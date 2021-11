Ha még a hatósági áron adott, 480 forintos benzin is drága, vagy csak szimplán nem akarsz a városban autóval forgolódni, parkolóhelyre vadászni, de kiver a víz a tömegközlekedés gondolatától, akkor is van megoldás a városi, rövidebb távú közlekedésre. De mégis, micsoda?

Adná magát, hogy ha kis távot megtéve kell gyorsan eljutnod valahova, akkor felpattansz egy, a májusi felfrissítés óta már valóban jól használható Bubi-ra. Az 1560 darabosra duzzadt flotta bringái 158 gyűjtőállomásról vehetők fel, és a bérleti díj is kedvező, hiszen az 500 forintos havi, vagy 5000 forintos éves bérlet kifizetése mellett az első félóra közbringázás ingyenes, és utána is 20 forintos percdíj ketyeg csak, ha hosszabb távot kell leküzdeni, ami nem fér bele a 30 perces költségmentes keretbe.

A Bubi szebb és jobb is lett, de télen érezhetően kevesebben használják

De nem minden bérelhető járművet kell izomerővel hajtani, ha jobban vonz a kényelmesebb haladás és csak a gázt akarod húzni, vagy csak nagyobb szabadságot szeretnél és nem kijelölt dokkolóponton tennéd le a bérelt eszközt, hanem a célállomásod ajtajában, akkor az elektromos roller is jó választás lehet. Pláne, hogy már három szolgáltató is jelen van Budapesten, így van miből választani.

Mennyibe kerül?

Hogy ne az döntsön, melyik cégnél mennyibe kerül a rollerezés, mindhárom cég szinte forintra ugyanannyiért kínálja a szolgáltatást, nincs közöttük igazi árverseny. A start minden esetben egyszeri 250 forintos költséget jelent, utána percenként 55 forintot kér a Lime és a Bird, valamivel kevesebbet, 50-et a Tier. Emellett különböző bérleteket is lehet venni, ha valaki hosszabban rollerezne, bár a statisztikák szerint egy átlagos bérrolleres út 2-5 kilométer közötti távot és 5-10 perces bérleti időt jelent.

Ha nem az ár, akkor mi dönt?

Például az, hogy a kinézett úti cél körül melyik cég nyújt szolgáltatást. A Tier rollerei kezdetben a VIII., IX. és XI. kerületben voltak elérhetők, de jelenleg az applikációban már Zugló és Óbuda is a bejárható területeket jelző színnel szerepel, és találni is ezeken a helyeken bérelhető, szabad rollert, ugyanúgy, ahogy az I. és a XII. kerület egyes részein is. A Bird szolgáltatási területe leginkább a turisták által látogatott belsőbb területeket fedi le, az alkalmazás térképén kékkel jelölik, ahová el lehet jutni a rollerrel, de a nagy kék pacán belül aránylag sok szürke felület is található, ahol viszont nem szabad letenni a rollert.

Logikátlan, hogy ennek ellenére rengeteg roller parkol a szürkével színezett területeken, így aki itt kezdi az utazást, számítson rá, hogy csapdába esik és csak a tiltott részt elhagyva tudja majd letenni az eszközt, leállítani a bérlést. Lefedettségben egyértelműen a Lime a legjobb, igaz, ők a másik két cégnél jóval hamarabb vágtak bele a bizniszbe, így Budapest belsőbb kerületei mellett Érd, Csepel, Dunakeszi és Százhalombatta, Göd is belefér a szolgáltatási területbe.

Technika

Ha nem számít a kiválasztott rollerrel beutazható világ mérete, hanem inkább a műszaki tartalom érdekel, akkor valószínűleg a Lime korosodó gépei érintenek majd meg legkevésbé. Apró kerekeivel, bizonytalan letámasztásával, és szerény fékteljesítményével az összes szolgáltató közül ez esztétikailag és műszakilag a legkevésbé vonzó típus. Ha csak egyféle Lime roller lenne. De szerencsére ez nem így van, ha mákod van, belefuthatsz az újabb darabok egyikébe is, amelyik szinte pont ugyanúgy néz ki, mint amilyeneket a Tier is használ.

Ránézésre a legújabb résztvevő, a Tier eszközei a legkomolyabbak, ennek a legnagyobb az első kereke, így ezzel a legkisebb az esélye annak, hogy egy buckában elakad a kerék, te meg átbucskázol a kormányon és elterülsz az aszfalton. Emellett ez az egyetlen roller, amin két fékkar van, külön fékezhető az első és a hátsó kerék, és indexelni is lehet vele. A kitámasztása is stabil, két kis pálcika tartja meg pihenőállásban a rollert. Különleges a töltése is, nem csak azért, mert fizetett, gyári emberek végzik, nem mezei felhasználók, hanem mert nem kell az egész rollert elcipelni a töltőpontra, hanem elég akksit cserélni bennük.

A Tier emberei nem csak a töltéssel foglalkoznak, hanem a felborult, rossz helyre parkolt járgányok sorsával is törődnek, amiben nagy segítség, hogy távolról is ki tudják deríteni egy-egy rollerről, hogy az függőlegesen áll, vagy az oldalán fekve pihen. Súlyra is ez a legkomolyabb, ehhez már legalább két részeg kell, hogy behajíthassák a Dunába.

Valahol a régi Lime és a Tier rollere közé lehet belőni a Bird járgányát, ami kivitelben valamivel közelebb áll a Tier változatához, mint az eredeti Lime-hoz. Valamivel könnyebb annál, termetre is kisebb, kerekei ugyan nagyobbak a régi Lime alatt lévőknél, de a Tier gumiméretétől elmaradnak és csak egy fékkar található a kormányon. Kitámasztani ugyanúgy kell ezt is, és stabilan megáll a pálcika lábain.

Milyen velük közlekedni?

A trióból a régi Lime rollert korábban már kipróbáltuk, így most csak az újakat hajtottuk meg. Elsőként a Tier rollerét vittem el, ami a három közül a legnehezebb, legmasszívabb darab a maga bő 30 kilójával. A bérlés indítása a bankkártya hozzáadása után a kormányon látható QR-kód beolvasásával kezdődik, még végig kell kattintgatni a szokásos beleegyező szöveget és mehet a száguldás. Lehet indexelni, a két fékkel biztonságosan, gyorsan megáll a roller, és olyan érzésem volt, mintha az egyik fék használatakor vissza is töltene, de erre nem vennék mérget. A váz elég hosszú és széles a komfortos guruláshoz, van sebességmérő, csengő, lámpa és telefontartó is a vázon, utóbbi vezeték nélkül tölteni is tudja a belehelyezett, erre alkalmas telefont.

A Birdnél a bankkártya-regisztráció után még 1500 forinttal fel kell tölteni az egyenleget, utána lehet elindítani a bérlést. Kis könnyebbség, hogy nem kell kódot olvasni, a térképen rábökve a kinézett, közeli rollerre, már életre is lehet kelteni, és a felkapcsolt világítással sötétedés után megtalálni is könnyebb így. Valamivel fürgébben indul meg, mint a Tier rollere, viszont itt csak egy fékkar van, ami közel nem lassít olyan hatékonyan, mint a konkurens féke. Vacak úton viszont közel azonos komfortot nyújtanak. A fényszóró beállítása ennek jobb, sötétben nem csak a többi közlekedő látja a rollert, hanem az utat is tisztességesen bevilágítja.

Megéri rollerezni?

Nem feltétlenül. Az alapértelmezésként percenként 55 forintos díjjal, plusz a 250 forintos feloldási díj mellett, napi néhány perces rollerhasználattal gyorsan el lehet tapsolni egy havi BKV-bérlet árát. Ami azért a tömeggel, várakozással is több lehetőséget kínál, mint a villanyroller. Ha egy kicsit még hozzáteszel, akkor percenként 65 forintért már elektromos robogót is elvihetsz, ami szintén sokkal praktikusabb, ütőképesebb, fürgébb valami, mint egy roller. Ha pedig ázni se szeretnél, akkor a Mol Limo elektromos Smartját már 75 forintos percdíjat fizetve is elhozhatod.