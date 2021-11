Bő három évvel ezelőtt indult be a győri Audi gyárban az elektromos autókba szánt villanymotorok – ha valaki nagyon szakszerűen akarja hívni, akkor forgó villamos gépnek is szólíthatja – gyártása. Ott voltunk a kezdeteknél is, amikor ünnepélyes keretek között, szimbolikus kábelcsatlakoztatással beindult a sorozatgyártás. Most ismét Győrben jártunk, és egy kicsit alaposabban végigjárhattuk a villanymotorok előállításának, beszerelésének, ellenőrzésének különböző állomásait, és megmutatták azt is, milyen, ha hajszál kerül a 300 tonnás présgép és a megmunkálandó alumíniumlemez közé, sőt, egyes munkafolyamatokban mi is kipróbálhattuk magunkat. Senkinek nem kell aggódnia, nem kerülnek ki a gyárból azok az alkatrészek, motorok, amikhez hozzáértünk.

Alfons Dintner szerint 2030-ra az Audi befejezheti a hagyományos motorok gyártását

Beszéd nélkül nincs gyárlátogatás, így előételnek mi is meghallgattuk Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatósága elnökének szavait, aki elmondta, hogy a márkánál 2030-ig leállítják a belső égésű motorok gyártását. Nem hangzik túl jól, igaz? Szerencsére még gyorsan hozzátette, hogy csak akkor, ha ezt az Audi ügyfelei is így szeretnék.

Győrben 2018 óta gyártanak villanymotorokat a márka modelljeibe, az e-tron különböző változataiba. A mezei e-tron össz elektromos teljesítménye 355 lóerő, amit az előre beépített APA250, és a hátra kerülő AKA320-as motor hoz össze, míg az e-tron S-ben az APA320-as dolgozik elöl, és két darab, egybeépített ATA250-es hátul, amik összesen 460 lóerős teljesítmény leadására képesek. De nem csak teljesen elektromos autókba szánt motorok készülnek itt, hanem 2020 óta a külső forrásból is tölthető – konnektoros – hibridek is, PHEV-ek is. Ezek teljes egészében itt készülnek, innen jutnak el a világ minden pontjára, és már a húszezredik legyártott darabon is túl van a győri Audi gyár.

A villanymotorgyártás kevésbé látványos folyamat, mint egy hagyományos, belső égésű motor összeépítése, és maga a villanymotor sem annyira izgalmas dolog, mint mondjuk egy hatalmas, turbókkal lélegeztetett V8-as benzinmotor, ami kismillió forgó, billegő, izgő-mozgó alkatrészből áll össze. Ezzel szemben a villanymotor látványra dög unalmas, mindössze annyi látszik belőle, mint egy átlagos mosógépmotorból. Csak valamivel nagyobb és persze teljesítményben is sokszorosát tudja a háztartásban dolgozó rokonánál. Jó, szétszedett állapotban van csinos része, a sok fogaskerékből álló bolygómű kifejezetten szép valami. Kár, hogy csak ilyenkor látni.

Maga a gyártás is másként zajlik, mint amit megszoktunk. Itt nem futószalagon dolgoznak a motorokon, hanem munkaállomásokon állítják őket össze, a különböző helyszínek között pedig önjáró, apró kis robotok hurcolják a szükséges alkatrészeket és a készülő munkadarabot is. Egy-egy motor a csarnokon belül 1040 métert utazik ezeken a robotokon, míg teljesen elkészül. A 8425 négyzetméteres üzem 230 munkatárssal dolgozik, és napi 720 motort képesek legyártani.

Ahhoz képest, hogy egy villanymotor egyszerűbbnek tűnik a hagyományos, belső égésű motornál, az összeszerelésnek meglepően sok kézi munkát igénylő része van. Többek között a tekercsek szigetelését és a vezetékek elrendezgetését sem lehet robotokra bízni, de magát a tekercselést és a szintén elég monoton munkának tűnő tekercsek körbevarrását már gépek végzik. A munkafolyamat végén természetesen ellenőrzés is van, itt minden motort kipróbálnak, különféle vizsgálatoknak vetik alá, mielőtt becsomagolják, és elindul a leendő felhasználási helye felé.

A villanymotorok mellett szerszámokat, karosszériaelemeket is gyártanak Győrben, az Audi első elektromos sportkocsija, az e-tron GT különböző lemezei is itt készülnek. Irgalmatlan méretű, több száz tonnás présekből kerülnek elő az elkészült karosszériadarabok. A gyártás pontosságára jellemző, hogy a kedvünkért bedobtak egy hajszálat is az egyik frissen préselődő motorháztető mellé, amit az szívfájdalom nélkül bele is lapított az alumíniumba. Nagyobb baj, hogy az elkészült motorháztetőn tisztán kivehető maradt a hajszál, sőt, ha valaki megsimítja a pucér fémet, még a kezével is érezheti a vékony domborulatot.

Hogy teljes legyen a kép, végül belenéztünk még az Audi Q3 összeszerelési folyamatába is, majd legvégül a márka büszkeségét, az e-tron GT-t is megtapogathattuk. Amit ugyan nem itt szerelnek össze, viszont a karosszériaelemeket és a bele való elektromos motort is itt gyártják. Állítólag 2030-ra már több elektromos autó lesz az utakon, mint hagyományos, belső égésű motorral hajtott. Hogy ez tényleg így lesz-e, azt majd meglátjuk, de az biztos, hogy a győri Audi gyár már felkészült az átállásra.