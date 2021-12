2021 a Vezess életében is izgalmas év volt, hiszen amellett, hogy az oldal idén ünnepelte a 20. születésnapját, több videósorozatot is elindítottunk, illetve amik eddig is voltak, folytattuk. Az év utolsó napján elérkezettnek látjuk az idejét, hogy megnézzük, miket néztetek idén a legtöbbször.

Akik pedig inkább az olvasás hívei, azok megtudhatják ide kattintva, hogy mely újautó-tesztekre irányult a legnagyobb figyelem:

Értékbecslő

Régi motorosnak számít a használt autókat átvizsgáló sorozatunk, az Értékbecslő, mely Szörényi Andrással és Varga Tiborral ebben az évben is hatalmas sikernek bizonyult. Legtöbben pedig arra voltatok kíváncsiak, hogy mit tud a Škoda Superb az egymilliomodik kilométer kapujában.

Hatékony hívószónak bizonyult az Audi, amit jól mutat, hogy rengetegen néztétek a V8-as A8, az A6, valamint az A6 Allroad átvizsgálását, de sokak figyelmét felkeltette az olcsón hozzáférhető Opel Omega B áttekintése is.

Fedélzetmester

Egyik nagy újdonságunk a modern autók fedélzeti rendszereit bemutató Fedélzetmester volt. Földes Attila sorozatában a Dacia Lodgy fedélzeti turpisságai keltették fel leginkább nézőink érdeklődését, de a román márka másik modelljére, a Dusterre is sokan voltak kíváncsiak ebből az aspektusból.

Teletank

Új kollégánk, Hamvas Tamás máris közel egy tucat autó fogyasztását vizsgálta meg egy előre kijelölt egyenkörön – a kicsivel több mint 100 kilométeres útvonalban vegyesen szerepel város, országút és autópálya, ráadásul hétköznapi forgalomban, munkaidőben.

Ugyan nagy érdeklődést váltott ki, hogy mennyit eszik egy ekkora távon az Alfa Romeo Quadrifoglio, a Jaguar F-Type, vagy éppen a RAM 1500 sárdagasztó, legtöbben egy részben hazai kötődésű, visszafogott klasszikus, a Suzuki Swift fogyasztására kattintottatok:

Csapatrádió

Idén már a Forma-1 szerelmesei sem maradtak audiovizuális tartalom nélkül, hiszen az örökre emlékezetessé váló idény előtt elindult a Csapatrádió. Huszonöt epizódot készítettek a Vezess versenyvérű szerzői, ezek közül a legnagyobb érdeklődés – kicsit sem meglepő módon – a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj kibeszélőjét övezte, amiben a botrányos hajrát is kiveséztük.

