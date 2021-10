Október vége felé járunk, a héten még kellemes, napos, hegyen-völgyön sétálós, falevél rugdosós, békés idő van. Nem is gondol senki arra, hogy lassan leeshet az első hó, jöhet a fagy, rücsök, csúszós, vacak idő, amikor ha a KRESZ szerint nem is kötelező, de erősen ajánlott a téli gumi. Vagy legalább a négy évszakos azoknak, akik nem hagyják el a várost, és nem autóznak autópályán téli körülmények között. De melyik téli abroncsot érdemes választani? Ami a legjobban tapad havon? Vagy amelyik esőben teljesít megbízhatóan? Netán jégen? Természetesen mindenkinek más lesz a megfelelő, mi csak megmutatjuk, hogy az ADAC szokásos éves abroncstesztjén melyik műsorszámban, melyik márka gumija lett a legjobb.

Az idei tesztben a 225/50 R17-es – ez nagyjából a középkategória, Audi A4, BMW 3-as ligája – és a 195/65 R15-ös méretű, a Golf kaliberű autókra való abroncsokat próbálták, a jó nevű márkák prémium termékeitől a gazdaságos kínaiig. Persze idén is lett kifejezetten jól szereplő és hitvány, messze elkerülendő típus is az eredményhirdetésnél.

225/50 R17

Összesen 18-féle abroncs indult ebben a kategóriában, amelyek közül három végzett kifejezetten jó eredménnyel, a középmezőny most is megbízhatóan teljesített, de rossz hír, hogy a szakembereknek a piacon sikerült olyan abroncsot is vásárolni, ami olyan súlyos hiányosságokat mutatott, hogy egyáltalán nem ajánlott a használatuk. De nézzük az eredményeket részletesen.

Az élre kerülő három abroncs között minimális volt a különbség, az első két helyezett azonos pontszámmal végzett, tesztgyőztesnek a Dunlop Winter Sport 5-öt, és a Michelin Alpin 6-ot választották. A Dunlop a mezőny legjobbja volt havas úton, és jól teljesített száraz és nedves úton is, és az alacsony gördülési ellenállás is az erősségei közé tartozik, ami végső soron a fogyasztásra van jótékony hatással. A Michelin a kiegyensúlyozott jó teljesítménye miatt végzett az élen – havon, jégen, száraz és nedves úton egyaránt remekül szerepelt -, miközben már hagyományosan ez a márka adja a legtartósabb abroncsot az összes vizsgált közül. Két tized ponttal lemaradva a bronzérmet a Goodyear UltraGrip Performance + vitte el, amely szárazon rövid féktávjával, nedves, havas és jeges úton jó vezethetőségével tűnt ki, viszont száraz felületen már valamivel bizonytalanabb a tudása.

A következő 13 szereplő közül bármelyik ajánlott, de érdemes beleolvasni a részletekbe is, hogy mindenki a neki legjobbat csipegesse ki a megfizethető kínálatból. Például akinek az üzemanyag-takarékosság az első, az válassza az ESA + TECAR Supergrip Prót, amely a vizsgált abroncsok közül a legtakarékosabb, akinek pedig jó hógumi kell, az a győztes Dunloptól egy tizeddel lemaradó, Pirelli Sottozero 3-at is választhatja, valamivel kedvezőbb áron. Aki viszont nem szereti a zajos gumikat, kerülje el a Sava Eskimo HP2-t, mert ennél hangosabbat nem találtak a tesztelt abroncsok között.

Két kínai abroncs is bekerült a tesztbe – Goodride Z-507 Zuper Snow és a Linglong Green-Max Winter UHP -, de ezeket nem ajánlja az ADAC. A Goodride nem elég, hogy gyengén teljesít száraz és nedves útfelületen, de csapnivaló havon is, és ez a gumi kopik el a leghamarabb, míg a Linglong egyedül nedves úton ért el megfelelő minősítést, a többiben csak bukdácsolt.

A teljes táblázat itt tekinthető meg, ha rákattintasz, nagyobb lesz:

195/65 R15

Ebben, a különösen népszerű méretben – VW Golf, Opel Astra méretű autókra való abroncsokról van szó – már csak 16-féle gumi feszült egymásnak. Jó hír, hogy itt már csak egy abroncs akadt, amelyik érezhetően gyengébb volt a többinél, de még ez sem annyira vészes, így éppen csak lecsúszott a közepes értékelésről és végzett végül elégségesre.

Az élbolyban négy téli gumi végzett, minimális különbséggel a két első és a két második helyezett eredménye között. Az első a Dunlop Winter Response 2, és Goodyear UltraGrip 9+, azonos eredménnyel, őket a Michelin Alpin 6 és Vredestein Wintrac modellek követik, szintén egyforma pontszámmal, de egy tizeddel lemaradva. A Dunlop kiegyensúlyozottságával győzte meg a szakembereket, minden felületen jól teljesített, de száraz úton és hóban különösen jól és még takarékos is. A Goodyear szintén kiegyensúlyozott példány, minden felületen jó, de nedves úton nagyon jó, jégen pedig kiemelkedően jó teljesítményt nyújt.

Hasonlóan szerepelt a Michelin is, minden felületen otthon érzi magát, de száraz úton és jégen a legtöbb pontot ez a modell zsebelte be. Kopásállóságban itt is a Michelin vitte el a pálmát – 34 400 kilométerrel -, míg a legjobban kopó Maxxis legfeljebb 21 800 kilométert bír ki, mielőtt cserélni kellene. A Vredestein szintén minden felületen jó, de jégen érzi igazán jól magát, míg a szuperképessége a takarékosság, nemcsak lassan kopik, hanem a csoport legkisebb gördülési ellenállású példányaként még üzemanyagot is lehet vele spórolni.

A részletes eredmények ebben a táblázatban olvashatók:

A négy, jó minősítésű gumi után jönnek az ajánlottak, a BFGoodrich g-Force Winter2 és a Continental WinterContact TS 860, amelyek csak az egy versenyszámban mutatott bizonytalanságuk miatt csúsztak lejjebb. Mindkettő jó minősítést ér el a tartóssági tesztben, és jól teljesítettek havon, jégen. A BFGoodrich szárazon jó, de nedves felületen nem hibátlan, míg a Continental pont fordítva, vizes felületen viselkedik magabiztosan és szárazon gyengébben. A Bridgestone Blizzak LM005 jó száraz, nedves és jeges úton, takarékos is, de a túlzott kopás miatt lecsúszott a jó minősítésről.

A fennmaradó öt kielégítő gumiabroncs esetében a vezetési jellemzők egy-egy hiányossága miatt vesztettek pontokat, a Yokohama BluEarth Winter V906 remek száraz utakon, valamint havon és jégen, de nem az igazi a kopásállósága, és a nedves úton nyújtott teljesítménye. A Nokian WR Snowproof esetében, amely minden más fontos szempont szerint jó minősítést kapott, a nedves úton jelentkező gyengeségek miatt csúszott lejjebb. A Kumho Wintercraft WP51-nek pedig a gördülési ellenállás a gyengéje, átlagon felüli a gördülési ellenállása, így neki már csak egy elégséges osztályzat jutott.