Használt autó vásárlása után az első és legfontosabb lépés egy alapos takarítás. De utána a szintfenntartás is fontos, sokat javíthat a közérzeteden, ha alaposan kitakarítod az autódat. Hogyan kezdj neki? Mire lesz szükséged? Van pár gyorsan elsajátítható tippünk!

Első és legfontosabb a porszívózás

Egy autóban folyamatosan gyűlik a kosz. A szőnyegekben a por, a kisebb kavicsok, falevél maradványok, sár, mindent behordunk, amibe belelépünk. A kárpitok szívják be a port és raktározzák, ettől elszíneződnek és a szaga sem lesz már olyan jó, mint újkorában. A takarítás első lépése legyen a porszívózás, mert ez az egyik legnagyobb része.

Egy akkumulátoros, kézi porszívó erre a feladatra nagyon kényelmes megoldás. Ha nincs udvar, beálló, amit tudnánk használni, csak a köztéri parkoló, akkor így nem kell vesződnünk az árammal. Egy kézben elfér és még az autós kiegészítőkkel együtt is lehet neki helyet találni akár a csomagtartóban is, ha mindig magaddal vinnéd. Lehetőleg jókora szívóerejűt szerezzük, amivel nem csak a lakásban, de az autóban is hasznos takarítást tudunk végezni.

Szőnyegeket vegyük ki, hogy alatta is fel tudjunk porszívózni, dörzsöljük ki a koszt egy kefével, vagy a porszívó kefés fejével, fontos az alaposság. Ugyanígy az üléseknél is, ne féljünk, a porszívó nem tesz kárt semmiben.

Portörlés és gombok letakarítása

Mikroszálas törlőkendő és ecset is kelleni fog. Az ecset sörtéivel pont azokból az élekből, résekből, illesztésekből tudjuk kimozgatni a port, ahonnan törlőkendővel nem, viszont nagyon zavaró, ha ott megül a kosz. A szellőzőrácsokban is megül a por, hiába a pollenszűrő, a szellőzőn keresztül jutnak be finom porszemcsék, egy ecsettel ezeket könnyen kimozgathatjuk a helyükről.

Jöhet a portörlés nedves kendővel, lehet sima víz, vagy valamilyen takarítószer is, de ne lefolyótisztító és a magas alkoholtartalmat, vagy szilikon tartalmat is kerüljük. A legbarátibb megoldás ebben az esetben is az ecet, amit a lakás takarításánál is nyugodtan használhatsz. Fertőtlenít és csíkmentesen szárad, a szaga pedig pár perc alatt elillan. Ugyanígy jó lehet a citromlé, mivel enyhe sav, ezért lemarja a koszt és a zsírt, de semmiképp nem bántja az anyagokat.

Kapcsolók, kormány, váltógomb, a legrosszabb helyek

Mivel ezeket fogdossuk a legtöbbet általában koszos kézzel, itt figyeljünk a leginkább. Használhatunk erősebb tisztítószert is, ha nem bízunk az ecetben, de csak óvatosan, figyeljünk az összetevőkre. A bajuszkapcsolókat ritkán látjuk, de annál többet használjuk, mehetünk rá súrolószerrel is, amit először egy mikroszálas törlőkendőre vigyünk fel.

A nagyon megült koszhoz használhatunk fogkefét is, a gombok között tipikusan meg tud tapadni a szennyeződés, ha van multimédia kezelőszerv, azt se kíméljük. Ugyanígy az ülések sínjeire is szánjunk időt és az ajtókárpitokra is. Gondoljuk át, hová szoktunk a legtöbbet nyúlni, hol könyökölünk az autóban és hol fogjuk legtöbbször a kormányt, ott lesz a legkoszosabb, menjünk neki akár több körben is.

Ha megvolt a portörlés, jöhet az ápolás

Többféle kárpit- és műanyagápolót találunk az autós boltok polcain, használjuk, amelyik tetszik, de nagyon ügyeljünk a szilikon tartalomra, mert az senkinek sem jó, abban csak megtapad a por és nem vagyunk előrébb. Ha vannak zongoralakk, vagy fényes felületek belül, minden bizonnyal karcosak. Ehhez érdemes polír pasztát szerezni, amit egy mikroszálas törlőkendőre nyomva tudunk alkalmazni a felületen. Ha épp nincs otthon, de nagyon zavar a sok karc, fogkrémmel is megpróbálhatod, az is beválhat a feladatra.

Az ablaktisztítás is fontos, sokszor hozzáérünk, kívülről koszolódik és belülről is megtapad rajta a por és minden egyéb szennyeződés. A szélvédő is koszolódik belülről, a szellőzés ott van a tövében elöl, mindent ráfúj a párás üvegre, ami így megtapad rajta és opálos lesz, nem látsz ki rajta tisztán. Az ecet tökéletes megoldás erre a célra, mert csíkmentesen szárad, mikroszálas törlőkendőre, vagy papírtörlőre öntve hígított verzióban ajánlott használni.

Szellőztesd ki az autót, hogy a használt tisztítószerek illata, szaga elillanhasson és te már a friss, illatos és tiszta autódba ülhess.