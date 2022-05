Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Szörényi András válaszol egy összetett kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig több, jogi kérdés miatt érdeklődő olvasóinknak ad választ.

Ha neked is van kérdésed, írj nekünk!

Olvasónk kérdez

Kedves András!

Ford Focus C-Maxban gondolkodunk. Egy 2009-es, tényleg 119 000 km-es autót néztem ki a 66 kW/90 lóerős 1,6 TDCi dízelmotorral, 1 890 000 Ft az irányára.

A tulajdonost ismerem, az óraállás valós, de azt nem tudom, hogy meg szabad-e vennem, ha még öt évig problémamentesen használható autót keresünk kétgyermekes családként? Van még benne annyi?

Köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel, Gábor

Szakértőnk válaszol

Kedves Gábor!

Ötnél bőven több év van benne a technikája és a futásteljesítménye alapján. Egy barátomnak volt C-Maxa, sima 1,6-os benzines a ráncfelvarrás előttről, ők is használtan vették és évekig elégedetten használták. Ez a C214-es kódú dízel C-Max még sok évig működhet, ha nem rozsdás. Tehát ha nem kapta el csúnyán a rozsda a padlólemezt, az első és a hátsó sárvédőket vagy a küszöböket, akkor érdemes vele foglakozni. Ha csak a futóművön és az első segédkereten van korrózió, az nem nagy gond, azt az acélt nem eszi meg egyik évről a másikra a barnulás.

Valószínűleg ebben a 90 lóerős verzióban nincs részecskeszűrő. Ha mégis van, akkor annak a cseréjére emlékeim szerint 120 000 km a gyári előírás és évekkel ezelőtt is 200 ezres nagyságrendű tétel volt (bár elodázható egy ideig). Az alvázszám alapján a márkaszervizekben meg tudják mondani Nektek, hogy van-e benne részecskeszűrő.

Ez a négyhengeres az egyik legkevesebb gonddal üzemeltethető dízelmotor, ha mégis kell hozzá valami, az is a legolcsóbbak között van és ha valami Fordként sokba kerül, meg lehet próbálni Peugeot- vagy Citroën-alkatrészként beszerezni, mert ez a motor közös fejlesztés. Arra figyeljetek, hogy a turbófeltöltő olajozócsövében lehet egy kis szitaszűrő, ami eltömődik és ettől meghal a turbó. Ha nincs kivéve, akkor a következő feltöltő is gyorsan rámegy. Ld. itt a kalapácsra rátéve:

Ezt leszámítva nagyon észszerű autó, nagybátyámnak is ezzel a motorral vettünk 2011-es Focust és 210-től 290 ezer km-ig kiválóan működött 4,2-4,8 literes átlagfogyasztással, amikor eladta.

Tehát a típus és a motorváltozat is jó választás. De! Ha a most lebegtetett javaslat valósul meg, akkor Euro 4-esként kipaterolhatják Budapestről. Ha Pesten belül is kell járni még öt évig, akkor 1,7 millióért nem ezt az autót venném. Nézzétek meg a forgalmiban a V.9 pontot, de valószínűleg a 9-11-es sávban van ez a C-Max, ami az Euro 4-et jelenti és ezekre 2024-től várhat kitiltás Budapestről (de a fővárosi lakos tulajoknak még két év laufot ígértek). Mivel még nincs konkrét javaslat a Fővárosi Közgyűlés előtt és bizonytalannak tartom, hogy a választások előtti időszakban bemenne az előterjesztést a népszerűtlen kitiltásról, Nektek most bizonytalan hátérrel kéne dönteni..

Ha nem Budapesten laknátok, akkor simán hajrá, így viszont bizonytalanabb a helyzet. Mellette szól az ismerős eladó is. Maga a típus kiváló kocsi, jól variálható, nem túl hosszú, de van csomagtere, keveset fogyaszt, elég erős, jók az alkatrészárai, sok helyen értenek hozzá. Ezt a cikkünket olvasd a használt Ford Focus C-Maxról a vásárlás előtt:

Üdvözlettel, Szörényi András

Olvasónk kérdez

Üdv.

Egy sajnálatos eset miatt keresem önöket, mert ráesett egy nagy faág az autómra. Egy hétbe került mire a helyi önkormányzattal leharcoltam, hogy vállalják el a felelősséget mivel a városé a fa! Már négy hete a szervizben van az autóm tehát összesen öt hete nincs autóm.

Mivel 1,5 éves autóról van szó nyilván érték csökkenés keletkezett. A javíttatást fizeti a biztosító, de ha kész az autóm talán a héten, intézni szeretném, hogy bér autót illetve értékcsökkenésre is fizessenek. Tudnának benne segíteni az ügyintézés menetét tekintve? Elég, ha bemegye a biztosítóhoz, vagy ügyvédet kell meg bízzak?

Válaszukat előre is köszönöm.

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

Amennyiben a kártérítési igény jogalapja tisztázott, azaz a közterületen álló fás szárú növény gondozásáért felelős önkormányzat vállalta a felelősségét, akkor az a teljes kárra kiterjed.

A teljes kárba nem csupán a javítási költség tartozik bele, hanem az értékcsökkenés és az indokoltan felmerülő járulékos költségek (pl. gépjármű bérlés) is (ezeknél vizsgálni szükséges a kárenyhítési kötelezettség teljesülését).

Az önkormányzat és felelősségbiztosítójának helytállási kötelezettsége ezen tételekre is kiterjed. Mindenképpen írásban jelentse be igényét ezen jogcímekre vonatkozó kárigényének, és csatolja a bérlési költséget igazoló szerződést/számlát. A kötségekből a biztosító levonhat kb. 15% összeget “guruló költség” címén.

Az értékcsökkenés összegét többféle módszerrel is ki lehet számítani, és ezek nem ugyanazt az eredményt adják. Az azonban nem lehet kérdés, hogy egy 1,5 éves autónál ilyen jogcímen is kártérítésben kell részesülnie.

Amennyiben a bérlési költségre és az értékcsökkenésre vonatkozó igénnyel kapcsolatosan vita alakul ki, forduljon jogi képviselőhöz.

Tisztelettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szakértő

Korábban már írtam Önöknek a 2013-as Fiat Ducatoval kapcsolatban. Miután megjavíttattam (durván 1 milliós költség), 2e km múlva eljött az olajcsere esedékessége (250 ezer). Miután ez megtörtént a szerelő elfelejtette a computerben ezt beírni, így 1 héttel később visszavittem, mivel a computer jelezte, hogy cseréljek olajat.

Ekkor kiderült, hogy a számítógép szerint az utolsó olajcsere 341e km-nél volt. A magyar rendszám rákerülése óta folyamatosan kisebb km-ek lettek feljegyezve (2017-es behozatal 108e, 2019-es vizsga 180e, 2021-es vizsga 240e).

Érdeklődnék, hogy ez esetben tehetek-e bármit, vagy be kell nyelnem, hogy nem 245 ezres autót vettem, hanem 345 ezrest? (2021 szeptemberben vásároltam)

Válaszukat előre is köszönöm

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

A használt gépjármű futásteljesítménye az egyik legfontosabb tulajdonság, ami a vétel előtt mérlegelni kell. Győzödjön meg arról, hogy a gépjármű futásteljesítményére vonatkozó, a járműben eltárolt adat nem valamiféle hibás adatbevitel eredménye, hanem tényleg arról van szó, hogy manipulálták az értéket.

Amennyiben ez tényként megállapítható, úgy Ön élhet az utólagos árleszállítás jogával vagy akár el is állhat az adásvételtől. Utóbbi esetben a vételáron felül érvényesítheti a jármű megszerzésére forsított költségeit, és azt is, amit időközben ráköltött. Mindkét igényét azzal szemben tudja érvényesíteni, akitől a járművet megvásárolta.

Az eladó részéről megfogalmazott kifogás, hogy ő nem tudott a manipulációról, jogilag érdektelen, mert csak a manipuláció ténye számít.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu