6 millió alatt lesz a hétüléses Dacia. Mutatjuk a Jogger árait!

Nehéz eldönteni, mi a nagyobb újdonság: hogy hétszemélyes szabadidőjárművet mutatott be a Dacia, vagy hogy ugyanez a típus másfél év múlva hibridként is elérhető lesz. Magyarországon alighanem az előbbi vonzza majd a vevőket a márkához, pedig ősidők óta kínál három üléssoros modellt a Dacia: előbb volt a Logan MCV, majd a Lodgy vette át ennek a helyét. Mostantól a két hétülésest, valamint a Dokkert egyszemélyben fogja helyettesíteni a Jogger.

Hibrid autója ezzel szemben soha nem volt még a Daciának, így szakmai szempontból mindenképpen ez a fontosabb újdonság, még akkor is, ha a benzin-elektromos hajtáslánc majd csak 2023-ban jelenik meg a kínálatban.

Megújul a Dacia

Komoly fejlődést és változást várhatunk a Daciától az elkövetkezendő években. A márka arculata teljesen megújul, szakítanak a hagyományokkal és lecserélik a 60-as évek óta használt pajzs alakú emblémát. A legutóbbi, most is használt sörnyitó változat is hordozott magában az eredeti formából és főként a kék színből, de most ez az árnyalatot is elengedi a Dacia.

A márka új színe a khaki zöld, utalva ezzel a megújult filozófiára, a szabadság érzetére és a robusztusságra. A Duster óta a Dacia kicsit egybe forrt ezzel a bakancsos stílussal, amit most még inkább kihangsúlyoznak és ez már első blikkre is kimondottan jól fog állni mind a márkának, mind az új modelleknek, már a Daciának is lesz valami, ami a sajátja.

Az új embléma szögletes, stilizált D és C betűket mutatnak, mely az új logóból került ki. Ez a letisztult modern felirat utal kicsit a márka digitalizációjára, egyre inkább teret nyernek a modern extrák és az magasabb kategóriákból is ismert felszereltségek. Az új dizájn pedig nem csak az autókon fog megjelenni.

Átalakul minden Dacia kereskedés a következő és közepére, letisztult, modern arculatot fognak kapni természetközeli színekkel, mint az említett khaki zöld, de a barna több árnyalatával is találkozhatunk majd, valamint alapanyagként fával.