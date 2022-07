Megingathatatlanul tovább emelkedik az új villanyautók értékesítése Magyarországon, az év első felében 2265 darab vadonatúj, tisztán elektromos modell állt forgalomba, ami a teljes, 57 411 darabos piac szűk 4 százaléka – derül ki a Datahouse friss statisztikáiból. A darabszám és a piaci részesedés is természetesen a korábbiakat messze felülmúló rekord.

A villanyautók értékesítése ezzel 84,6 százalékos emelkedést produkált az összességében 11,4 százalékkal visszaeső, számos globális válságtól sújtott piacon, amelyet a speciálisan hazai problémának számító forintgyengülés is jelentősen drágít.

2022 első felében 28 márka kínált összesen 58 különféle tisztán elektromos modellt a magyar vevőknek, ma már minden egyes komoly cégnek ott áll a szalonjában 1-2-3… különféle méretkategóriájú villanyos alternatíva. Jóformán csak az egészen kis példánnyal dolgozó luxusmárkák kínálatából hiányoznak (Bentley, Ferrari stb.), de tőlük sem sokáig.

Nézzük meg, melyik villanyautóból mennyit sikerült hazavinni az ügyfeleknek a mögöttünk álló hónapokban.

A modellek toplistája – Második a Model 3

Stabilan tartja még első helyét a Kia Niro a 2022-ben állami támogatás nélküli, azaz a jelentős taxisvásárlásokat nélkülöző listán. Rögtön tegyük hozzá, a 210 darabos forgalomba állítás egyben 21,6 százalékos mínuszt jelent a bajnoknak a múlt évi hasonló időszakhoz képest. Ráadásul nem a márka történetében elsőként megnyert Az Év Autója díjas házon belüli rivális – az EV6 – rabolta el a vevőket, erről bővebben a márkalistánál olvashatnak majd alább.

Egészen más irányba tart a Tesla Model 3, tulajdonképpen 2022 volt az amerikai márka világhódítónak szánt terméke életében az első időszak, amikor a magyar piacra nagyobb tételben importálhatott végre a hivatalos importőr. Amely ugyan az év első hónapjaiban még egy budai bevásárlóközpont átmeneti pop-up store-jában fogadta a vevőjelölteket, de pár hete a hírek szerint csendben megnyílt az első szalonjuk a Váci úton. Korai lenne még szimbolikusnak nevezni, hogy éppen a világ egyik legnagyobb autógyártójának (Toyota) a volt szalonját vették át.

A lényeg, 185 darab Teslára került magyar rendszám hat hónap alatt, hogy mennyire mondjuk német azonosító (az ottani vásárlási támogatást követően), azt természetesen nem tartalmazzák a hazai statisztikák. Jól látatón Budapesten is futkároznak magyar tulajdonosok ilyen kocsikkal. Létezik egy prognózis a szakmában, miszerint addig állnak magasan az amerikaiak értékesítési számai a világban, míg elkezdenek villanyautókat gyártani a nagy nevű márkák, onnantól majd csak egy brand lesz a sok között a Tesla, számai pedig a sor közepén/végén. Eddig nem jött be a tipp, de nem is most kell ezt lecsekkolni, hiszen az árban velük egy szinten lévő prérmiumgyártók még épphogy csak elkezdték kiépíteni a kínálatukat. Nézzünk rá erre a listára 4-5 év múlva, amikor valóban sorjáznak majd a közvetlen riválisok, és nem csak árcédulában, hanem szoftverben és akku-technológiában is ott lesznek majd a németek, ahol most a Tesla. Az amerikai márka pedig eléri majd az európaiak, és talán a japánok összeszerelési minőségét és megbízhatóságát.

Harmadik helyezett a villanyautó-piac kontinentális (ár)gyilkosának szánt Dacia Spring, minden bizonnyal látunk még ennél a 167-nél, vagy éppen az évi 300-350 darabnál is magasabb számokat majd a hazai statisztikákban, ha beköszönt a béke és a nyugalom az autóiparban.

Az alábbi táblázatban nem írunk százalékos változásokat 2021 első hat hónapjához képest, csak darabszámosat, mert a toplista mostani 20 szereplője közül 9-et nem is forgalmaztak akkor, többől pedig csak mutatóban voltak akkor még kocsik.

Modell Darab Változás 2021.01-06-hoz képest / darab 1. Kia e-Niro 210 -58 2. Tesla Model 3 185 +176 3. Dacia Spring 167 +164 4. Fiat 500 136 +70 5. Škoda Enyaq 118 +40 6. Nissan Leaf 115 +39 7. Hyundai Ioniq 5 88 nem forgalmazták 8. Hyundai Ioniq 84 76 9. Hyundai Kona 81 39 10. Tesla Model Y 73 nem forgalmazták

A Volkswagen-konszern három különféle márkával szerepel az első 20-ban, közülük a Škoda Enyaqból állt forgalomba a legtöbb, egyre szélesebb a csoport kínálata tisztán elektromosból. A magánszemélyektől a taxikon át a car sharing-cégekig sokan veszik a termékeiket.

Immár csak hatodik a hazai piacon a Nissan Leaf, habár példányszámot nézve ez a fél év még így is erősebbre sikerült, mint a tavalyi. Figyelemre méltó a Hyundainál a régebbi Ioniq és az újabb Ioniq 5 szinte azonos forgalomba állítása. A Datahouse szerint az idősebb modellból 2022 első felében átadott 84 darabból 82 példány 2021-es gyártás, 2 pedig 2020-as. Ezzel szemben az Ioniq 5-nál 40 példány 2021-es, 48 pedig 2022-es.

Modell Darab Változás 2021.01-06-hoz képest / darab 11. BMW iX 60 nem forgalmazták 12. Kia EV6 58 nem forgalmazták 13-14. Mercedes-Benz EQS 47 nem forgalmazták 13-14. Mini Electric 47 -10 15. Mercedes-Benz EQA 44 +10 16. BMW i4 41 nem forgalmazták 17. Mercedes-Benz EQB 40 nem forgalmazták 18. Volvo XC40 39 nem forgalmazták 19. Volkswagen ID.3 35 -33 20. Audi Q4 e-tron 35 +25

A második 10-esben találjuk az első generációs Kia Nirónál mindenben jobb, ráadásul Az Év Autója díjjal kitüntetett EV6-ost, amelyről azt hallottuk, hogy bár óriási irányába a magánszemélyek és a cégek érdeklődése, az importőr egyszerűen nem tud felvenni rá rendelést, mert nem kap autót. Valószínűsíthetően lesz ez az autó sokkal előrébb ennél a listán, csak szállítson végre Magyarországra a gyár.

Sanszosan kevesen találnák el, de a Hyundai mellett a Mercedesnek szerepel a legtöbb különféle modellje a villanyautók 20-as élmezőnyében, mindkét cégnek három-három. A németek járművei közül is a méregdrága, extravagáns (mások szerint “szokni kell még” formájú) EQS-ből állt forgalomba a legtöbb. (A riválisának tekinthető Tesla Model S eközben totálisan eltűnt a piacról, egyetlen egy új példány sem állt forgalomba.)

A márkák toplistája – Szoros dobogó, ebből még bármi lehet

Dél-koreiai, amerikai, dél-koreai – az első három helyezett mutatja, mennyire bealudtak az európai márkák a villanyosításban. Nagyon minimálisak köztük a különbségek, bármelyikük megnyerheti majd az évet, amely még akár hozhat egy újabb állami támogatást is. Pénz nemigen akad a kasszában, de suttognak erről-arról a szakmában, ráadásul rém kínos, hogy rengeteg európai országában szuper – és bőkezű, alanyi jogon járó – programok futnak, ezekről (és az ideálisnak tűnő támogatási formáról) ebben a cikkünkben írtunk.

Éppen a meglehetősen borsos árú villanyautókat gyártó Mercedes a példa rá, hogy akinek egyáltalán van kínálata (immár hat különféle elektromos modellt árulnak), azt megtalálják a magyar ügyfelek, flottások és privát vásárlók egyaránt. Itt jegyezzük meg, hogy a márkák 20-as listáján 7 prémiumgyártót látunk.

Márka Darab Változás 2021.01-06-hoz képest / darab 1. Kia 287 +9 2. Tesla 258 +248 3. Hyundai 253 +203 4. Mercedes-Benz 192 +107 5. Dacia 167 +164 6. BMW 161 +93 7. Fiat 136 +70 8. Nissan 121 +15 9. Škoda 120 -11 10. Volkswagen 96 -54

A Dacia, a Fiat, a Nissan és a Škoda esetén elég volt egy-egy kedvelt modell a márkalista első tíz helyéből egynek a megszerzéséhez. A kedvező pozíció ellenére azt látjuk a számaik mellett, hogy a négyből hárman idén kevesebb autót szállítottak le a tavalyinál, minden bizonnyal a globális járműipari problémák miatt. A VW-konszernt konkrétan sokkolta az elektromos modelljeik számára fontos kábelkötegek ukrajnai gyártásának váratlan megszakadása.

Átkanyarodva a második tízes táblázatra, itt már egészen kis számokat találunk. Hiába a bő 80 százalékos emelkedés év per év alapon, a négymilliós hazai járműparkhoz, vagy akár csak a belsőégésű motoros modellek értékesítéséhez képest is még mindig rendkívül kevés elektromos autó lép be a nagy közös halmazba. Nemrég megírtuk, hogy miért nem csökken az áruk.

A Peugeot tizenegyedik helyéhez elég volt fél év alatt 79 autóátadás (ebből 30 példány 2008-as, 29 darab 208-as), míg a húszas listára kerüléshez mindösszesen 17 forgalomba állított Hond-e is elégségesnek bizonyult.

Márka Darab Változás 2021.01-06-hoz képest / darab 11. Peugeot 79 +29 12. Volvo 63 nem forgalmazott 13. Audi 61 +42 14. Mini 47 -10 15. Opel 34 +20 16. Porsche 33 +13 17. Citroën 32 +5 18. Ford 30 +29 19. Mazda 28 +9 20. Honda 17 +12

Az i3-as előtt Nissan Leafből fut a legtöbb villanyos idehaza, utána pedig a Renault Zoé következik a harmadik helyen – amely új autóként kiesett a top 20-ból. Amint látják, nincs a listán a francia márka korábbi sikerterméke, összesen 9 darab újra került magyar rendszám: egy 2020-as gyártású mellett öt 2021-esre, és három 2022-es példányra.