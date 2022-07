Felmérések szerint Magyarországon 2,5 millió kutya és megközelítőleg 2,3 millió macska él a háztartásokban, azaz nagyjából minden második családnak van háziállata. Ebben az európai átlag felett járunk, ahol ez a szám 38%. Ez azt is jelenti, hogy a magyar háztartások felét érinti a kutya és macskaszőrrel járó napi küzdelem. Miután elmúlik az új szőrös családtag érkezését kísérő első eufória sokan csak akkor döbbenek rá, hogy a leglehetetlenebb helyeken is kiskedvencük szőrszálaival találkoznak. Nincs ez másként a kocsi esetében sem. Akármennyire is gondosak vagyunk, a szőrrel, a mancsokon behordott porral és piszokkal autótakarítás esetén is számolnunk kell. Kocsink tisztaságának megőrzéséhez így rendszeres takarításra, leginkább porszívózásra is szükség lehet.

A Dyson szakemberei ezért néhány pontban összeszedték, mire érdemes porszívó választásnál figyelni:

Zárt szűrőrendszer: A jó porszívó egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy amit felszívunk vele az bent is marad, erről a készülékbe épített szűrők gondoskodnak. Ha tehetjük válasszunk olyan készüléket, amely teljesen zárt szűrőrendszerrel rendelkezik, hogy a felszívott por ott maradjon, ahova való: a porszívóban -tanácsolják a Dyson szakemberei.

Vezeték nélküli kialakítás: A megbízható szűrő mellett ez talán a másik sarokkő. Hatalmas könnyebbséget jelent, ha az autó takarítása során nem kell állandóan magunk után „vonszolni” és pozícionálni a porszívót, és ha a vezeték hossza nem korlátoz minket. Egy akkumulátoros típus választása esetén sokkal könnyebben és alaposabban hozzáférhetünk minden apró zughoz és réshez.

Speciális fejek: A különböző, speciális feladatokra tervezett porszívó fejek is nagy segítségünkre lehetnek az autó takarítás során. Léteznek már olyan megoldások, melyeket kifejezetten matracok, kárpitok és autóülések takarítására fejlesztettek ki. Sőt, kimondottan a haj és a kisállatszőr eltávolítására tervezett fejek is léteznek – a Dyson porszívók kisebb méretű anti-tangle feje méreténél fogva praktikus társ lehet az ülések takarításában, mivel speciális kialakítása révén megakadályozza, hogy a szőr vagy hajszál feltekeredjen a szívófejre, így az egyenes úton távozhat a portartályba.

Hasznos apróságok: Nagyot lökhet a hatékonyságon, ha rendelkezünk különböző puha- és kemény sörtéjű fejekkel – ezekkel például sokkal egyszerűbb a karosszéria portalanítása – de a résszívó is megkönnyítheti életünket. Ez a kiegészítő egyik legnagyobb szövetségesünk lehet, nemcsak az állatszőr, hanem a morzsák és a kosz elleni harcban is, mivel segítségével hozzáférhetünk például az ülés melletti résekhez, illetve más eldugottabb sarkokhoz, hogy egy valódi „mélytakarítást” végezhessünk járművünkben.

