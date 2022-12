Árban lentről haladunk majdnem a hegycsúcsig az ajándékvásárlást az utolsó napokra hagyó olvasóinknak segítve pár ötlettel. A pólót, a modellautót és a sapkát most hanyagoljuk, szerencsére széles a választék egyéb érdekességekből is az autómárkák kereskedéseiben.

A cikkünkben bemutatott tárgyak elvileg elérhetők személyesen 4-5 nappal karácsony előtt is, legalábbis több márka hazai képviselője ezt mondta megkeresésünkre. Természetesen naponta változik – a héten leginkább fogy – a kínálat, ezért ha megtetszett valami, érdemes gyorsan megereszteni egy telefont a legközelebbi szalonba.

OPEL – foci aláírással

Vasárnap estétől még nagyobb becsben tartja a kisfiam a Messi-aláírásos (nyomtatott) Barca labdáját, a Liverpool, a Dortmund vagy hát leginkább az Opel rajongói a fantasztikus Jürgen Klopp (szintén nyomtatott) szignójával vehetnek maguknak egy szép focit 16,4 eurónyi forintért napi árfolyamon. A világ egyik legjobb edzője az Opel reklmáarca évek óta, a laszti természetesen a márka versenyszíneiben készült.

DACIA – toll, termosz, táska…

Amikor 21 millió forint nálunk az új személyautók átlagára, sajnos nem lehet meglepődni azon, hogy a kedvezőbb árkategóriában versenyző márkák eredeti, gyári ajándéktárgyai sem mondhatók olcsónak. A francia/román brand hamuszürke színű, kimondottan dizájnos, helyenként már-már sci-fi-kelléknek tűnő termékei egy 7 eurós (vagyis közel 3 ezer forintos) golyóstollal indulnak, a pofás termoszuk 20 euró (bő nyolcezer forint), de találunk náluk jó 50 ezer forintos esőkabátot is. Újrahasznosított anyagból készült, leírása szerint kívülről vízálló, belülről páraáteresztő.

MERCEDES – jutalomfalatkás erszény

Alaposan tévedett, aki azt hitte, majd valami 3,5 milliós, űrtechnikás bringát rakunk be a Mercitől, ennél azért különlegesebb terméket (sőt, komplett termékcsaládot) ajánlunk állatbarát olvasóink figyelmébe. A Mercedes igyekszik teljeskörűen kiszolgálni a kutyás ügyfeleit is, és annál korrektebbek, hogy csak a híres csillagos logójukat biggyesztik a nyakörvre és egyéb cuccokra: mindegyiknél megnevezik a MiaCara beszállító céget is. A többnyire Olaszországban készült termékek sora a nyakörvvel kezdődik, kínálnak kutyatáskát és mosható huzatos párnaszettet is, ám a kedvencünk a 12 × 5 × 15 centis jutalomfalatos erszény. Most akciósan 50 euró (90 helyett), vagyis nagyjából 20 ezer forint – és bár ezen a fotón nem látszik, az oldalán, alul ott a csillag.

PEUGEOT – tuti borsőrlő

Cikkünk olvasása előtt vajon hányan vágták volna rá a helyes választ arra a kérdésre, hogy a Peugeot ajándéktárgyas kínálatában milyen tárgyból van a legnagyobb választék? Természetesen a 200 évnél is régebb óta gyártott, legendás minőségű borsőrlőkből. A francia márka szerelmeseinek kötelező ajándék ez a 30 centis, gyönyörű példány, amelynek mindegy egyes centije egy ezres. Vagyis összesen 30 ezer forint.

RENAULT – háromszintes garázs négy autóval

Classique et indémodable – ahogy a franciák mondják, vagyis klasszikus és időtlen ez fából készült gyerekjáték. Lifttel, autómosóval, benzinkúttal és négy legendás Renault modellel, igazi Vintage hangulatban. Nem csak a gyerekek lesznek oda érte 32 ezer forint kifizetése után.

ŠKODA – különleges pohárkészlet

Ha már konyhai kellékek, a csehek is kitettek magukért. Akármelyik luxusmárka központilag illatosított szalonjában magára vonzaná a tekintetett a Škoda kézművesnek mondott, egészen különleges pohárkészlete. Csak márkakereskedésben megvehető, online ne is keresse senki, mégpedig 58 ezer forintért.

CUPRA – egyedi sneaker

Több szempontból is egyedi a VW-csoporton belül egyre inkább dizájn-márkává emelkedő Cupra terméke, a Mikakus nevű sneaker. Egyrészt ők terveztették Olaszországban, másrészt online ezt sem lehet megvenni, be kell érte menni személyesen a Cupra valamelyik képviseletére. 89 százaléka textil, a maradék bőr, Portugáliában készült, ultrakönnyű és állítólag nagyon puha viselet, az ára már keményebb: 95 955 forint.

VOLVO – elektromos kisautó

Ennek az elektromos Volvónak 4,5 kilométer/óra a végsebessége, 1 óra (vagy bő 4 kilométer) a hatótávja, és 18,5 kilogramm az össztömege. Háromtól nyolc éves korig ajánlják a svédek, igazi kapudrog lehet a kissrácoknak a márka irányába, miután a szüleik kifizették a 196 ezer forintos vételárat.

MASERATI – gyerekülés

Kellemeset a kötelezővel, mondhatnánk ennek a kiváló minőségű gyerekülésnek a 210 ezer forintos ajándékozására. Ha önnek Maseratija van, nyilván ismeri a Váci úti szalon széles választékát ajándéktárgyakból a parfümtől a bőrdzsekiig.

SEAT – elektromos roller

Nem egy aranyozott McLaren bőrkanapéval zárjuk a sort, manapság már egy SEAT is kínál közel hatszázezres ajándékot a híveinek. A SEAT MÓ eKick 65 elektromos roller gyakorlatilag egy másik, profi közlekedési eszköz, abból is jobb fajta. Hatótávolsága az 551 Wh-os aksinak köszönhetően állítólag 65 kilométer, amiben biztosan benne van, hogy a maximális sebességét 20 kilométer/óránál meghúzták, viszont egy átlagos felnőttel felmegy a 20 fokos emelkedőn is. Ára: 588 481 forint.