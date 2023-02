Sokan vagyunk úgy az autóval, hogy ez életünk egyik első komolyabb célja. Az önállóság, a szabadság kulcsa, hogy akkor, úgy, olyan öltözetben, annyi cuccal indulunk el, ahogyan éppen kedvünk tartja. Ez az első komolyabb ingóság, amire belátható időn belül össze tudjuk szedni a pénzt, amiért kőkeményen megdolgoztunk.

Lépjünk előre az időben. Megvan a pénz, adott összegből vehetsz autót. Felcsapod a Használtautót, vagy a Jóautók.hu-t, megkeresed a neked tetsző darabokat. Álmodozni pedig könnyű, hamar ott találhatod magad, hogy a teljes rendelkezésedre álló összegért nézelődsz. Pedig számítanod kell arra, hogy egy rakás jelentős kiadásod lesz az autó miatt, még mielőtt egyáltalán elkezdenéd használni. De mik ezek a költségek, amikkel azonnal lehúznak, még mielőtt örülhetnél a vételnek? Összeszedtük neked!

Kötelező a biztosítás, már a vételkor

Az első és legfontosabb tudnivaló autóvásárláskor, hogy miután egymás kezébe csaptatok az eladóval, kicsengetted neki a vételárat, amiben megegyeztetek, még nem távozhatsz. Bár az autót vezetheted úgy, hogy még nincs a te neveden, az adásvételi szerződés érvényteleníti az előző tulajdonos biztosítását. Neked már akkor kell, hogy legyen megkötött kgfb-d (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás), mielőtt elhajtanál az eladótól vagy kigurulnál a kereskedésből.

Éppen ezért ennek a megkötése viszonylag egyszerű, többféle online felületen vagy a biztosítók, bankok saját weboldalain is meg tudod tenni. Mobilról, laptopról, vagy bármilyen eszközről, nem úgy kell odamenned az autóért, hogy már megkötötted, ráérsz akkor, ha már a kulcsa és az aláírt adásvételi a kezedben van.

Mennyibe kerül a kgfb? Függ az autó életkorától és teljesítményétől, a márkától, modelltől, de a tulajdonos személyétől, korától, lakhelyétől, a tervezhető éves futáson át még attól is, hogy várhatóan hányan fogják vezetni az autót és volt-e már előtte kgfb-d, vagy az adott biztosítónál bármilyen szerződésed. Egyszóval mindentől függ, bonyolult kalkuláció eredménye. Viszont adunk egy kis támpontot átlagos adatokkal számolva a legnépszerűbb használt autókra. Egy 30 éves vidéki lakosú, más autóval nem rendelkező férfinek ennyit kell fizetnie kgfb-re, ha nem jogosult kedvezményekre:

Biztosítás (kgfb) (Ft) Opel Astra G 1.6 72 000 Volkswagen Golf IV 1.6 72 000 Suzuki Swift 1.3 2004-től 78 000 Ford Focus II. 1.6 72 000 Volkswagen Passat B5 1.9 PD TDI 82 000 BMW 320d E46 82 000

Ezeket az összegeket a Netrisk jelenlegi kalkulátorával számoltuk ki és a valós ajánlatok közül a legalacsonyabbak. Ezeken általában 1-2%-ot még lehet csökkenteni különböző kedvezményekkel, amiket mi nem pipáltunk végig, mert erősen egyénfüggő, de nagyjából ilyen összegekre kell számítani.

Minden azonosító egyezik? Kiderül az eredetiségvizsgán. Fizess!

Csak akkor tudsz a nevedre írni egy autót, ha annak minden azonosítóadata egyezik. Az alvázszámot több helyen is megtaláljuk a karosszérián látható és elrejtett helyen is, de esetekben a motorszám is fontos lehet. Eredetiségvizsgálatra szakosodott műhelyekben kérhetünk időpontot, ahol, ha mindent rendben találtak, hitelesített igazolást adnak arról, hogy az autó átírható.

Ennek hatóságilag megszabott ára van három kategóriában: 1400 köbcentiig 17 000 forint, 1401-2000 köbcentiig 18 500 forint, 2001 köbcentitől felfelé pedig 20 000 forintba kerül. Ez egy szükséges és el nem kerülhető költség, az itt megkapott igazolást már vinnünk kell magunkkal az okmányirodába az átíráshoz.

Ezen a vizsgálaton még az eladó számára is kiderülhet, hogy valami nem stimmel – főleg, ha az autó nagyon régóta van az ő tulajdonában, korábban kevésbé volt szigorú az átvizsgálás. Így célszerű már azelőtt megcsináltatni, mielőtt kifizetnénk az autó árát és elhoznánk. Megállapodás kérdése, hogy az eladó, vagy a vevő viszi el – jellemzően ezt az eladó már nem szokta vállalni, mivel az igazolás csak 60 napig felhasználható, ha mégsem veszik meg az autót, ezt az összeget ő bukta el, így bevett szokás, hogy a vevőnek kell elvinnie eredetiségvizsgálatra.

Fizess, amiért fizettél, avagy a vagyonszerzési illeték

Ez lehet a legnagyobb járulékos költség autóvásárláskor, de azért került harmadik helyre a listában, mert a két említett pontban kapott igazolásokat – biztosítás, eredetiséget igazoló papírok – már vinnünk kell magunkkal az okmányirodába.

Az autó korától és teljesítményétől függ ez az összeg, utóbbit kilowattban számítják. Vagyonszerzési illetéket csak akkor nem kell fizetni, ha egyenesági rokonok vagy házastársak között történik, de ha válás miatt kerül az autó a másik fél nevére, akkor sem. Minden más esetben ez elkerülhetetlen, kivéve, ha elektromos autót vásároltunk. Emellé még kötelező kifizetni az új forgalmi engedély és törzskönyv kiállításának a díját, ez 6-6 ezer forintot jelent.

Vagyonszerzési illeték (Ft) Opel Astra G 1.6 33 300 Volkswagen Golf IV 1.6 33 300 Suzuki Swift 1.3 2004-től 24 750 Ford Focus II. 1.6 33 300 Volkswagen Passat B5 1.9 PD TDI 53 900 BMW 320d E46 55 500

Szeretnéd használni az utakat? Az is a te pénzedbe kerül

Súlyadó vagy teljesítményadóként is szokás emlegetni, a szakzsargonban azonban gépjárműadóként szerepel az a befizetendő összeg, amit 2021 óta már a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak kell utalniuk a tulajdonosoknak.

Ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy abban az évben, amikor vásároltuk az autónkat, még nem kell befizetnünk, vagyis nem fogunk kapni értesítést és csekket a NAV-tól. A gépjárműadót annak kell fizetnie az adott autó után, akinek az év első napján, vagyis január 1-jén a nevén volt. Így tehát, ha január 2-án vagy azután vettük meg az autónkat, arra az évre még az eladó nevére fogják kiállítani a csekket.

Szintén kor és teljesítményfüggő, minél fiatalabb, annál alacsonyabb a fizetendő összeg:

a gyártási évben és az azután következő 3 naptári évben: 345 Ft/kilowatt

a gyártás évét követő 4-7. naptári évben: 300 Ft/kilowatt

a gyártás évét követő 8-11. naptári évben: 230 Ft/kilowatt

a gyártás évét követő 12-15. naptári évben: 185 Ft/kilowatt

a gyártás évét követő 16. naptári évben, valamint az azt követő naptári években: 140 Ft/kilowatt

Vagyonszerzési illeték (Ft) Opel Astra G 1.6 10 360 Volkswagen Golf IV 1.6 10 360 Suzuki Swift 1.3 2004-től 9 520 Ford Focus II. 1.6 10 360 Volkswagen Passat B5 1.9 PD TDI 13 720 BMW 320d E46 14 000

Tankolás, mint a legegyértelműbb költség

Az autó üzemanyaggal működik, ennek költsége pedig egyenesen arányos a használat idejével. Minél többet használjuk, annál többet fogunk költeni üzemanyagra, legyen az benzin vagy gázolaj. Ezt az összeget a legegyszerűbb megfogni, ha nem használjuk az autót, nem fogyaszt alapon, akkor persze minek vettük meg?

Ezzel a költséggel is viszonylag könnyen lehet számolni, ha forintra pontosan szeretnénk tudni, mennyit fogunk költeni üzemanyagra a jövőben. Az első néhány tankolás után már körvonalazódik az átlagfogyasztás, ami, ha nem változtatunk a vezetési stílusunkon, nem fog nagymértékben változni. Fontos észben tartani, hogy az autó műszaki állapotától is függhet a fogyasztás. Egy szoruló fék vagy kerékcsapágy is növelhet rajta, de a motorban több szenzor, érzékelő meghibásodását is jelezheti a növekedő fogyasztás. Hogy mennyi pénzt tankolnánk el a legnépszerűbb autók esetében a jelenlegi üzemanyagárak mellett a Spritmonitor felhasználóinak adatai alapján, arra itt egy kis támpont:

Fogyasztás (l/100 km) Üzemanyagköltség 10 000 km-re (Ft) Opel Astra G 1.6 7,37 454 729 Volkswagen Golf IV 1.6 7,9 485 850 Suzuki Swift 1.3 2004-től 6,92 426 964 Ford Focus II. 1.6 7,62 470 154 Volkswagen Passat B5 1.9 PD TDI 6,63 421 005 BMW 320d E46 6,5 412 750

Várt és váratlan szervizköltségek, ezekkel számolj!

Indulj ki abból, hogy olyan autó nem létezik, amelyikre nem kell költeni. Előfordulhat, hogy keveset kell, de az az autó, amelyikre nem költenek, csak folyamatosan romlik, mígnem óriási hibákat produkál. Mikre kell számítanod első körben? Egy szett gumiabroncs, olaj- és szűrőcserék, fékbetétek és féktárcsák cseréje, esetleg vezérlés csere a motorban, ha nem igazolható, mikor volt utoljára cserélve.

Ezekkel nagyjából előre tudsz kalkulálni az első körös szervizzel, még mielőtt megvennéd az autót. Az első komolyabb átvizsgálásokat sem érdemes sokáig halasztani, kiderülhetnek olyan hibák, amiktől az autó ugyan üzemképes, de vagy nem sokáig, vagy esetleg nem biztonságosan használható (kuplung, lengéscsillapítók, rugók, szilentek, stabilizátorok…).

Vezérlés készlet Féktárcsák+fékbetétek Első lengőkar Lengéscsillapító (Első) Kuplung szett Opel Astra G 1.6 55 000 17 000+17 000 38 000 17 000 70 000 Volkswagen Golf IV 1.6 54 000 70 000 (csak első) 27 000 27 000 44 000 Suzuki Swift 1.3 2004-től 144 000 15 000+13 000 40 000 28 000 40 000 Ford Focus II. 1.6 55 000 22 000+13 000 57 000 40 000 106 000 Volkswagen Passat B5 1.9 PD TDI 75 000 106 000 (csak első) 152 000 (szett, mindkét oldal) 23 000 84 000 BMW 320d E46 126 000 18 000+13 000 58 000 25 000 76 000

Ezeknek az alkatrészeknek az árait megtaláljuk több forrásból is, így tudunk velük kalkulálni, de sose felejtsük el, hogy a szerviz óradíja teheti ki a végösszeg jelentős részét.

Ne félj a kiadásoktól, készülj rá!

Ezek alapján nagyjából kiszámítható, hogy az első évben mennyit kell majd költened az autódra. Ha Astrát, Golfot, Swiftet, vagy Focust veszel, 800-900 000 forint plusz költséggel számolj napi használat mellett. Ha a magasabb kategóriában keresgélsz és a Passat, vagy a BMW 320d a kiszemelt, nagyjából egymilliós első évi költséggel számolhatsz.

Nem szabad úgy nekiállni az autóvásárlásnak, hogy csak egy óriási nyűgöt veszünk a nyakunkba és egy időzített bombát. Lehetnek váratlan költségek, de a legtöbb kiadással lehet számolni. Az autó egy eszköz, ami kényelmesebbé teszi a napjaidat, kitágítja a teret és az idődet sem szorítja menetrendek közé. Ha pedig a vezetés neked is óriási élmény, ne tántorítson el tőle az, ha az autódra költeni kell, akkor lesz csak igazán jó és felhőtlen, ha minden területen rendben tartod.