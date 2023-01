Tragédiák az autóban, keresztek az út mentén

Autós újságként és közlekedési tematikájú lapként ritkán írunk filmekről a Vezessen, de a 2023-as Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon szerepel egy mű, amelyről muszáj tudnotok. Az Örökre szóló pillanat olyan embereket mutat be, akik halálos közlekedési balesetet okoztak, ezeket a tragédiákat járják körbe a dokumentumfilmes alkotók. Meggyőződésem, hogy ezt a filmet fontos látnia mindenkinek, aki volán mögé ül. Mert hiába nem szeretünk beszélni erről, az autóval ölni is lehet.

Gyakorló autósként jövőre lesz 30 éve, hogy vezetek, nagy örömmel és meglehetősen magabiztosan. A filmet megnézve rádöbbentem, hogy hiába jártam sok vezetéstechnikai tréningen, voltam havas képzésen, versenypályás vezetésen, hiába vezettem 500-800 lóerős autókat, hiába voltam a mezőny része hungaroringi versenyeken és hegyi felfutókon, magabiztosságom egy pillanat alatt semmivé válhat.

Örökre szólhat egy pillanat

Vit Klusak a rendező, neve a Magyarországon is nagy port kavaró Csapda a neten című film társrendezőjeként lehet ismerős. Az a munkája az online környezetben gyermekekre leselkedő veszélyeket, a gyermeklányokra utazó szexuális ragadozókat mutatja be a probléma drámaiságában. A felkavaró dokumentumfilmben felnőtt, de koruknál fiatalabbnak ható színésznők játszottak és fogadtak a nyilvános netes profiljuk nyomán őket megkereső, jelentős részben aberrált férfiak videochat-kezdeményezéseit. A filmről itt olvashattok részletesebben.

Ebben a filmben Klusak egyben a kérdező is, ő beszélget a balesetet okozókkal a traumáról, a továbbélés mikéntjéről. A film az eredeti cseh nyelven megy, megértésében angol és magyar felirat segít, nagyon jó minőségű fordítással. Ez a finoman vezetett, szikáran haladó film diszkrét eszközökkel dolgozik, a történetek hatásvadász jelenetek nélkül is szívbe markolóak.

Számomra a film legfőbb tanulsága, hogy közlekedési balesetet bármelyikünk okozhat, akár halálos tragédiát is, akkor is, ha nem a néhai M. Richárd módjára közlekedünk. Ebben a filmben egyetlen szereplő van csak, aki szerint országúton 160-170-nel menni nem nagy dolog, és a piros lámpákon is nyugodtan át lehet hajtani, csak ismerni kell a zöldön érkezők irányát és a lámpák vezérlését. A többiek átlagemberek, hétköznapi autósok. Egy fotós, aki odalépett egyszer a SAAB 9000 Turbónak és halálos baleset lett belőle. Egy családapa, aki a nyaralóba tartott szeretteivel, és rosszkor próbálta megelőzni az előtte 37 km/órával cammogó tartálykocsit. Egy profi sofőr, aki egy kerékpárost gázolt halálra.

Ismerős helyzetek

Csehországban megtörtént eseteket dolgoz fel a film, de ahogy a tájak, a helyszínek ismerősek, úgy a szereplők is közeliek, akárcsak az önkizsákmányolás. Az egyik szereplő reggel hatkor kezdett vezetni aznap, és azért sietett, hogy még este tíz előtt beérjen egy telepre, különben nem tudott volna lerakodni, és a másnapja is odavan. Nem ért oda, fél 10-kor halálos balesetet okozott.

Értékes filmek, nem csak Budapesten 2023. január 21-29. között fut a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál. Központja a főváros, de hazánk több városában lesznek vetítések: Debrecenben, Egerben, Szegeden, Szolnokon, Szombathelyen, de Pécsett, Jászberényben és Veszprémben is jelen van a dokumentumfilmes fesztivál. A főhelyszín a Budapest II. kerületében lévő Mamut I és II mozija a Széna téren. Hétköznap az egész környéken fizetős a parkolás, érdemes rögtön a Széllkapu parkolóházat megcéloznotok vagy tömegközlekedéssel mennetek, a 4-es vagy a 6-os villamossal, illetve az M2 metróval a Széll Kálmán térig. Az online is megvehető belépők közül a felnőttjegy ára 1850 Ft, bérlettel négy belépőjegy árából öt vetítésre lehet beülni 7400 forintért. 15 főtől iskolai csoportok fejenként 1250 forintért láthatják az alkotásokat. Mivel a valóság bemutatása egyes országokban életveszélyes, az ottani alkotók az életükkel fizethetnek azért, ha felfednék magukat, így anonim filmkészítők művei is láthatók. A dokumentumfilm-fesztiválra nevezett alkotásokat szekciókba rendezték a szervezők, a versenyszekciók neve: Légy szabad! Légy felelős! Légy boldog! Légy őszinte! Légy bátor! A halálos közlekedési baleseteket feldolgozó Örökre szóló pillanat a „Légy felelős!” szekcióban indul. A BIDF (Budapest International Documentary Festival) európai színvonalú rendezvény, amelynek alapító-igazgatója Sós Ágnes független dokumentumfilm-rendező. Kis csapatával nagyon szűkös háttérrel is évről évre meg tudnak valósítani egy külföldön is magasan jegyzett kulturális eseményt.

Nem túl eredeti gondolat, de a baleseteket okozói, a vétkesek is áldozatok. Saját rossz döntésük, meggondolatlanságuk, balszerencséjük áldozatai. Az eseteket látva tényleg nem kell vademberként viselkedni a volán mögött, hogy jóvátehetetlen tragédia történjék. „Rettenetes érzés, hogy tudod, nagy szar felé tartasz, és nem tehetsz semmit, nem tudsz fékezni” – meséli egy vezető, aki országúton 160 felett tépett, autója elemelkedett egy bukkanón, amikor meglátta, hogy áll előtte egy balra lekanyarodásra váró autó, messze – vagyis túl közel – féktávon belül.

Szülőként szívfacsaró volt látni a filmben azt az édesapát, akinek máig meggyőződése, hogy nem látott fényt szemből érkezni, amikor kiment előzni a tartálykocsi mögül, és a másik autó rossz fényszórója miatt nem látta a szemből közeledő farmotoros Škodát. De a teherautó sofőrje ugyanazt vallotta, amit a vizsgálat is megállapított, hogy a fényszórók működtek. “Mit gondolnak rólam a lányaim? A gyerekek láthatták, hogy égett a lámpa és én másképp tanúskodtam. Két ember meghalt, és a gyermekeim tudják, hogy apa hazudik” – mondja a balesetben vétkes sofőr a rendezőnek.

460 halálos baleset, 522 halott hazánkban

Elgondolkodtató adat a filmben, hogyha egyetlen egy km/órával csökkenne az átlagsebesség az utakon, több mint 2200-rel kevesebben halnának meg. Sajnos nem derül ki, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Globálisnak tűnik, mert az EU-országokban 2020-ban18 786 ember veszített életét közlekedési balesetben, ami 2010-es 29 576 áldozathoz képest jelentős javulás.

Magyarországon 2022-ben 460 halálos közlekedési balesetben 522 ember veszítette életét, 2010-ben még 740 fő, ami nagy előrelépés. Hazánkban egymillió lakosra a 2020-as közlekedési baleseti statisztika szerint 47,1 halálozás esett, ami valamivel rosszabb az Európai Unió tagállamainak 42,1 fős arányánál. A legrosszabb a helyzet Romániában, ahol ebben az időszakban egymillió emberből átlagosan 85-en váltak közlekedési baleset áldozatává, a legbiztonságosabban Svédországban közlekedhetünk, ahol ez a mutató 21,6.

Kollár-Klemencz László, akit én zenészként ismertem, de forgatókönyvíró és filmrendező is, a fenti videóban gyönyörű filmnek nevezi ezt az alkotást – amivel cseppet sem túloz –, és ő minden 18 éves diáknak levetítené ezt a filmet a középiskolákban. A jogosítvány megszerzésére készülőkön kívül az összes autóval közlekedő embernek tiszta szívemből javaslom az Örökre szóló pillanat megnézését. Rám komoly hatással volt. A fővárosi vetítések helyszíne a Mammut I-II mozija (lásd a keretest), a budapesti időpontok:

Ha valamire, erre a filmre érdemes rászánni 84 percet az életetekből.