Régebben arról értekeztek a gépkocsivezetők, hogy kemény fagyban érdemes-e hűtőfolyadék nélkül beindítani a motort és hogyan töltsük vissza a hűtőközeget, adalékolták a benzint és a motorolajat és külön nyári meg téli motorolajat kellett használni.

Ehhez képest a mai autók szinte mindent kibírnak, de meghálálják a kímélő használatot. Lehet, hogy aki a volán mögött fakezű, botlábú rémnek hat, annak még senki nem mondta el szelíden, miként lehet ezt másképp is csinálni. Cikkünkkel azoknak szeretnénk segíteni, akik most kezdenek vezetni, akiket érdekel, hogyan bánnak az autóval vagy egyszerűen spórolni kívánnak a javításán, megnyújtva az alkatrészek élettartamát, mert a kevésbé nyüstölt autó tovább tart. A hozzászólások között Tőletek is várunk tippeket, hogyan lehet vigyázni az autóra.

Bejáratás

Van abban valami varázslatos, amikor megadatik egy új autót megvenni vagy akár cégesként beleülni. Létezik olyan élethelyzet is, amikor a friss jogsi mellé új autóval indul az autózás. Bár a sok évtizeddel ezelőttihez képest sokkal finomabb a fémmegmunkálás és szigorúbbak a gyártási tűrések, egy nyers motort ma is érdemes bejáratni, majd az első 2000 km után egy olajcserével megalapozni a közös életet.

Ott kezdődik az autó kímélése, hogy a karbantartásán nem szabad spórolni

Egy autó bejáratását érdemes hosszabb utakkal megtenni, amiben fontos az útvonal. Lehetőleg ne egyenletes sebességnél, tempomattal járassátok be autópályán, mert a nálam okosabbak szerint jobb ezt változó fordulatszámmal és terheléssel megtenni. Tehát legyen a túrában minél nagyobb arányban dimbes-dombos országút.

Lényeges, hogy ne húzassátok ki erősen a motort, ne adjatok padlógázt és ne legyen kiugró terhelés sem, pl. vontatás hegynek felfelé. Tehát a fordulatszám dízeleknél ne menjen 3000-3500, benzineseknél 4000-4500 fölé (kivéve persze egy elnézett előzés befejezését).

Amikor új gumit vesztek, nagyjából 300 km kell ahhoz, hogy lekopjon a formaleválasztó és a gumiabroncs elérje a tényleges tapadását. Ha fékbetétet, illetve féktárcsát cseréltettek, itt kb. 500 km alatt kopnak össze az alkatrészek a maximális fékerő eléréséhez.

Akár hiszed, akár nem, egy új autóban még a lengéscsillapítóknak és a rugóknak is jobb hagyni 1000 kilométert, mielőtt teljes terheléssel használnátok az autót.

Motorindítás – Kell fél perc üresjárat

Minden fogyasztáscsökkentési kisokosban szerepel, hogy ne melegítsétek állva a motort, mert csak zabálja az üzemanyagot, értelmetlenül szennyezi a környezetet és terhelés nélkül nagyon lassan melegszik be, tehát a legrémesebb üzemben kopik és romlik. Mert a hidegüzemi dúsítással a benzintöbblet részben lemossa a kenőanyagot a hengerfalakról.

De az sem jó, hogy pöcc-röff és máris emeljük a fordulatot elinduláshoz. Automatikus váltónál kell 25-30 mp a fokozatválasztó kar megmozdításáig, hogy felépüljön az olajnyomás a váltóban. Olyan embertől, aki indítás után szárazon áttépi a választókart D-be, nem vennék autót. Turbófeltöltős autóknál alapjáraton ez a kb. fél perc kézi váltóval is kell ahhoz, hogy a magasabban lévő feltöltőt körbekenje a motorolaj az olajteknőből.

Kézi váltóval nem muszáj állva kivárni ezt az időt, alapjáraton elgurulhattok a teremgarázs kijáratáig, az elsőbbségadás tábláig, de ne adjatok gázt a legelején, 25-30 másodpercig! Ez az idő elég bekötni az övet, utána rögzíteni a motyódat az övvel, letörölni a tükörről a párát, elővenni a napszemüveget, beállítani a navigációt, zenét keresni stb.

Bemelegítés, vezetés

Elindulás után legyen magától értetődő a tompított fényszóró bekapcsolása! Akkor is, ha ettől pár forinttal többet fogyaszt a motor, mindannyiunk biztonsága érjen meg ennyit. Tompítottal rögtön tudni, hogy forgalomban vagytok és így ég a hátsó lámpa is, ami régebbi autók nappali menetfényét aktiválva hiányozna. Ráadásul a DRL (Daytime Running Light) országútra is kevés, ne a ravatalozóban gondoljon rá a család, hogy nem elég a menetfény és kellett volna a tompított fényszóró.

Alapdolog, hogy emelkedőn tilos emelt fordulatszámmal és gázadással tartani az autót. Akkor sem, ha így könnyebb lenne elindulni, mert ez kézi váltóval gyilkolja a kuplungtárcsát és terheli az automatikus váltót is. A dupla kuplungos automaták tengelykapcsolóját ez a hiba végképp gyorsan kinyírja, a 400-500 ezres kuplungcsere túl drága tanulság.

Ne várjátok a piros lámpát betett egyessel és a kuplungot kiemelve sem, mert ez feleslegesen terheli a kuplungszerkezetet (nyomólapot) és a kinyomócsapágyat! Megálláskor ne tartsátok lenyomva a féket, mert így pontszerű hőterhelés éri a féktárcsát a betétek alatt, ahol nem tud hűlni és könnyebben megvetemedik. Ahol nem sík az út, guruljatok előre pár másodpercnyi állás után kicsiket, hogy egyenletesebben hűlhessen a féketek.

Egy motor akkor terhelhető és úgy működik jól, amikor a motorolaj meleg. Mivel a legtöbb autóban a motorolaj melegedésére nincs visszajelzés, marad a hűtőfolyadék kijelzője. Amikor a hűtőközeg már bemelegedett, utána még 8-10 km, mire a motorolaj is eléri a 95-115 fokot. Addig jó türelmesnek lenni, nem nyüstölni a motort nagy gázzal, erős kihúzatással. Városi forgalomban, sok megállós ovijáratban ez nem jön össze, ott végig kímélni kell a motort.

Kihúzatás: légkondi nélkül!

Ha van az autótokban a klímakompresszort padlógázra vagy fordulatszámfüggően leoldó automatika, annál jobb, de tudjatok róla, hogy kihúzatott motorral nem árt néha kézzel kikapcsolni a légkondicionálás kompresszorát. Amikor rendszeresen és jóval 4000 feletti fordulatszámon jár a motor, érdemes leválasztani a klímakompresszort és ezzel megnyújtani az élettartamát. Fontos a klímát télen is hetente megjáratni, átkenni a tömítéseit a klímagázhoz kevert olajjal, ha épp nem kellett párátlanításra használnotok, ami a hűtés mellett a másik funkciója. Megérkezés előtt 4-5 perccel kikapcsolva a légkondicionálót a rendszerben nem marad annyi nedvesség, kevésbé fog megbüdösödni.

Nem jó az alapjárat közelében

Megfontolandó, hogy sem a szívó, sem a turbós motoroknak nem tesz jót a nagy terhelés kis fordulatszámmal párosítva. Ha a hegyre fel nem 1400-1800-as fordulattal, mély gázzal mentek, hanem kisebb gázállással, de nagyobb fordulatszámmal, jót tesztek a motornak, amiről itt is volt szó. Ez javítja a kenést és a hűtést is, mert a nem vezérelt olajszivattyúk és vízpumpák alapjárat közelében nem szállítanak rendesen.

Síkon gurulni persze jó 1500 körül, csökkentve a fogyasztást. A turbódízel motoroknak is kell némi fordulatszám, ezek sem szeretik a nyektetést mély gázzal 1200-1500-as fordulatszámon, hanem jobb az 1800-2500, pláne hegynek felfelé.

Mitől szenved a váltó?

Bár a szinkronizálás elfedi a váltó szenvedését, még guruló autónak nem szép dolog egyest szúrni. Előremenet és hátramenet között automatikus váltóval is csak megállva váltsatok, különösen a dupla kuplungos automatákkal.

Régi bölcsesség az is, hogy ne tehénkedj rá és ne is nyugtasd a kezedet a kézi váltó karján! Ez ugyanis a váltóban lerövidíti a tolóvillák élettartamát, teljesen feleslegesen. A váltófelújítás az a művelet, ami akkor is sokba kerül, ha az alkatrészek épp nem kiugróan drágák, mert nagy ráfordítással, tehát munkadíjjal jár.

Lassításkor a láncos és a szíjas szelepvezérlést is fölösleges visszakapcsolásokkal terhelni. Elég elvenni a gázt az adott fokozatban, ezzel egy fordulatszámhatárig leállítva az üzemanyag-ellátást, de nem jó fokozatról fokozatra visszaváltogatva ütésekkel terhelni a vezérlést a kuplung felengedésekor.

Kihűtés

Lehet, hogy egy motor sokat kibír, de azzal a hősokkal senki ne terhelje, hogy üvegeli a motort hegynek fel, aztán a kilátópontra érve kulcs ki és jöhet a panoráma egy cigivel. Nagy terheléssel autózva, ami nemcsak a hegymenetet és az autópályát, de a vontatást is jelenti, a motornak kell nagyjából 5-10 kilométernyi békésebb szakasz, amikor kisebb a terhelés és megállás előtt fokozatosan visszahűlhet.

Ez szinte automatikusan működik Budapesten az autópályák bevezetőszakaszán, de ahol ez nincs a körülményekbe kódolva, ott Ti gondoljatok rá. És ha a tudatos kihűtés után megálltok, lehetőleg ne állítsátok le a motort, amíg zúg a hűtőventilátor! Mert melege van szegénynek.

Parkolás

Parkolás közben nem szabad álló helyzetben tekerni a volánt. Ezt mindenki tudja, aki járt még szervo nélküli autókkal, de a kormányrásegítés elfedi azt az erőt, amivel feszíted a kormányművet, gyötröd a futóművet álló helyzetben tekergetve a kormányt. Elég egészen lassan mozdítani az autón, hogy nagyban csökkentsd a futómű terhelését.

Ha az autódban hidraulikus a kormányszervo, a végállásokat kerüld, teljesen kitekert kormánnyal legfeljebb másodperceket tölts a végállásban, mert ez kinyírja a szervoszivattyút, azt a szíjhajtású olajpumpát, ami segít elfordítani a kormánykereket, és amit kb. 60 ezer forinttól felfelé újítanak fel.

Nem mindegy az sem, hová álltok, ezért is jó beleolvasni a kezelési útmutatóba. A nagyfeszültségű akkumulátoros, elsősorban a konnektoros hibrid és elektromos autókéban szerepelhet a tanács, hogy nyáron ne álljatok tűző napra, mert a hőség nem tesz jót az akkunak. Ahol van erre lehetőség, bármilyen autót érdemes úgy elhelyezni, hogy az épületek vagy a fák árnyékában állhasson.

Már nem repednek úgy a műszerfalak, mint a 80-as és 90-es évek autóiban, de a betűző nap pokoli forrósággal öregíti a műanyag elemeket, fakítja a kárpitokat, a 60-70 fokot okádó műszerfal terheli a légkondicionálást, ezzel növeli a fogyasztást.

Azért is jobb elkerülni a napsütötte parkolókat, mert a hőingadozás nem használ a műszeregységnek sem, napon állva legalább egy összehajtott törölközővel érdemes az elektronikus óracsoport védeni. A parkolóhely kiválasztásakor nézzetek fel, milyen fa alá álltok, a növény váladéka, termése stb. tehet-e kárt a fényezésben!

Télen viszont jól jön a napfény. Kelet felé fordított szélvédővel a reggeli napsütés megolvaszthatja a jeget a szélvédőn, amitől könnyebb lesz az indulás.

Ti hogyan óvjátok a kocsitokat? Várjuk és köszönjük a segítő szándékú hozzászólásokat!Nem minde