Három alapvető üzemanyag-fajta hajtja a Magyarországon értékesített új személyautók legnagyobb részét. A 2022 első felében forgalomba álltak között

a benzinesek aránya 40,78 százalék volt,

a dízeleké 12,97 százalék,

az elektromosoké 3,94 százalék,

valamint a benzines/dízel plug-in hibrideké 4,2 százalék.

Összeállításunkban természetesen három külön alapkategóriát alkottunk azoknak a személyautóknak, amelyeknek a motorjai kizárólagosan a három valamelyikét használják, plusz saját toplistát kaptak a plug-in változatok is. Vagyis négy táblázattal találkoznak mindjárt.

Csakhogy kismillió féle hibrid létezik még rajtuk kívül a piacon a benzines full-, és mild hibridektől a gázolajat égető ilyen-olyan hibridekig, ezeket a cikkünk alapjaként felhasznált Datahouse-adatbázis is számos kategóriába szórja szét, mi sem erőszakoltuk őket egyetlen táblázatba. Már csak azért is igazságtalan lett volna a sokféle-fajta hibridet forgalmazó brand-et egy halmazon belül rangsorolni, mert az egyik márka 99 százalékban csupán egyik fajtát gyártja, a másik ellenben 6-7 félét is kínál ügyfeleinek.

Fontos alapszabályként rögzítettük ugyanakkor, hogy csak olyan cégek kerülhettek be összeállításunkba, amelyek minimum 100 darab új személyautót értékesítettek 2022 első hat hónapjában.

A sokszor meglepő sorrendeket böngészve ne feledkezzünk meg az autóipar körül tornyosuló problémahegyekről. A Covid-utóhatások, a háború, az alkatrészhiány, a logisztikai nehézségek és az alapanyagdrágulás sújtotta újautó-piacon nem mindig azt tudják leszállítani a gyárak, amit megrendelnének tőlük a vevők.

Benzinesek – Melyik márka értékesítésében dominálnak 2022 Magyarországán?

Annál már százszor bonyolultabb az autóipar, hogy erre valaki rávágja egy sportkocsi-gyártó nevét, miután a homlokára csapott: nyilván a Porsche árul főként benzineseket! Nem csak azért lő mellé, de nagyon, mert a stuttgartiak is régóta sokkal több autót értékesítenek öt ajtóval, mint kettővel, plusz már a dízelmotorokon is rég túl vannak.

Vajon hányan találták el a cikket felvezető lead olvasásakor, hogy a hazai autó-piac újdonsült sztárja, a Ssangyong kerül a benzines toplista első helyére?

Minden táblázatunkat a saját értékesítésen belül az üzemanyag szerinti arányok alapján raktuk össze, de azért oda írtuk középre, hogy az adott márka mennyi személyautót értékesített az év első felében összesen.

Márka Teljes értékesítés,

2022 első

félév (darab) Ezen belül a

benzinesek

aránya (százalék) 1. Ssangyong 1096 94,4 2. Seat 590 84,4 3. Alfa Romeo 267 84,2 4. Mitsubishi 113 84 5. Citroën 704 81,6 6. Cupra 159 79,8 7. Opel 2411 77 8. Kia 5046 76,9 9. Mini 275 73,8 10. Porsche 239 70,7

Rendkívül vegyes, egymástól világokra lévő márkák sorakoznak itt, náluk vannak közel egymáshoz a benzinesek értékesítésének az arányai. Az Alfa harmadik helyezése azért biztosan kap némi igenló fejbólintást, hadd hozzunk ide akkor rögtön egy újabb érdekes statisztikát: Európában 65 százalékos aránnyal a dízel-értékesítések között végzet első helyen az Alfa tavaly.

Nálunk ki a dízelkirály?

A tipikusan cégautós Škoda áll 2022 közepén az első helyen azon a listán, ahol több a francia, mint a német márka. A legendás utazóautókat gyártó Mercedes értékesítéseinek közel harmada továbbra is gázolajos (közvetlen riválisait viszont nem találjuk ebben a táblázatban), és a dízelbotrány ellenére tartja magát a Volkswagen, miközben mindhárom francia brand szintén itt sorakozik.

Márka Teljes értékesítés,

2022 első

félév (darab) Ezen belül

a dízelek

aránya (százalék) 1. Škoda 3972 39,5 2. Dacia 4341 35,2 3. Peugeot 1112 32,6 4. Mercedes-Benz 3358 29,3 5. Volkswagen 5958 24,6 6. Opel 2411 20,7 7. Jeep 370 15,4 8. Renault 1089 12,67 9. Citroën 704 12,64 10. Alfa Romeo 267 11,9

Első ránézésre meghökkentő a Dacia második helye, ennek oka – fogalmazzunk így – másfél modelljük. A Lodgy hazai értékesítéseinek 99 százaléka dízel volt 2022 első felében (432 darab a 437-ből), plusz a Duster 43 százalékos dízel-aránya húzta még felfelé a román/francia márkát a listán (1099 gázolajos változat a forgalomba állított 2346-ból).

Az európai első helyével ellentétben nálunk tizedik az Alfa a dízeles listán.

Hol a legmagasabb a portfóliában az elektromosok aránya?

A car-sharing cégek – és a Budapest belvárosában száguldozó, jellemzően huszonéves ügyfeleik – egyik kedvence a villanyos Mini, ez az egyszerű oka az első helynek. Óriási piaci siker világszerte a Taycan, ez pedig a Porsche második helyének. Utánuk jönnek azok a volumengyártók, akiktől érdemi mennyiségben vásárolnak már a magánszemélyek is elektromos autókat.

Márka Teljes értékesítés,

2022 első

félév (darab) Ezen belül

az elektromosok

aránya (százalék) 1. Mini 275 18,5 2. Porsche 239 14,6 3. Nissan 1140 12,2 4. Hyundai 2909 9,3 5. Peugeot 1112 8,5 6. Fiat 1922 7,4 7. BMW 2729 7,2 8. Cupra 159 6,9 9. Mercedes-Benz 3358 6,8 10. Kia 5046 6,3

A Kia lassan 80 éves történetének első Év Autója díját kapta teljesen megérdemelten az EV6 nevű modelljük, amelynél – úgy hallottuk – fájdalmas gyártási nehézségek vannak. Sokkal kevesebbet tud szállítani a magyar importőr is, mint amennyi elkelne belőle idehaza. Ez pedig a tizedik hely magyarázata.

A plug-in hibridek sorrendje

A legtöbb márkának nincs is konnektorról tölthető hibridje, ezért láthatunk ekkora távolságot a százalékokban már a top 10-en belül is. Itt különösen fontos szerepet játszik a 100 darab értékesítés per féléves szabály, emiatt nem fér be például ide a DS (amúgy 57 autójukból 14, azaz 24,5 százalék volt plug-in hibrid), a Jaguar (44-ből 8, azaz 18,1 százalék) vagy éppen, kapaszkodjanak, a Ferrari (18-ból 4, azaz 22,2 százalék).

Az első helyezett Jeepet ugorjuk át e fontos ok miatt, és máris azt látjuk, dominálnak a borsos áron mért prémiummárkás autók. Drága hajtáslánc, nyilván nyomatják a gyártók a nagyobb haszon miatt, plusz papíron csökkenti a céges károsanyag-kibocsátást, a magyar vevőknek pedig még mindig kézzel fogható előny a zöld rendszám. Ha töltik az aksikat, ha 15-20 liter benzint égetnek 100 kilométeren.

Fura egy kategória, nem csoda, hogy a legnagyobb magyar autókereskedő guru kapásból elvenné tőlük a zöld rendszámot.

Márka Teljes értékesítés, 2022 első félév (darab) Ezen belül a plug-in hibridek aránya (százalék) 1. Jeep 370 35,9 2. Volvo 1507 29 3. Mercedes-Benz 3358 21,7 4. Land Rover 124 16,9 5. Mitsubishi 113 15,9 6. Porsche 239 14,6 7. BMW 2729 13,5 8. Lexus 417 11,9 9. Cupra 159 11,3 10. Hyundai 2909 4,9

Figyelemre méltó, hogy a német prémium márkák közül a Mercedes a dízeles toplistán is első volt közülük, és eközben konnektoros hibridből is tőlük veszik a legtöbbet a tehetős honfitársaink (valamint a legmenőbb cégek) százalékosan és darabra egyaránt.

No, de mit keres itt a Lexus? Évtizede azt olvassuk minden egyes statisztikában, hogy világszerte (így nálunk is), kb. 98 százalék körüli a sima full hibridek aránya a márka értékesítéseinek. A 11,9 százalékos arány magyarázata egyetlen modell, februárban jelent meg ideahaza a Lexus történetének első plug-in hibridjeként az NX 450h+, az év első felében forgalomba állt 50 darab NX-ből 50 volt konnektoros. Ez pedig az összesen eladott 417 Lexus 11,9 százaléka.

Az ilyen-olyan hibrideknél két név emelkedik magasba

Ha nem is gyömöszöljük a sok-sok féle hibridet egy halmazba, azért két izgalmas számot érdemes megjegyezni. A két alapvető nagy csoportnak két egyértelmű bajnoka van nálunk.

Mivel jóformán már csak mild hibridet kínál a Suzuki, a hazai személyautós értékesítéseinek a 96,1 százaléka ilyen, ez összesen 6884 darab.

A full hibridek bajnoka pedig egyértelműen a hajtáslánc globális úttörője, a Toyota, 69,1 százalékos magyarországi értékesítési aránnyal és 5678 személyautóval.