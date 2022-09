Apró, sárga műanyagdobozok tűntek fel nemrég néhány kiválasztott budapesti villamos elején. Nem valami új dizájnelem, hanem hasznos biztonsági extra nőtt a Tatra-k orrára, amelyekkel csökkenthető a közúti balesetek száma. A kamerából, és radarból álló rendszer a villamos előtti pályát figyeli, és ha úgy érzi, akadály került a jármű útjába, már jó előre jelez a vezetőnek.

Tatra villamos A Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) számára 1979-1984 között gyártott T5C5 típusú villamosok Prágában, az akkori Csehszlovákia fővárosában készültek. A 2000-es évekelejétől kezdődően aztán több lépcsőben modernizálta a BKV a Tatra flottát, a járművek 15 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak az eredetihez képest, a felújítás után a járművek már a fékezéskor felszabaduló energiát képesek a hálózatba visszatáplálni, és az ajtók az utasok által külön-külön is nyithatók. Emellett megújult a vezetőállás, és az utastér is.

A Covid járvány alatt és után érezhetően visszaeső utasszám miatt a BKV azon dolgozik, hogy valahogy visszahódítsa a tömegközlekedéstől elpártolt embereket. Ennek a törekvésnek nagyon fontos eleme az utazás minőségének növelése, amiben kulcsfontosságú a biztonság is. Ugyan a BKV, illetve ezen belül a villamosvezetők baleseti statisztikája egészen jó, és bár a tavalyi év szinte minden napjára jutott egy-egy baleset, – 2021-ben 365 balesetben voltak érintettek – ebből csupán 47 történt a villamosvezetők hibájából, és ezek közül csupán háromnál történt személyi sérülés is. Ha figyelembe vesszük a villamosok éves futásteljesítményét is, akkor évente minden megtett egymillió kilométerre összesen 2,3 baleset jut. Persze egy baleset is több a kívánatosnál, így a cég azon dolgozik, hogy kiderítse, miként tudnának tovább javítani ezen a statisztikán.

Mivel a közlekedési morál nem igazán javul, és a villamosvezetők munkája is elég stresszes, így a BKV úgy döntött, megpróbálják valahogy csökkenteni a rájuk nehezedő nyomást, mégpedig egy kis technikai segítséggel. Közúton már bizonyítottak a vezetőtámogató rendszerek, amelyek a holttérfigyelőtől, a kerékpáros-, illetve gyalogosfelismerő rendszereken át a különféle vészfékező, ütközést elkerülő rendszerekig már évek óta megtalálhatók az újabb autókban, de a tömegközlekedésbe még nem nagyon szivárogtak le ezek az újítások. Pedig valószínűleg hasznosak lennének a közösségi közlekedést kiszolgáló járműveken is, ahogy ezt már számos európai, sőt, hazai példa is bizonyítja.

A Bosch a 41-es vonalán is kipróbált technológiát részben Budapesten fejlesztette és a rendszer néhány összetevője is magyar termék, amit Hatvanban gyárt a vállalat. Debrecenben, illetve más európai városokban már az első éles teszteken is túlvan a rendszer. Debrecenben a szolgálatban lévő villamosok mindegyike már többször megsérült, öt év alatt 130 balesetet jegyeztek fel a 2-es vonalon. Az ütközéselkerülő rendszert, ott egy új CAF Urbos 3 típusú villamosra helyezték fel, és a tervek szerint fél évig közösen teszteli a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Bosch. Az eddigi tesztek ígéretesek, az eszköz használatával közel 50 százalékkal csökkenthető a balesetek száma, ami nem csupán a személyi sérülések és anyagi kár elkerülése miatt, hanem a folyamatos, megbízható szolgáltatás biztosítása miatt is fontos.

Hogyan működik?

A fél éve felszerelt eszközök kezdetben utasok nélkül közlekedő villamosokra kerültek, majd idővel a napi rendes műszakba is beforogtak a felspécizett Tatra villamosok. A rendszer multifunkciós kamerából és radarból ál, ezek adatait értékeli ki a központi egység. Az adatkamera pontos képet készít a forgalmi viszonyokról, követi, és előre jelzi is a forgalom többi résztvevőjének mozgását, míg a radar a villamos előtti pályaszakaszt figyeli, és észlel mindent, ami a jármű útjába kerül.

A Brüll Alfréd utcai Hungária Kocsiszínben mutatták be a Bosch rendszerét, ahol az egyik tesztvillamoson a jobb átláthatóság miatt kicsit át is alakították a berendezést, hatalmas kijelzőt szereltek az utastérbe, ezen lehetett követni azt, ahogy a villamos útjába helyezett mesterséges akadályt felismeri, majd figyelmezteti a vezetőt. Működés közben – 50 km/órás sebesség mellett nagyjából 70-80 méterrel lát előre a kamerarendszer, ami mindössze annyit csinál, hogy sípol, ha veszélyt érez, így adva esélyt a vezetőnek arra, hogy időben cselekedjen.

Bár a folyamat nem tűnik különösebben izgalmasnak, hiszen aktívan nem szól bele a villamos irányításába, nem fékez a vezető helyett, mégis nagy segítség lehet, már akkor is, ha csak egyetlen alkalommal sikerül elkerülni vele egy balesetet. Alkalom pedig akad, az elmúlt három hónap alatt megtett 12 ezer kilométer során 1000 jelzést dokumentáltak, amiből 500 esetben segített a rendszer csökkenteni a kockázatot, megelőzni a balesetet. Az elkerült baleseteknek hála pedig elmaradnak a járatkiesések, csökkennek így a karbantartási, javítási költségek, megbízhatóbbá válik a szolgáltatás, ezek pedig végső soron még vonzóbbá is tehetik a tömegközlekedést.

Bár egyelőre csak tesztüzem zajlik a 41-es villamos vonalán, a jövőben – ha lesz rá pénz – akkor több járművön is bevethetik a Bosch rendszerét, de a BKV nem zárkózik el más, hasonló rendszerek kipróbálásától sem, de az is elképzelhető, hogy a jövőben beszerzendő járműveket beszerzésénél már szempont lesz az is, hogy gyárilag rendelkezzenek ilyen berendezéssel.

