Vannak azok az autós vándorcirkuszok, „kaszkadőr” showk, amiken láthatunk autótaposó bigfootokat is. Ezek viszont soha nem voltak olyanok, amilyennek valóban lenniük kellene. Gyerekfejjel is feltűnt, hogy a vánszorgó vasszörnyek inkább szomorúak, mintsem lenyűgözőek, a valódi bigfootok, mint a Monster Jam autói viszont azok, még felnőttként is. Játéknak tűnik, csak színháznak, pedig annál vadabb, töményebb és több versenytechnika kevés van egy autóban, mint a most Budapesten parádézó Hot Wheels autóiban.

A Hot Wheels Monster Trucks műsor nem az a búcsús autótaposás, amire először gondolnál. Ez sokkal valódibb, olyan, mint az igazi monster truck bemutatók, műsorok és versenyek. Mint a Monster Jam sorozat, amikről a videókat nézed lefekvés előtt a telefonodon. Olyan vasak, pont olyan képességekkel és még azt mondják rá, hogy a műsor kimondottan a gyerekek szórakoztatására készült. Na, persze! Ilyet még te sem láttál élőben. A budapesti műsor előkészületei alatt járhattuk körbe a vasakat.

Mi az a Hot Wheels Monster Trucks Show? A játékgyártó Mattel, a Hot Wheels kisautók forgalmazója által szponzorált valódi „kaszkadőr” show és bemutató. Eddig az Egyesült Államokban turnéztak, idén viszont Európát is bejárják, az amerikai show-val nagyjából egyidőben, két különböző csapattal, hasonló autókkal. Van benne klasszikus autótaposás, gumifüstölés, ugratás, repülés autóval és motorokkal is, meg egy vas T-Rex, ami autót eszik. Azért jött létre a műsor hogy a gyerekek láthassák életre kelni azokat a kisautókat, amikkel otthon a szőnyegen, kanapén, apa fején esténként ugratgatnak, másik kisautókat taposnak és brummognak hozzá. Hogy a műsornak legyen egy kerete és ne csak cél nélkül körözgető, ugrató autókat lássunk, lehessen szurkolni is, minden rendezvény egy-egy önálló verseny is egyben. Hat, Budapesten épp hét versenyző áll rajthoz saját bigfootjával és három versenyszámban indulnak, amit egy zsűri pontoz. Van ugratás, néhány roncs autó felett, a stadion méretétől függ, épp mennyin. Kell fánkozni a szörnyekkel, ami sokkal nehezebb feladat, mint amilyennek hangzik, mert nagyon labilis autók, könnyen felborulnak, és van egy freestyle szakasz is. A nagyjából két órás műsor nagy részében a monster truckok parádéznak, a maradék szakaszban pedig motorosok ugratnak nagyokat a stadion egyik végéből a másikba, miközben többször akár a motort is teljesen elengedik a levegőben. Ez is elég különleges, de ilyet már láttunk itthon. Amit az autókkal művelnek, az viszont egészen új. És hogy milyen autókkal, az az igazán érdekes.

Kőkemény versenytechnika, nem játék

Külsőre igyekeztek megeleveníteni a leghíresebb Hot Wheels kisautókat, mint a Bigfoot névre hallgató Chevy pickup karosszériás játékautót, vagy a Tiger Sharkot, de ott a Mega Wrex, a Bone Shaker, és még pár fura név. A játékautók külseje viszont csak egy üvegszálas héj, ezekben a sorozatgyártású autók technikája még talán egy csavarra sem jelenik meg, mindegyik autó teljesen egyedi építés.

Ezek nem futószalagon épített autók, vagyis a sofőrök képességei mellett a technika is fontos szerepet játszik, és három-négy külön álló csapat tartja fenn őket, vagyis valóban verseny folyik. Vannak régebbi és vannak újabb autók is, de még az egyszerűbb felépítésű Bone Shaker is látványosan komoly technika ahhoz képest, amiket itthon láthattunk bármikor is.

Mindegyik egy picit más, de nagyjából hasonló felépítésűek és a teljesítményük is közel azonos. Csővázas, egyedi építésű autókról van szó, a héj nélkül úgy néz ki, mintha három, vagy négy pályaversenyautó bukóketrecét gyúrták volna egybe. A ketrec legerősebb pontja látványosan a sofőr körül van, aki középen ül nagyon magasan. Farközépmotoros, vagyis a hátsó tengely előtt van a motor váltóval előrefelé beépítve és két brutális merev tengelyre akasztják rá a több mint egy méter széles abroncsba húzott felniket.

Nincs padlólemez, vagy ilyesmi, a sofőr alatti burkolat egy kályhalemez, körülötte pedig plexi lapok a csövekhez erősítve, hiszen nagyrészt lefelé kell látnia menet közben, pláne ugratásoknál. Elképesztő mennyiségű lengőkart lát a szemünk, Panhard rudakat a tökéletes középpontból indulva a tengelyek felé, megannyi hidraulika és olajvezetéket is, hiszen a kormányzást hidraulika karokkal végzik. Elöl és hátul is, mert a hátsó tengely külön kormányozható egy kapcsolóval.

Az egész szerkezet nagyjából 4,5 tonnát nyom, amivel ugratnak, vagyis a leérkezéshez komoly csillapítás kell. Erre már nem megfelelő a hagyományos tekercsrugó és lengéscsillapító kombináció. Itt a rugózásról külső tartályos nitrogén töltetes lengéscsillapítók gondoskodnak kerekenként kettő. A futómű elemeit biztonsági hevederekkel is ellátták, hogyha törik valami, a tengely akkor sem szabadul el a karosszériától.

Ezek az autók óriásiak és mindenük kilátszik, így a motor is. Egészen aprónak tűnik a hatalmas bendőben, pedig a Tiger Sharkban épp egy 575 köbincses HEMI V8-as dolgozik. A többi autó is több mint 9000 köbcentis motorokat kap, ilyet csak megrendelésre gyártanak és ez még csak a blokk. Erre kerül egy akkora kompresszor, ami egy hagyományos európai autó motorterében önállóan nem férne el és hozzá az üzemanyag rendszer. Mint a legkomolyabb gyorsulási versenyautókban. Némelyikben Hemi, egyesekben Chevrolet V8-as motorokat használank.

Etanollal, vagyis alkohollal üzemelnek az autók, amit speciális biztonsági verseny üzemanyag tankban szállít. Ezért nincs egyáltalán semmiféle üzemanyag szag az autók körül, ami nagyon furcsa. Nagyjából egy köbméter fogy el belőle a rendezvény hétvégéjén, amit mindig lokális beszállítóktól szereznek be. Rendkívül veszélyes, mivel látható lángok nélkül ég és ezért a budapesti Papp László Arénában bent nem is tankolhatnak a monster truckok. Kicsit macerás ugyan, de ki kell menniük a külső parkolóba hozzá.

Mivel a Tiger Shark körül éppen nagy munka folyt, beszélgettünk a szerelőkkel kicsit, hogy éppen mi történik. Az autókat szállítás után kicsomagolják a konténerekből, átnézik a technikát és a szállító kerekek helyére felkerülnek a rendesek. A motorokkal általában nincs gond. 1800-2000 lóerősek ugyan, de nem igényelnek akkora felkészítést, mint a Top Fuel gyorsulási versenyautók. Itt nem építik újra a motort a futamok után, sőt, nagyobb megbontás nélkül akár két évet is lehúznak egy motorral. Itt viszont épp motort cseréltek az autóban egy korábbi hiba miatt, ami még az angliai rendezvényen történt.

A V8-as egy vezérműtengelyes, alulvezérelt nyomórudas motor pofonegyszerű és elképesztően jól bírja a hajtást. Etanolt is azért kap, mert magasabb hatásfokon, de kisebb hővel ég, ezért sokkal nagyobb mennyiséget tud elégetni adott idő alatt. A motorhoz egy viszonylag egyszerű kétfokozatú – előre és hátramenet – hidrodinamikus automata váltót csatolnak, hiszen a magas tempó itt nem fontos. Azért így is elérné a 160 km/h-t, ha kéne, de megállítani sokkal fontosabb, mint gyorsan menni vele.

Érdekes, hogy fékekből mégsem kapott túl méretes darabokat. Kettő darab Willwood féknyereg és tárcsa lassítja magát a két kardántengelyt középen, állítólag elég hozzá, végülis, gyorsan nem mennek az autók a show alatt. Viszont a biztonságra elég erősen odafigyelnek, mivel mégiscsak versenyautókról van szó, bizonyos szabványoknak, szabályoknak meg kell felelniük.

Olyan egyszerűnek tűnik, mi baj lehet?

Játéknak tűnik és pofonegyszerűnek, pedig elég veszélyes üzem, éppen ezért több ponton is biztosítottak az autók. Egyrészt van fedélzeti tűzoltó berendezésük, másrészt áramtalanítójuk is, amivel háromféleképpen lehet azonnal lekapcsolni az autó összes működő elemét. Tudja egyrészt a sofőr bentről, és lehet kívülről is, minden autón jelezve van, hová kell nyúlnia annak, aki először odaér mondjuk egy felborul monster truckhoz.

Ezek mellett lehet távirányítással is áramtalanítani az autókat, ami a rendezvény menedzser feladata, de rajta kívül még ketten nyúlhatnak bele, ha ő nem reagálna. Folyamatosan figyelik az autókat rendezvény közben és ha baj van, borul az autó, vagy rossz felé kezd el sodródni, mondjuk a pálya széle felé, azonnal le tudják kapcsolni.

Stresszes feladat, mert az autók csúszkálnak, bár sokszor a sofőrök tudják, mit csinálnak, beüthet, hogy valami nem adja ki és közel megy a falhoz. Olyankor a rendező lekapcsolhatja az autót, amivel lehet, hogy az épületet megvédi, de az autóban még eshet kár a hirtelen megszűnő teljesítmény miatt – törhet kardán, hajtókar… – így arra is figyelnie kell, hogy ne terhelésen kapcsolja le az autót.

A legalsó szektorokban nem ülhetnek nézők, ezeket lezárják, mert itt vannak repülő 4,5 tonnás autók, vannak repülő motorok és egy rakás törmelék, hiszen a színpad egy részét roncs autók teszik ki, amiket ugyan megfosztanak minden repülésre kész alkatrésztől, de azért mégiscsak törnek le róluk darabok. A monster truckok esetleges elszabaduló alkatrészeire is felkészülnek, a kardántengelyeket például ketrecek veszik körül, ha törik, nem repül le az autóról.

Elképesztő teljesítményt tesznek le ezek a gépek a Budapest Aréna betonjára. Mivel a sorozat szempontjából ez az átlagosnál nagyobb helyszínnek mondható, látványos showra számíthatunk. Van, ahol csak 4-5 roncs autó fér el egymás mellett, nálunk 11-et raktak sorba, nagy lesz a nekifutási szakasz is, így rendes repüléseket láthatunk. Emellett pedig ott a hangélmény is, nem sűrűn hall az ember több mint 9000 köbcentit szólni tompítatlan kipufogón keresztül egy arénában, pláne nem 7-et egyszerre.

Idén Budapesten két előadást tervezett be a Mattel és a Hot Wheels, de a nagy érdeklődés miatt meghirdettek egy harmadik előadást is vasárnap délelőttre. A ma délelőtti, 11:30-as kezdésű eseményre még vannak jegyek. Ehhez hasonló autókat egyhamar nem fogunk újra látni itthon.