A drága autókat kínáló cégek vezetői nem olvassák a róluk szóló híreket, miszerint egyes alkatrészek hiánya miatt az iparági szereplők nem képesek a vevőiknek megfelelő mennyiségben vadonatúj személyautókat eladni.

Bármennyire is ironikusnak szánjuk összeállításunk nyitómondatát, a valóság tényleg ez:

a legtöbb prémium-, és luxusmárka rekordmennyiségű személyautót értékesített Magyarországon 2021-ben,

ráadásul többen közülük így sem tudtak annyi járművet leszállítani, mint amennyi szerződésük volt a vevőikkel tavalyra.

Nézzük meg, hogy az összességében küszködő, a járvány első éve által hozott zuhanás után még tovább zsugorodó magyar újautó-piacon (-4,77 százalék) ki milyen magasságokba emelkedett.

A négy nagyból három rekordot döntött

Sok év után a BMW-csoport visszavette a vezetést a Mercedestől a globális jármű-értékesítésben – a magyar piac azonban egészen más. Nálunk a Mercedes egymaga lassan annyi személyautót állít forgalomba, mint a BMW és az Audi együttvéve.

Sok oka lehet ennek. Az már eleve nem igaz évek óta, hogy a prémium szegmensben a német trió áll az élen, a Volvo két éve átvette a harmadik helyet az Auditól, utóbbi egyre jobban lemarad a másik két némettől. Sőt, az alábbi táblázatból az is kiolvasható, hogy a Volvótól való leszakadása is növekedett tavaly a saját plusz 10 százalékos eredménye ellenére.

Ami a lényeg: mind a négy márka jelentősen növelte tavaly a forgalomba helyezéseit a piac egészére jellemző jelentős áremelkedés és az iparágban valóban súlyos gondokat okozó alkatrészhiány ellenére. A négyből hárman soha nem adtak el még ennyi személyautót nálunk, az Audit kivéve rekordévet zártak.

Márka Darabszám Változás (%) 1. Mercedes-Benz 5680 +19,65 2. BMW 4063 +15,56 3. Volvo 2536 +14,8 4. Audi 2107 +9,97

Az összeállításunk megírásához segítséget nyújtó Datahouse táblázatai szerint a Mercedesek közül a GLC (957 darab) és a GLE (909) fogyott a legjobban 2021-ben, BMW-kből pedig a legnagyobb számban X5-re (605) került hazai rendszám. A Volvo közlése szerint náluk az XC40 az abszolút sikermodell (kategóriája bajnoka a szegmensben 827 darabbal), míg négy karikával az orrán Q3-ból állt a legtöbb forgalomba (392).

Arányokat nézve mindegyiküktől jelentősebb mértékben emelkedett az erősebb, sportosabb – vagyis a borsosabb árú – modellek forgalomba helyezése. Közülük talán a legismertebb a BMW M-családja, íme a népszerűbbek számai.

Darab (2021) Darab (2020) M3 90 36 M4 132 25 M5 45 25

Vastag évet produkáltak az AMG-k is, például az akár szimbolikus modellnek tekinthető AMG G-osztály példányaiból 96-ra került magyar rendszám tavaly (és ki tudja, mennyire külföldi), míg egy évvel korábban csak 44-re.

Nagyon pörögnek a kisebb prémiummárkák is

A magasabb árkategóriájú személyautókat kínáló cégek általánosan jellemző növekedése mögött az egyik ok a flottavásárlások arányának a növekedése lehet. A járvány első évében a beszerzéseiket visszavágó kisebb-nagyobb cégek látványos lendülettel tértek vissza a piacra, és több importőrtől hallottuk, hogy közülük egyre többen vesznek az alkalmazottaiknak (és immár nem csak a felső-vezetőiknek) prémiumokat.

A Volvónál és a Lexusnál például kimondottan magas az arányuk. “Az általában meghatározó flottaeladások is nőttek tavaly, és mintegy 30 százalékkal haladták meg a 2020-as statisztikákat. Ezen belül kiemelendő a Recharge modellek eredménye, 57 százalékkal több flottamegrendelés érkezett a plug-in hybrid vagy teljesen elektromos autóinkra, mint egy évvel előtte” – közölte a Volvo Autó Hungária.

A piacvezető négyest követő márkák közül egyedül az éppen budapesti szalonnyitás előtt álló Jaguar nem tudott növekedni. Ők munkával és a jövőbe fektetéssel zárták 2021-et, a többiek pezsgővel (a Váci úti ingatlanfejlesztés teljes költsége 2,8 milliárd forint volt).

Márka Darabszám Változás (%) 1. Lexus 780 +11,43 2. Mini 457 +24,86 3. Alfa Romeo 435 +85,11 4. Land Rover 311 +57,07 5. Tesla 184 +155,56 6. Jaguar 93 0 7. DS 54 +45,99

Maradva a szigetországi testvérmárkáknál: mintha azt látnánk, hogy aki angol luxusautót akarna venni, az Jaguar helyett Land/Range Roverre szerződik a forgalmazó Wallisnál. A Land Rover forgalomba helyezéseinek 57 százalékos növekedése kiváló eredmény, ahogy a BMW esetén a drága és erős M-modellek jobban teljesítettek a márka egészénél, a Range Roverek itt is húzzák felfelé a grafikont.

Szárnyal a luxuskategória is

Kisebb számok mellett ugyan, de a tendencia a 30-50-80 milliós árkategóriában is tisztán kiolvasható (tulajdonképpen a Range-ek egy része is már ide tartozik).

Mindig eggyel kevesebb autót gyárts annál, mint amennyit megvennének, és úgy érdekes lesz a sztori – mondogatta egykor Wolfgang Porsche, a márkája magyarországi értékesítéseire ez jellemző is volt az utóbbi években, azaz mindig többet vettek volna a magyar ügyfelek, mint ami az importőr országkvótája volt. Hogy ez miként változott 2021-ben, nem tudni, ami biztos: náluk is erőteljes a gyarapodás.

Márka Darabszám Változás (%) 1. Porsche 303 +21,69 2. Ferrari 26 +73,33 3. Bentley 15 +36,36

Érdekes a Ferrari és a Bentley igen erős tavalyi éve, bár kis számokról beszélünk, önmagában ebből nem is vonnánk le következtetéseket.

Csak illik a trendbe. Ahogy a magyarországi szalonnal nem rendelkező, szintén überautókat gyártó, és tényleg csak maroknyi hazai vevőt elcsábító új Lamborghinikből és Rolls Royce-okból is több gurult be tréleren Hegyeshalomnál az országba a korábbinál (és került rá tavaly magyar rendszám). Lambóból 7 vs. 3, Rollsból 2 vs. 0.