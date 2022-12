Forgalomfüggő, takarékos közvilágítás, mindent látó kamera, gyalogos érkezésekor villogó zebra és ingyenes köztéri kerékpártároló. Gondolnád, hogy a jövő városa nincs is olyan messze Budapesttől? Bő fél óra vonatozásnyi távolságra fekszik a fővárostól Monor, az ország első okosvárosa. Elmentünk, megnéztük, hogy mi hogyan működik benne.

Miért jó, ha egy város okos?

Az okosváros lakóinak élete az elérhető modern technikai háttér segítségével lehet könnyebb, kényelmesebb, biztonságosabb és nem utolsósorban olcsóbb. Maga a rendszer rengeteg elemből áll, szinte végtelen lehetőségeket rejt magában, de mi most csak a közlekedéshez kapcsolódó fejlesztésekkel fogunk foglalkozni, melyeket Juhász László alpolgármester mutatott meg a Vezessnek, az okoszebrától, intelligens világításon át a sebességmérésre is képes kamerarendszerig.

A sofőrt is felismeri az új kamerarendszer, itthon használják 1 /26 Fotó megosztása: 2 /26 Fotó megosztása: 3 /26 Fotó megosztása: 5 /26 Fotó megosztása: 6 /26 Az egyik okospad adatai Az egyik okospad adatai Fotó megosztása: 7 /26 Hasznos infók és reklám is megjeleníthető ezeken az interaktív táblákon Hasznos infók és reklám is megjeleníthető ezeken az interaktív táblákon Fotó megosztása: 9 /26 Csak akkor jelez az autósnak, ha tényleg van gyalogos, aki átkelne a zebrán Csak akkor jelez az autósnak, ha tényleg van gyalogos, aki átkelne a zebrán Fotó megosztása: 10 /26 Aszfaltba süllyesztett figyelmeztetőfények Aszfaltba süllyesztett figyelmeztetőfények Fotó megosztása: 11 /26 A gyalogosnak is van figyelmeztetőfénye A gyalogosnak is van figyelmeztetőfénye Fotó megosztása: 13 /26 Okospadok, ahol mobileszközöket lehet ingyen tölteni Okospadok, ahol mobileszközöket lehet ingyen tölteni Fotó megosztása: 14 /26 Vezeték nélküli indukciós töltésre is alkalmasak a padok Vezeték nélküli indukciós töltésre is alkalmasak a padok Fotó megosztása: 15 /26 Egy százas a beugró az okosklotyóba Egy százas a beugró az okosklotyóba Fotó megosztása: 17 /26 33 millió forintba kerül az önmagát kitakarító wc 33 millió forintba kerül az önmagát kitakarító wc Fotó megosztása: 18 /26 Bicikliparkoló Bicikliparkoló Fotó megosztása: 19 /26 Bicikliparkoló Bicikliparkoló Fotó megosztása: 21 /26 Alkalmazással nyitható Alkalmazással nyitható Fotó megosztása: 22 /26 Fotó megosztása: 23 /26 Okospad az információs tábla mellett Okospad az információs tábla mellett Fotó megosztása: 25 /26 Egyelőre kihasználatlanok a bringatárolók Egyelőre kihasználatlanok a bringatárolók Fotó megosztása: 26 /26 Egyelőre kihasználatlanok a bringatárolók Egyelőre kihasználatlanok a bringatárolók Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Miért éppen Monor? Monor Budapest közepétől nagyjából 35 kilométerre fekszik, a 4-es úton vagy az M4-es autópályán érhető el autóval, de vonattal és távolsági busszal is jól megközelíthető. Területe 47 km2, 18 500 fő lakja. A városban minden megtalálható, az önkormányzati hivataltól a bölcsődén, óvodán, iskolán, orvosi rendelőn keresztül a sportpályáig, így minden szempontból ideális választásnak tűnt erre a projektre. Ezek mellett közlekedési csomópontként is fontos szerepe van a városnak, a Budapest-Cegléd-Szolnok-vasútvonal átszeli a települést, és távolsági buszpályaudvara is van.

Okoszebra

Az okoszebrák több ütemben, másfél, két éve készültek el, egyelőre hat helyen van ilyen Monoron. Kamera adja a rendszer alapját, amely az éjszaka alapból kivilágított átkelőhelyen az úttestbe épített pluszlámpákkal jelzi az autósnak, ha gyalogos vagy kerékpáros érkezik az átkelőhöz. Mivel a lámpák csak akkor jeleznek, ha a kamera alapján gyalogost, kerékpárost érzékelt a rendszer, az autósok nem szoknak hozzá az állandóan villogó figyelmeztető jelzéshez. Emellett az átkelő szenzorai minden gyalogos, kerékpáros és autós áthaladást számolnak, sőt, a járművek áthaladási sebességét is rögzítik.

Ez jelenleg Monoron 40-45 km/óra, ami lakott területen belül nem tűnik rossznak, de ebbe beleszámítanak az átkelő előtt megálló járművek sebességei is. Persze nem mindenhol ilyen fényes a helyzet, főleg a település határában lévő berendezések rögzítenek néha hajmeresztő sebességeket, itt a 100 km/óra körüli érték sem ritka.

A rendőrkapitányság természetesen felhasználja a mérőpontok adatait, és ezen információk alapján határozzák meg, hol és mikor érdemes sebességet mérni. Az okoszebrákra öt év garancia van, és ha műszaki hibát észlelnek, azt saját maguk képesek jelenteni a kivitelező szakemberei felé.

Kamerarendszer

Bár elsőre minden autósnak összeszorul a gyomra, ha forgalomfigyelő kameráról hall, nem kell rögtön rosszra gondolni. Monoron kétféle kamerarendszer is működik, a bűnmegelőzést, bűnfelderítést támogató nagy látószögű dóm- vagy fix kamerák mellett a közlekedésrendészeti feladatokat a kisebb látószögű, de nagy felbontású, a rendszám mellett az autó színét, de még a sofőrt is felismerhetően rögzítő eszközök látják el. A közterületeket figyelő kamerák képesek automatikusan felismerni és riasztani, ha valaki rosszul lesz, összeesik az utcán, de az otthagyott táskát, csomagot is észreveszi.

A közlekedésfigyelő rendszer jelenleg 20 kamerából áll, amelyek elszórtan helyezkednek el a városban. Ezek képesek meghatározni a két kamera közötti átlagsebességet, és a közlekedési morálról is adnak infót, így a kapott adatok alapján dönthet a városvezetés fekvőrendőrök, lassítópárnák kihelyezéséről, vagy épp a traffipax bevetéséről.

De ennek ellenkezőjére is vannak is erre nemzetközi példák, Pilsenben például kifejezetten arra használják a hasonló rendszert, hogy ha valahol indokolatlanul lassú a forgalom, akkor megvizsgálják, vajon mi akadályozza a közlekedést, és úgy tudnak módosítani akár a jelzőlámpák programozásán is, hogy visszaálljon a rend.

Útlezárásokkal járó építkezéseknél a begyűjtött adatok alapján előre lemodellezik, hogy egy lezárás, terelés mennyire borítja fel a megszokott rendszert, és a kapott eredmények alapján jelölik ki az alternatív közlekedési útvonalakat.

A kamerarendszer az illegális hulladéklerakókat is lebuktathatja, a jövőre elkészülő rendszer a településről kivezető utakat is figyeli, így ha a határban építési vagy egyéb hulladékot fedeznek fel – ezeket telefonos applikáció segítségével is be lehet jelenteni -, akkor a kamerák felvételei alapján az elkövetőt is megtalálják.

A rendszerrel a jövőben akár a parkolást is tudják felügyelni – Monoron van fizetős parkolás, különösen a városközpont nagyon terhelt parkolási szempontból – de a kamerára, és a MI-re – mesterséges intelligenciára – is rá lehet bízni ennek ellenőrzését, vagy éppen a szabad parkolóhelyek felismerését, az autós odavezetését.

Okos-biciklitároló

Kevesen érzik át, mekkorát lendíthet a kerékpározási kedven az, ha a biciklis céljához érve olyan biztonságos helyre támaszthatja le járművét, ahol napokkal később is meglesz a bringa, hiánytalanul. A városi kerékpársávok felfestésén túl is vannak eszközök, amik ösztönözhetik a közlekedőket arra, hogy biciklire üljenek, ilyen lehet a munkahelyeken kialakított öltöző, zuhanyzó, biztonságos kerékpártároló. Monoron az utóbbira már van példa, bár egyelőre csekély kihasználtsággal üzemelnek ezek a parkolóhelyek, aminek különös oka van.

A projekt indulásakor elvárás volt, hogy ahol lehet, ott hozzon bevételt is az okosváros-fejlesztés. A kerékpárok parkoltatása erre pont alkalmasnak tűnt, bár később ezt átgondolta a városvezetés – Európa más országaiban sem szokás a kerékpárok parkolásért pénzt kérni -, és az ingyenesség mellett döntött, a rendszer használatához szükséges applikációban – a Parkl cég alkalmazását használják erre a célra – viszont benne maradt az adminisztrációs folyamatban az a rész, ahol bankkártya-adatokat kell megadni.

Habár ingyenes a tárolók használata, a felhasználók nagy része ennél a pontnál már befejezi az alkalmazás telepítését, használatát. Pedig nem kéne.

A kerékpártárolókkal más tervei is voltak, vannak az önkormányzatnak: a későbbiekben kerékpárbérlési lehetőséggel bővülhet a szolgáltatás, ami a megvalósításkor főleg a budapesti Bubi – ez a nehézkesen használható, sárnehéz első széria – korábbi rossz híre miatt maradt ki a projektből. Persze utóbbi már valóban fizetős szolgáltatás lenne, és erre turisztikai szempontból is megfelel Monor, ahol különösen az egynapos túrákban rejlik nagy lehetőség. A város a nyugati pályaudvarról 35 percen belül elérhető vonattal, az állomáson parkoló biciklikkel pedig neki lehet majd vágni a környéknek.

Látnivaló is akad, 10-15 km-es távolságon belül 5 természetvédelmi terület is található, és az infrastruktúra is megvan a biztonságos kerékpározáshoz, az elmúlt 2 évben felújított, jó minőségű utakon lehet tekerni. De akár a helyi pincészeteket is felkereshetik a biciklisek, amihez navigációs segítséget is kaphatnak, telefonra tölthető formában, amiben a pincék nyitvatartási ideje, illetve egyéb hasznos infók is szerepelhetnek. A turisztikai célú felhasználás mellett van potenciál abban is, hogy aki ügyet intézni jön Monorra, az is bebiciklizhessen a pályaudvarról a hivatalba.

Közvilágítás

Monoron összesen 2800 lámpatest biztosítja a közvilágítást, ebből 2400 darabot már korszerű, LED-esre cseréltek, csak az üdülőtelep környékén maradt 400 darab hagyományosnak mondható, kompakt fénycsöves lámpa. Az erre elköltött 300 millió forint komoly költség egy önkormányzatnak, de a mai energiaárak mellett a befektetés 4-5 éven belül megtérül, és a lámpatestekre is 10 éves gyártói garancia van, miközben az élettartamuk is legalább ennyi, de a 15 év is reális.

Monoron a közvilágítás is okos, ami azt jelenti, hogy tele vannak különböző szenzorokkal, van, amelyik az autóforgalom nagyságát méri, hat végponton környezeti szenzorok gyűjtik az adatokat – megvilágítás mértéke, CO2-szint, szállópor-koncentráció, zaj stb. -, közlekedési szempontból a forgalom mértékéhez igazított világítás a legérdekesebb.

Ez annyit tesz, hogy ha sok autó közlekedik az utakon, akkor nagyobb teljesítménnyel világítanak a lámpák, ha csökken a forgalom, akkor 50 százalékkal csökkenthető a megvilágítás, ami éves szinten 10 millió forintos megtakarítást is jelenthet. Emellett a fel- és lekapcsolás idejének változtatásával is lehet spórolni a villanyszámlán, csak az, hogy naponta 15 perccel később kapcsol fel a lámpa és ugyanennyivel hamarabb le, 4,5 százalék megtakarítást jelent az éves 80-100 milliós energiaköltségből.

Ha valamiért több fényre van szükség, akkor az önkormányzat ezt is be tudja állítani, és elméletben a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem is tudná vezérelni a közvilágítást, ami többek között közúti balesetnél is hasznos lehet.

Bár bennünket leginkább a közlekedéshez köthető okosmegoldások érdekeltek, ezeken kívül teljesen napelemes, az elektromos hálózattól független okospadok is találhatók a településen, ezek kábellel és vezeték nélkül is képesek a mobileszközök töltésére, természetesen a kihasználtságot és az okospadok akkumulátorának töltöttségét is folyamatosan monitorozza a rendszer, van több ponton okos, önmagát takarító WC, melynek használata 100 forintba kerül, és a díjat érmével, euróval és bankkártyával is lehet fizetni.

Vannak okostantermek, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos dolgok is intézhetők mobilról, és az a szülő, aki igényli, értesítést kap arról is, amikor a gyereke belép az iskolába és arról is, amikor elhagyja azt. És persze a jövő is ezernyi lehetőséget rejt, ahogy Juhász László alpolgármester fogalmazott, az okosváros lényege, hogy minden mindennel kommunikál, integrálódik, mindig továbbfejleszthető, nincs olyan, hogy elkészült. Állandóan lehet újabb megoldásokkal bővíteni, új funkciókat adni a rendszernek, és soha nem lehet tudni, amit ma telepítek, az mire lehet még jó a jövőben.