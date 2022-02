A panamai Felicity Ace nevű teherhajó nemrég az Azori-szigetek közelében gyulladt ki. A hajó a VW-csoport sportautóit szállítja, a 22 fős legénysége elhagyta a hajót, nem tudták megfékezni a lángokat, amelyek egyelőre ismeretlen okokból csaptak fel. A hajó jelenleg irányíthatatlanul sodródik az óceánon, közel négyezer autóval a fedélzetén – adta hírül a CNN.

A legénység mentéséről videófelvétel is készült:

A kétszáz méter hosszú hajó február 10-én indult a németországi Emdenből, az úti cél pedig az Egyesült Államok volt. A fedélzeten durván 1100 darab Porsche, 189 darab Bentley, több száz Audi és jó pár Lamborghini is a lángok martaléka lesz. A Smoking Tire nevű YouTube-csatorna tulajdonosa, Matt Farah autója is a fedélzeten van, amelyet még augusztusban rendelet egy alapáron majdnem 40 millió forintba kerülő Porsche Boxster Spyder, amely most “mesterséges korallzátony lesz az Atlanti-óceánban”, nyilatkozta. A Volkswagen állítólag már elkezdte értesíteni az autóra váró amerikai ügyfeleket. Nem lehetett egy kellemes beszélgetés…

Péntek reggel tűz ütött ki egy másik hajón is, bár nem az Atlanti óceánon, hanem a Jón-tengeren. Az utasszállító hajó fedélzetén 237 utas és 51 fős legénység tartózkodott, amely az északnyugat-görögországi Igumenica kikötőjéből tartott a kelet-olaszországi Brindisi felé. Kosztasz Tacafadosz, a görög kereskedelmi tengerészetért felelős államtitkár a Szakad görög magánrádiónak azt mondta, hogy minden utas épségben van, és a mentőcsónakokban tartózkodik.