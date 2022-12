Némi havat már hozott az idei tél, de még a magas tájak sem hozzák azt a képeslapra kívánkozó állapotot, amit Erdélyben, a Magas-Tátrában, vagy az osztrák Alpokban megtapasztalhatunk. Így, karácsony környékén pedig adja magát egy családi túra a havas vidékekre, később pedig síelés miatt lehet aktuális felkeresni a magasan fekvő, biztos hóval kecsegtető pályákat.

Csakhogy ezek az úti célok már több száz kilométeres túrát jelentenek, változó időjárással, változó szabályokkal, és néha embert próbáló útszakaszokkal. Így a zökkenőmentes kiránduláshoz alapos tervezés és felkészülés szükséges.

Kell egy terv!

Jó, ha tudjuk, nagyjából milyen időjárásra számíthatunk majd az utazás során, illetve a célállomáson, hiszen a hegyek között hirtelen változhatnak az út- és látási viszonyok. Jobb, ha több alternatív útvonalat is számításba veszünk, és több útvonaltervezővel ellenőrizzük a menetidőt, a várható forgalmat, így kis ráhagyással elkerülhetjük a késést és kikerülhetjük a dugókat. Betervezhetjük a pihenőket is, mindig jobb egy sokak által kitűnőre értékelt, jól felszerelt, kellemes benzinkúton megállni, mint egy elhanyagolt, teleszemetelt rideg pihenőben.

Ha pedig akad otthon jó öreg, fizikai világban létező térkép, azt is dobjuk be. Nem lehet tudni, mikor érünk térerőtől mentes helyre, hol fagy le a navigáció, a magas hegyek ritkán lakott területein utolsó vészmegoldásként jól jöhet ez a klasszikus megoldás.

Még indulás előtt kössünk az utazás alatt végzett tevékenységekhez optimális védelmet nyújtó utasbiztosítást, illetve az assistance szolgáltatás is komoly segítség lehet. Ma már egy defekt miatt is az út szélén maradhatunk, és külföldön erre megoldást találni nem feltétlenül egyszerű, a legközelebbi hivatalos szerviz megkeresésében vagy a tolmácsolásban is nagy segítséget jelenthet egy erre szakosodott szolgáltató.

Tegyünk be egy kisebb csomagot az utastérbe némi élelemmel, meleg itallal, takaróval torlódás, dugó esetére. Ezen felül ha van zseblámpa, jégkaparó, meleg ruházat, mobiltelefon-töltő, vontató és bikakábel, akkor már igazán jók az esélyeink.

A legtöbb európai országban a sebességkorlátozások megegyeznek az itthon megszokottakkal, de a büntetési tételek változóak, és vannak olyan szabályok, amelyek megszegéséért itthon nem jár büntetés, külföldön viszont igen. Ezért erről is ajánlott tájékozódni indulás előtt, a síelők között népszerű szomszédos Ausztriában például szigorúan meghatározott a követési távolság, aki ezt nem tartja be, és pont egy ellenőrző-kamera előtt halad el, annak automatikusan jár a bírság.

Évszaknak megfelelő abroncs és üzemanyag

A zord, téli időjárásra készülni elsősorban a dízelmotorral szerelt autók tulajdonosainak fontos. Nekik érdemes biztosra menni, és áldozni a megnövelt hatékonyságú adalékokkal ellátott prémium üzemanyagokra.

A benzinesek indításával egy jó állapotú akkumulátorral nem lehet gond, de a gázolajat égető autóknál már nem mindegy, mi lötyög az üzemanyagtartályban. Erre válaszul a szabályoknak megfelelően minden évben a hideg időre optimalizált gázolaj jut el a töltőállomásokra. A hűvös időre optimalizált üzemanyagokra való átállás Magyarországon november közepén történik, így egészen február végéig olyan gázolaj csorog a töltőpisztolyokból, amely a hidegszűrhetőségi határhőmérsékletre vonatkozó előírások szerint biztosítja a dízelmotor könnyű indítását.

Mi okozhatna problémát?

A megfelelő hidegindíthatósági adalék nélküli gázolaj -extra hidegben zavarosodni kezd, majd egyre nagyobb paraffinkristályok képződnek benne, amelyek eltömíthetik a gázolajszűrőt. Ezt akadályozzák meg a modern, adalékokkal ellátott téli üzemanyagok, de aki biztosra akar menni, és minden szempontból a legjobbat akarja autójának, az jól dönt egy prémiumtermék tankolásával. Ilyen például a Shellnél elérhető V-Power Diesel, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően segíti a motor védelmét, tisztítását és tisztán tartását.

Nyári gumival pedig jobb, ha azonnal leteszünk az utazásról!

Télen külföldre indulva kulcsfontosságú a téli abroncs. Ami itthon még megfelelő lehet, azzal bajba kerülhetünk egy szomszédos országban: jó tudni, hogy az oldalfalon látható hópihe, illetve M+S felirat még nem minden esetben elég. Amennyiben a gumi kopott, és profilmélysége nem éri el a 4 millimétert, Ausztriában például nem fogadják el téli abroncsnak. Nem rossz ötlet a hólánc mellett kis helyet foglaló hólapátot is magunkkal vinni.

Ausztriában a téli gumikat november 1. és április 15. között kötelező az autón tartani. Ezt elmulasztva 35-től 5 ezer euróig (15 ezer és 2 millió forint között) terjedő bírságot szabhat ki a rendőr közúti ellenőrzés során. Nyugati szomszédunknál hasonló szigor vonatkozik a hóláncra is, amelyből a fent említett időszakban legalább kettőt a kocsiban kell tartani. Szükség esetén ezeket a hajtott tengelyre fel kell rakni. Ezeket viszont csak ott szabad használni, ahol összefüggő hó- vagy jégréteg borítja az útfelületet és a hólánc nem károsítja az aszfaltot.

A téli gumiabroncsokat télies körülmények esetén szükséges használni Németországban, ott ennek elmulasztása 60 eurós büntetéssel járhat, aki pedig nyári gumival okoz balesetet, arra 120 eurós büntetés vár. Szlovéniában a téli gumi kötelező a november 15. és március 15. közötti időszakban, legalább 3 milliméter profilmélységgel.

Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Ukrajnában nem kötik dátumhoz a téli gumiabroncs felszerelését. Ezekben az országokban az időjárás határozza meg a téli abroncs használatát, valamint egyes, táblával jelölt hegyvidéki szakaszokon szükséges az évszaknak megfelelő abroncsok használata. Szlovákiában például dátumtól függetlenül, ha az utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor személyautóknál az összes keréken legalább 4 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező. A téli vagy megfelelő négy évszakos gumi hiányában 60 eurós büntetésre kell számítani.

Kipihent, felkészült sofőrrel stresszmentes az utazás

A felkészülés során gondoljunk saját magunkra is: ne induljunk útnak fáradtan, inkább halasszuk későbbre a rajtot, és pihenjünk. Már idejében tegyük le a mobiltelefont – a képernyő kékes fénye gátolja az alvást segítő hormon, a melatonin termelődését – , felejtsük el az esti söröket és a gyomorterhelő, nagy vacsorát, mert a kipihent reggeli ébredéshez legalább 7-8 óra alvás szükséges.

Ennek fontosságát talán nem kell ecsetelni: a kevés alvás fáradtabbá és ingerlékenyebbé tesz, aminek következménye a rosszabb koncentráció és a lassúbb reakcióidő. Természetesen előfordulhat, hogy nem ideálisak a körülmények, és ekkor az a legfontosabb, hogy tudatában legyünk saját állapotunknak. Ilyenkor a hősiesen, egy fenékkel lenyomott több száz kilométer helyett iktassunk be gyakori pihenőket, a hidegben tett rövid séta, nyújtózkodás sokat segíthet.

Ha úgy érzed, hogy lankad a figyelmed, ásítozol, vagy kezd leragadni a szemed, akkor mindenképpen állj meg és tarts egy hosszabb pihenőt! Amennyiben bírod a strapát, akkor is érdemes 2-3 óránként megállni és nyújtózkodni egyet. Az egyszerű gyakorlatok, például a mély ki- és belégzés, a törzshajlítás, vagy a láb- és karnyújtás már felfrissítik a testet, több oxigén jut az agyunknak, így javul a koncentrációs képesség.

Mit sem ér a jó vezető biztos technika nélkül

Egyre enyhébb teleink javát a borús, kevésbé hideg napok teszik ki, de a hirtelen változás bármikor benne van a pakliban. A figyelmetlen autósok jó eséllyel megússzák baj nélkül a téli hónapokat, nem fog lemerülni a gyengélkedő akkumulátor, gondot okozni a hűtőfolyadék, bosszantó reggelt hozni a befagyott ajtó, hiányzó jégkaparó. Viszont erre nem éri meg fogadni: egy hirtelen sarkvidéki levegőt hozó hidegfront máris embert próbáló küzdelemmé változtatja a reggeli indulást a felkészületlen sofőrök számára.

Hegyekbe indulva viszont ezek a körülmények amelyekre alaphelyzetként számítanunk kell, így sítúrára, karácsonyi kirándulásra csak megfelelően karbantartott autóval induljunk el! Legyen legalább -25 fok a hűtőfolyadék fagyállósága, és mivel sok emelkedővel, lejtővel tarkított tájra készülünk, a fékek és a fékfolyadék állapotára is nagyon oda kell figyelni. A fékek dolgát a lejtőkön kívül a várhatóan nagy terhelés is nehezíti. Egy ilyen kirándulásra kevesen indulnak egymagukban, kár lenne egy baleset kockázatát növelni az elhanyagolt fékekkel.

Látni és látszani!

Érdemes figyelni az autókban használt szélvédőmosó folyadékra is, ha nem megfelelő, mondjuk még a nyári változat, az megfagyhat, és akkor az a legkevesebb, hogy nem tudjuk letisztítani az ablakot, a szélvédőre fagyva okoz balesetveszélyes szituációt, hiszen a megfagyó folyadék szétrepesztheti a folyadéktartályt és a vízcsöveket. A drágább folyadékok a fő összetevő etil- és izopropil-alkoholokok mellett a gumilapátok élettartamát növelő glicerint is tartalmaznak, vannak bennük antisztatikus adalékanyagok, illetve korom-, só-, és zsíroldó hatásúak is.