennyi nem futott még a kopottas hazai úthálózaton, a bő négymilliós szám rekordja mögött ugyanakkor több érdekesség fellelhető.

Elsőként azt, hogy az egy év alatt bekövetkezett közel 74 ezer darabos növekedés tovább erősíti a trendet, miszerint egyértelműen lassul a gyarapodás. 2018-ról 2019-re még 170 ezer személyautóval bővült a hazai járműpark, 2019-ről 2020-ra csaknem 109 ezerrel, 2020-ról 2021-re pedig jó 99 ezerrel. A változások az újonnan forgalomba állított és külföldről használtan behozott személyautók, valamint a forgalomból kivont öreg és összetört kocsik együtteséből állnak össze. Tavaly egyaránt csökkent az újak értékesítése (111 524 darab, -8,54 százalék) és a szürkeimport mértéke is (126 094 darab, -4,64 százalék).

Két évtizedes távlatban nézve brutális, hogy mennyivel több kocsit használ a lélekszámát nézve fogyatkozó magyarság. 2002-ben még csak 2,629 millió személyautó futott idehaza, azóta a 2008 utáni három évet leszámítva minden egyes esztendőben növekedett az állomány. Alábbi táblázatunkban kétévenkénti adatokat mutatunk.

Év Forgalomban lévő

személyautók száma 2022 4 094 129 2020 3 920 799 2018 3 641 823 2016 3 313 206 2014 3 107 695 2012 2 986 028 2010 2 984 063 2008 3 055 427 2006 2 953 737 2004 2 828 433 2002 2 629 526

Melyik márkából mennyit használunk?

Az újonnan vásároltak százezer darabos toplistája nagyon nem úgy néz ki 2022-ben, mint a forgalomban lévő millióké. Tavaly Suzuki, Toyota, Volkswagen, Ford és Kia volt az értékesítési sorrend, míg az ország összes személyautóját együtt nézve továbbra is, és magasan Opelből használunk a legtöbbet, 489 ezer darabot. A német márka állománya egyébként bő ötezerrel csökkent 2021 vége óta.

Stabilan második a Suzuki 423 ezer – zömében – kisautóval, majd a Volkswagen következik, amelynek állománya nemrég lépte át a 400 ezres határt. Így néz ki most a tíz legnépszerűbb márka sorrendje és példányszáma, az elmúlt fél évtizedben több komolyabb előrelépés történt. Egyrészt a Toyota két pozíciót ugrott feljebb a listán, a Renault eközben kettőt hátralépett. Keresettek a Toyoták újonnan és használtan is, ellenben a Renault jó ideje top 10-en kívül csúszott a magyar vevőknél.

Másrészt belépett az élmezőnybe a Mercedes, miközben kiesett a Fiat, utóbbi négy esztendeje még 9-ik volt.

Márka Forgalomban lévő

személyautók száma 1. Opel 489 160 2. Suzuki 423 028 3. Volkswagen 400 898 4. Ford 335 475 5. Toyota 254 412 6. Skoda 225 993 7. Renault 217 200 8. Peugeot 146 469 9. BMW 145 261 10. Mercedes 142 181

Budapesten ugyan hetekig, akár hónapokig lehet úgy autózni, hogy ne lásson közlekedő Trabantot az ember, a KSH szerint 8347 példánynak van még érvényes műszaki vizsgája az országban. A 32 éve megszűnt egykori KGST termékei közül Wartburgból 3652 darab, Polski Fiatból 2414, míg Zastavából 582 létezik hivatalosan. A rendszerváltás előtti időszak Skodáiról és Daciáiról sajnos nincs külön adat, számuk beolvadt az újjáéledt és minden korábbinál sikeresebb márkáik összesített statisztikáiba.

Hogyan alakult a járműállomány átlagéletkora?

Sajnos rekordot döntött az általunk használt bő négymilliónyi személyautó átlagéletkora is, amely most már elkeserítően magas 15,4 év. Elnézve az új és a használt személyautók árának fájdalmas emelkedését, nem is várható ennek csökkenése. Érdemes megnézni azt is, hogyan alakult ez a szám a mögöttünk álló két évtizedben.

Év Forgalomban lévő

személyautók átlagos

életkora (év) 2022 15,4 2020 14,7 2018 14,2 2016 13,9 2014 13,4 2012 12,5 2010 11,3 2008 10,4 2006 10,3 2004 10,9 2002 11,7

2002 után hosszú évekig fiatalodott a magyarországi személyautó-állomány egészen a 2008-as 10,4 éves átlagéletkorig, majd a gazdasági válság padlóra küldte az új gépjárművek értékesítéseit, onnantól tart a szomorú trend.

Milyen idősek a legnagyobb számban használt márkák?

Figyelemre méltó a különféle márkákhoz tartozó modellek együttes és átlagos életkora. Rossz hír, hogy a legnagyobb számban használt közel félmilliónyi Opel átlagosan immár 17 éves. Átlag és 17 év. A Suzukik 16,2 éve és a Volkswagenek szintén 17 éve mutatja, hogy a legtöbbek által használt márkák mindegyike felfelé húzza az átlagot.

Márka Átlagos életkor (év) Opel 17 Suzuki 16,2 Volkswagen 17 Ford 15,6 Toyota 11,9 Skoda 11,8 Renault 13,8 BMW 15,4 Mercedes 15

De vajon milyen márkák állománya a legfiatalabb? A franciák által szó szerint újraélesztett Dacia-park 6,9 éve figyelemre méltó, őt az idehaza újonnan és használtan is egyre kedveltebb Kia követi 8,6 évvel, majd a japán Toyota-csoport prémiummárkája, a Lexus követi 9,2 évvel.

Ennél sokkal vénebbek az örök kedvenc – de Magyarországon nem felülreprezentált – német prémiumok. Legalacsonyabb átlagéletkora az Audi-állománynak van 14,4 évvel, szintén országos átlag alatti a Mercedesek 15 éve, a BMW pedig hozza azt a 15,4 esztendővel.

Mennyi benzines, dízel- és elektromos autó fut idehaza?

Miközben zsugorodik az újautó-piac és a használtak szürkeimportja egyaránt, mindkettőn belül látványosan emelkedik az elektromosok forgalomba állása, még ha a magyar szint el is marad az európai átlagtól.

Mindez egyelőre nem sokra elég, országos szinten és mindent egybevéve még az egy százalékot sem éri el a villanyosok részaránya. A KSH legfrissebb adatai szerint csupán 29 836 darab tisztán elektromos magyar személyautón volt zöld rendszám 2022 december 31-én. A növekedés viszont tényleg látványos az elmúlt öt évben.

Év Forgalomban lévő elektromos

személyautók száma 2022 29 836 2021 18 823 2020 11 012 2019 6595 2018 3839

Természetesen benzines személyautóból fut messze a legtöbb nálunk, a 2 583 328 darabnak a felét sem éri el a dízelek száma, ami jelenleg 1 294 087. Érdekesség, hogy utóbbi sem csökken, 2021-ről 2022-re közel 22 ezer darabbal emelkedett a gázolajat égető személyautók száma.

Vagyis bármennyire is meglepő, tavaly nagyobb mértékben növekedett a dízel személyautók száma Magyarországon, mint az elektromosoké.

A tisztán villanyosoknál jobban növekedett a hibridek állománya is, sőt. Darabszámot nézve az elmúlt öt esztendőben egyértelműen az ilyen-olyan hibridek száma gyarapodott a leginkább, lassan elérik a 200 ezer darabos határt.