A Honda e különleges színfoltja a hazai villanyautó-kínálatnak. Formabontó kívül-belül, mintha a japánok nem is a globális piacra szánták volna, hanem csak maguknak, a szigetországba. Süt róla, hogy nem a költségek alacsonyan tartása, vagy a nagy tömegízlésnek való megfelelés vezette a tervezők kezét. Így a beltér szokatlan, mégis otthonos, puccos funkcióktól mentes, de mindent tud, amit kell. Akár egy japán otthon, ahol természetesen alapvető a csúcstechnológia.

HDMI A High Definition Multimedia Interface (HDMI) egy korszerű csatlakozófelület tömörítetlen audio-video adatfolyamok átvitelére. A HDMI-t elsősorban a napjainkban egyre bővülő digitális jelforrások által küldött digitális jelek tökéletes – azaz teljességgel torzítás- és tömörítésmentes – átvitelére tervezték. Az egyedülálló minőségű kábelt 2003-ban alkalmazták először szórakoztató-elektronikai berendezésen, azóta pedig töretlen sikereket ér el, főként, hogy a moziipar is rájött, mennyire jelentős újítás is ez.

Ezért is kapott a két 12,3 colos központi kijelző egy HDMI-csatlakozót is, amit a nagy méretű mobiltelefonok korában feleslegesnek mondhatunk, és tulajdonképpen egy autó belterében az is. Létrejötte valószínűleg egy “miért ne?” pillanat volt, technikailag szinte minden mai modern autóban könnyedén megvalósítható lenne, mégse csinál ilyet senki. A Honda talán pont ezért biggyesztette oda a csatlakozót, amivel szinte bármilyen tévére kapcsolható konzolt, laptopot, tabletet, sőt asztali számítógépet is hozzáköthetünk a fedélzeti rendszerhez.