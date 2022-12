Az új Suzuki S-CROSS elnyerte a vásárlók szívét 2022-ben, ami nem véletlen, hiszen jóval markánsabb, szerethetőbb külsőt kapott, és a lágy hibrid hajtás mellett 2022 szeptemberétől új hibrid technológiával is megvásárolható a márkakereskedésekben.

Az új hibrid hajtáslánc fő alkotóeleme a 1,5 literes, szívó benzinmotor és a motorgenerátor-egység. Ellentétben a lágy hibrid rendszerrel, itt az elektromotor alacsony sebességen önmagában is képes meghajtani az autót, és kigyorsításoknál is segíti a benzinmotort, amely így csökkenti az üzemeltetési költségeket, a fogyasztást és a környezet terhelését, ráadásul mindez a Suzukitól megszokott megbízhatósággal, kiváló értéktartással párosul az új S-CROSS-ban.

Az S-CROSS a már jól ismert AllGrip összkerékhajtással is elérhető, ami magas fokú biztonságot ad azoknak, akik az aszfaltot is kénytelenek elhagyni munkájukból, életformájukból adódóan.

Az új Suzuki S-CROSS a legmagasabb, GLX felszereltségi szintjén nemcsak a 9 colos érintőpaneles infotainment-rendszerrel, a 360 fokos kamerával kiegészített parkolássegítő rendszerrel és a vezeték nélküli okostelefon-integrációval, hanem a továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszerekkel is bővítette tudástárát.

Sőt, mi több, minden új Suzuki S-CROSS-hoz immáron a Suzuki Connect alkalmazás is elérhető. Az applikáció segítségével nemcsak távolról követhetjük nyomon autónk helyzetét és állapotát, de hét további szervizfunkció is elérhető benne. A karbantartásokkal kapcsolatos információkat, figyelmeztetéseket üzenetben kaphatjuk, és probléma esetén a diagnosztikai információkat megoszthatjuk kedvenc, vagy a legközelebb eső Suzuki-márkaszervizzel, akik előkészítve a megfelelő alkatrészeket, már felkészülten fogadhatnak minket.

A S-CROSS népszerűségében továbbá az is szerepet játszik, hogy idén többféle helyzetben és szerepkörben is megismerhette a magyar közönség. Míg év közben a hazai UNESCO világörökségi helyszínek állandó szereplője lett, felfedezve így Hollókő történelmi ófaluját, a tokaji borrégiót vagy éppen a Pannonhalmi Főapátság lenyűgöző épületegyüttesét, addig az adventi időszakban fényárban tündöklő autóként bukkan fel az ország különböző pontjain, ezzel is bizonyítva azt, hogy az S-CROSS bármilyen élethelyzetben megállja a helyét.