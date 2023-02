Érdekes levél repült be a szerkesztőség ablakán egy péntek délelőtt, fontos részlete a történetnek, hogy milyen napon fakadt ki olvasónk és kérte a Vezess segítségét.

“Sziasztok! Láttam a híreket, hogy 4 forinttal csökken majd a benzin ára pénteken, de az semmi, nem vártam, megtankoltam a kocsit fullra csütörtök este. Erre megdöbbenve látom most, hogy a lakhelyemhez közeli kúton 20 forinttal csökkent pénteken a 95-ös benzin ára. Jól megszívtam. Hogy van ez? Miért nem 4 forinttal csökkent, amit bejelentettek? Magyarázzátok már el, én ezt nem értem!”

Országszerte tapasztalnak hasonlókat az autósok, az elmúlt hetekben nem sok segítséget nyújtanak a nagykereskedelmi árban szerdákra és péntekekre előre bejelentett változások. Rengeteg kúton ugyanis nem követik a heti bejelentések árváltozásait a totemekre kiírt forintos összegek, vagy nem olyan mértékben, vagy éppen sokkal több forinttal. Ráadásul rengeteg töltőállomáson – akár nagy hálózatok kútjain – napon belül is többször módosítanak az árakon, miközben meg egyes totemoszlopokon egy fillért sem mozdul a literár egy hétig. Mostanában gyakran váratlanabb összegek kerülnek ki, mint amire a bő négymillió személyautót tulajdonló tömeg számít. Nem is beszélve a gépjárműveket fenntartó vállalkozásokról.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy össze-vissza árazás uralkodik a hazai közel 2000 benzinkút jelentős részén egy ideje.

Megkerestük a legnagyobb hálózatokat, és megkértük őket írásban a korábban soha nem látott jelenség okainak és hátterének elmagyarázására. A Moltól felhívtak, hogy ők továbbra sem kommentálják a sajtóban a saját árpolitikájukat. Az ÖMV megírta, hogy nem kíván élni a nyilatkozás lehetőségével. A Shellt képviselő ügynökségtől még válasz sem érkezett.

Szerencsére a benzinkutakat működtető vállalkozók elmondták a Vezessnek, hogy mi ez a káosz.

Miért nem követik a kutak a nagyker ár változását?

Régóta sok mindennel nyúzzák fentről az átlag magyar autóst, de egy valamiben biztos lehetett ez a sokmilliós közösség az elmúlt évtizedekben: a Mol éppen aktuális bejelentéseivel legnagyobbrészt megegyező mértékben változnak az árak szerdánként és péntekenként a töltőállomásokon. Ha 6 forinttal emeli a nagykereskedelmi árat, akkor 6 forinttal lesz drágább a kutakon. Ha 4 forinttal csökkenti, akkor ennyivel olcsóbb lesz a kisker ár. Pont. Ennek a kiszámítható helyzetnek szakadt vége most.

Három benzinkutas vállalkozóval beszélgettünk az okokról, ketten névtelenséget kértek a számukra is teljesen új jelenség hátterének elmagyarázásakor.

„Nagyon kemény kérdést feszeget” – kezdte Gépész László, a Független Bezninkutak Szövetségének alelnöke, aki már csak érdekvédelmi okból is hivatalból felvállalta a véleményét, ami gyakorlatilag teljesen megegyezik egy másik vállalkozótól hallott magyarázattal.

Ennek lényege tömören, hogy a Mol ugyan bejelentette a nagykereskedelmi árak változásait az elmúlt hetekben (például január 23-án, hétfőn 10 és 5 forintos emelést a benzinre és a gázolajra szerdától, majd 25-én, szerdán újabb 8 és 6 forintos emelést), ám ezen közlése után a saját kútjain, vagyis Mol-logós töltőállomásokon nem ez történt. Vagy nem úgy és nem annyi forinttal.

Szabályszerűséget is látnak a vállalkozók a Mol viselkedésében. Ha emelkedik a nagyker ár, a Mol kutakon jellemzően nem emelkedik az ár. Ha csökken a nagyker ár, a Mol kutakon annál nagyobb mértékben lesz olcsóbb. Ezekről a húzásokról – és ez fontos részlet – nem értesülnek előre a piac szereplői, csak lesnek szerdánként és péntekenként a Mol totemoszlopai irányába, hogy akkor mi a valóság a pár nappal korábbi bejelentéshez képest. „Ez összezavarja a piacot, ez áll a jelenség hátterében” – mondja egy vidéki töltőállomást üzemeltető vállalkozó.

„Azt látják az autósok, hogy erre eltérő mértékben reagálnak a piac különféle szereplői a nagy hálózattól a családi vállalkozásokig. Van, aki képes rá, és alámegy pár forinttal a Mol által kiírt árnak. Sokan viszont nem bírják az áraikat tartani, mert annyira kicsi az árrésük, ezért nem csökkentenek annyival. Láttam, hogy sok Shell-kút sem tudja előre, ezért pont annyival csökkentenek vagy emelnek, mint amit a nagyker árra mond a Mol, aztán még aznap este átírták arra az összegre a sajátjukat, amit a kútjaikon látnak.

Szerintük természetes piaci reakció, hogy a legnagyobb kiskereskedelmi szereplő, a közel félezernyi Mol-kút árazásához valamennyire igazodni kell azoknak mindenképpen, akik 10-20 kilométeres körzetben maguk is töltőállomást üzemeltetnek. „Mikor meglátja a szakma, hogy a központi bejelentéssel ellentétben mi történik, eltérő módon reagálnak. Ezt a sokféle árat látják az autósok.”

Miért csinálhatja ezt a Mol?

Őszintén örültünk volna az olajcég részletes válaszának, vagy legalább a két másik nagy hálózattól az események általuk való értelmezésének. A megkérdezett vállalkozók mindenesetre meglehetősen egységes – és szerintük valós – okot mondtak. „Politikai nyomás lehet a háttérben.”

Magyarázatuk szerint a kormányzatnak elege lehet abból, hogy a hatósági ár eltörlése óta a csapból is az folyik, Magyarországon a legdrágább az üzemanyag a régió államai közül, ezért „odaszólhattak” nekik.

„Sokkal egyszerűbb azt mondani a Molnak, hogy fogd vissza magad, mint elismerni, hogy túl van adóztatva az üzemanyag. Ti úgyis kerestek a nagyker áron, nektek belefér, hogy kevesebb hasznot termel a kisker ár. Csakhogy ezzel borzasztó nyomás nehezedik a kisebb szereplők áraira” – fogalmaz Gépész László.

Összességében a most tapasztalt jelenség úgy tűnik, valóban a kiskereskedelmi ár mérséklése irányába mutat, ami eközben egyértelműen szűkíti a vállalkozók árrését.

Érdekes ezalatt a Mol helyzete. Nem feladatunk menteni a piacvezetőt (megtehették volna maguk a Vezess kérdéseire válaszolva), de kívülről nézve úgy tűnik, egymásnak ellentmondó érdekek mentén működnek nagykereskedőként és kiskereskedőként egyszerre. A fehér kutak árszabályozóként működnek a piacon, mert jellemzően olcsóbbak, ennek letörése gazdasági érdek lehet. Csakhogy a fehérek jelentős része importból szerzi be az üzemanyagot, márpedig ha ők becsődölnének nagyobb számban, az egyes térségekben üzemanyag-ellátási problémákat okozhatna. Márpedig a vállalkozók szerint a kormányzat talán legfontosabb elvárása a Mol felé az üzemanyag-hiány okozta botrányok után az ellátás-biztonság lehet.

Mindeközben „a piacgyilkos madár” is vadászik Legutóbbi benzináras elemzésünkből származik az idézőjeles kifejezés az Auchanra, amely a saját – nagyrészt automata – kútjain egészen egyedi árpolitikát alkalmaz. Egyrészt a veréb logó, másrészt a durva akcióik miatt kapták a nevet. Van, hogy 30 forintos literenkénti árcsökkentést jelentenek be, máskor pedig a hétvégi nagyvásárlókat megcélozva közlik: 10 forinttal leviszik az árat, „ami aztán úgy marad”, mondja az egyik vállalkozó, aki társaival egyetemben nehéz helyzetben van a saját eszközeit (a töltőállomsait) a saját érdekében ügyesen használó hipermarket-lánc. „Ők nem a benzinből élnek, nekik belefér akár a nullszaldós működés is a kútjaikon. A lényeg, hogy hozzájuk menjenek az autósok bevásárolni, csakhogy ezzel a 20-30 kilométeres körzetben működő egyéb kutak üzemeltetői kerülnek nehéz helyzetbe.”

Mennyit szed ki az állam az üzemanyagból? Mennyi a vállalkozók árrése?

Az általunk megkeresett kutasok egyike dunántúli kis falu mellett üzemeltet évtizedek óta töltőállomást, nagyrészt a mezőgazdasági gépekből él, vagyis elmondása szerint novembertől áprilisig normális békeévekben is veszteséges. Az éves működéshez és profithoz szükséges bevétele április és november között realizálódik. Állítása szerint a hatósági ár évében nagyságrendileg 50 millió forintos kára keletkezett.

Az ő 30 kilométeres körzetében a Mol és az Auchan is üzemeltet kutat, vagyis a szezonalitás mellett ez is nehezíti a vállalkozása életét. Kérdésünkre, hogy mekkora árréssel kell most dolgoznia, hogy egyrészt visszahozza a tavalyi bukást, másrészt normálisan működjön innentől, nem akart konkrét összeget mondani. Mikor általánosságban kérdeztük az árrésről, így felelt.

„Nagymértékben befolyásolja egy töltőállomás forgalma az árrést. A kis falusi kutak egy része havi 50 ezer litert sem biztos, hogy értékesít, míg a hozzánk legközelebbi megyeszékhelyen szerintem 500 ezret is elad a legforgalmasabb kút. A sztrádák melletti, kamionok által is bőven használt kutak akár havi egymillió liter fölött is eladhatnak. A normális piaci logika szerint sokkal kisebb árréssel is lehet profitábilis a nagy kút, ahol persze több az alkalmazott is, mint nálunk. Ez a második legfontosabb tényező, az alkalmazott, miközben az energia-számlánk is brutálisan megnőtt. Ja, és vannak az automata kutak is, az megint más számítás. Nagyon nagy általánosságban azt mondom, a nem extrém forgalmú kutakra, hogy az automatáknál 40-50 forintos árrés kell literenként, a személyzeteseknél 60-70 forint literenként.”

Egy másik kutas ennél sokkal konkrétabb segítséget nyújtott, elküldte részletesen, hogy egy átlagos töltőállomáson hogyan néz ki egy liter benzin és gázolaj árának az összetétele, ebből a kalkulációból az is szépen kiderül, milyen címen, mennyit tesz zsebre az állam. És az is, mennyi költsége van a vállalkozónak.

626 forintos benzinárnál és 690 forintos gázolaj-árnál az autósok előtt eddig ismeretlen részletek:

Benzin (forint) Gázolaj (forint) Kisker ár átlag 626,00 690,00 Nagyker ár nettó 427,70 482,18 Nagyker ár bruttó 543,18 612,37 Kisker ár átlag nettó 492,91 543,31 Árrés nettó 65,21 61,13 Árrés nettó (százalék) 15,25 12,68 Árrés bruttó 82,82 77,63 ALAP ADÓTARTALOM Üzemanyag áfa 83,08 100,39 Jövedéki adó 120,00 110,35 Jövedéki adó áfája 32,40 29,79 “Alap” adók összesen 235,48 240,54 “Alap” adók nagyker árra (százalék) 55,06 49,89 ÁRRÉST TERHELŐ TOVÁBBI ADÓK EKR (2024-ben fizetendő) 8,40 8,40 Kisker adó (extraprofit adó) 4,14 3,88 Munkabér járulékok 1,50 1,50 Egyéb adó jellegű terhek 14,04 13,78 Egyéb adó jellegű terhek nagyker árra

(százalék) 21,53 22,55 Összes adó és adójellegű 249,52 254,32 Összes adó és adójellegű nagyker árra

(százalék) 58,34 58,34 EGYÉB TERHEK Kötelező hulladékkezelés 5,00 5,00 Munkabérek járulék nélkül 11,00 11,00 Bankkártya (forgalom százalékra) 3,50 3,50 Karbantartás 2,00 2,00 Biztosítás 0,50 0,50 Szállítás 6,00 6,00 Energia 7,00 7,00 Víz, csatorna 1,50 1,50 Banki költségek 0,30 0,30 Könyvelés 0,30 0,30 Egyéb (pénztárgép, reklám) 0,50 0,50 Összes egyéb teher 37,60 37,60 Összes egyéb teher árrésre

(százalék) 57,66 61,51 Maradék árrés 27,61 23,53 Összesen 3,00 3,00 Valós árrés 24,61 20,53 Nyereségadó 2,22 1,85 Adózott nyereség 22,40 18,68 Adózott nyereség (százalék) 4,54 3,44

Mi lehet a vége ennek az egésznek?

Szerintük tisztán látják, hogy mit és miért csinál a piac legnagyobb szereplője, de hogy mindez meddig tart, arról fogalmuk sincs. „Nincsenek észérvek, nincs racionalitás” – fogalmaz egyikük. Amiben biztosak, hogy ez így nekik is rossz, és nyilván az autósoknak is, hiszen nem tudnak előre kalkulálni azzal, hogy a hozzájuk közeli kutakon mi várható a Mol árváltozást bejelentő közleménye ellenére.

„Mi kellünk a piacra, ha mi nem leszünk, azt csinálnak a kisker árral, amit akarnak. Ha mi eltűnünk, ha vége a versenynek, akkor jöhet az 1000 forintos benzinár.”