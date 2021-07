Hiába szeretnénk, sosem fog változni, hogy az autózás borzasztóan sok pénzbe kerül. Azon kívül is, hogy maga az autó, annak karbantartása és tankolása mennyit emészt fel. A fenntartásért, a használatért, a kényelemért is keményen megfizetünk akkor is, ha az autót éppen csak áll, parkol, senkinek nem tesz rosszat, nem pöfög, nem zörög, épp csak a helyet foglalja, amiből persze egyre kevesebb van.

A fővárosban autózóknak egyre nagyobb kihívást jelent letenni az autót még úgy is, ha utána bevállalják a tömegközlekedést. Aki bejön a városhatárig, vagy az első fizetős kerületig, sokszor már csak fizetős területen tudja letenni az autóját, vagyis fizet a parkolásért és a tömegközlekedésért is, de van azért remény. Vannak még parkolók, amik ingyenesek, és vannak olyan területek, ahonnan még vállalható mennyiségű sétával, rollerezéssel, görkorizással, gördeszkázással el lehet érni valamelyik tömegközlekedési hálózatot.

A belvárosi parkolás méregdrága, de van megoldás nem túl messze

Óbuda

Az utóbbi 1-2 évben nagy változáson ment keresztül a fizetős parkolóövezetek listája, és leginkább bővült. Óbudán történt talán a legnagyobb változás, a forgalmas Szentlélek tér és Flórián tér környéke már több mint egy éve fizetős. Aki ebből az irányból érkezik a város felé, a HÉV-hez közel csak Aquincum megállóhelynél tud parkolni, például a Pók utcai lakótelepen. Beljebb, Kaszásdülőnél szintén fizetős övezetet alakítottak ki. P+R parkoló a H5-ös HÉV vonalán a fővárosi szakaszon csak Békásmegyernél van, ami elég szomorú, de legalább ingyenes.

M1-M7 felől

Szerencsére a BKK elég egyszerű térképpel szolgál azoknak, akik P+R parkolót keresnek, de mivel ezek átlagosan 100-150 férőhelyesek, általában hamar megtelnek. Ezek közül még mindig a legnagyobb a pár éve átadott Kelenföldi pályaudvar melletti nagy parkoló, ami 1451 férőhellyel továbbra is ingyenes, és remek lehetőséget biztosít az ingázóknak átszállni a 4-es metróra, az 1-es, 19-es és 49-es villamosra, melyekkel konkrétan átszelhető az egész város.

Innen még egészen sokáig tart az a terület, ahol nem kell fizetnünk. A Bartók Béla úton befelé elindulva egészen a Feneketlen-tó melletti utcákig lehet ingyenesen parkolni, ha épp Kelenföldön már nem maradt volna hely a nagy parkolóban. Szintén a Dél-Buda felől érkezőknek remek lehetőség a Pázmány Péter sétány és környéke, az Infopark miatt itt szűk a határ, de a Petőfi hídhoz közel eső lakóházak tövében több parkoló is ingyen használható még, innen pedig a 4-6-os villamosokkal alig 10 percen belül a pesti oldal központjáig juthatunk.

Dél-Pest

Forgalmas útvonalak vezetnek Dél-Pest felől a városba, mégis ezekben a kerületekben a leginkább nehéz P+R parkolót találni nagyobb tömegközlekedési csomópontok közelében. Ingyenes nincs, a Határ útnál és Kőbánya-Kispestnél viszont akad nagyobb parkoló, utóbbi napi díja 350 forint, és innen is nagyjából 15-20 perc a belváros metróval. Ha megpróbálnánk helyet keresni beljebb, az olyan nagy parkolókkal teli helyek, mint például a Pöttyös utca megálló környéke, sajnos fizető övezet, de az innen pár perc sétára eső kisebb utcák már mind ingyenesek.

Ebből a szempontból érdemes valamilyen applikációt is használni a parkoláshoz. Egyrészt a fizetés is egyszerűbb, ha kéne – mondjuk nevetséges, hogy azért, mert egyszerűbb mindenkinek és nem használsz készpénzt, kényelmi díjat számol fel -, másrészt pontosan megmutatja térkép alapján, melyek a fizetős zónák. Lehet, hogy ahol megálltunk, még épp fizetős, de egy sarokkal odébb már nem.

Parkolási díjak Budapesten Egészen fájdalmas összegeket is fizethetünk parkolásért Budapesten, ha a belvárosig autózunk. A legdrágább övezetek most a Budai vár és Lipótváros, a Parlament környéke, ahol óránként 525 forintot kell fizetnünk, már ha találtunk parkolóhelyet, ami még így is óriási kihívás. Minél messzebb a belvárostól, annál olcsóbb, és vannak olyan utcák, melyek egyik oldalán még 525, a másikon már 440 forint a parkolás, már csak ezért is érdemes applikáción a pontos helyünknek megfelelő zónát fizetni. Kijjebb, de még mindig belvárosi területen találunk 350 és 265 forintos óradíjakat is, a szélső parkolási zónákban pedig 175 forint az óránkénti díj, és rendszerint időkorlát nincs, míg a belső kerületekben maximum három órát fizethetünk ki egyszerre. Ha a legolcsóbb zónában parkolunk minden nap és a teljes munkaidőnk alatt ott áll az autó, plusz az oda-vissza utazások, számoljunk 9 óra parkolással, az napi 1575 forint, vagyis hetente 7875 forint, ami nyilván rengeteg. Ebben az esetben egy 350 forintos napi díjú P+R parkolóval és napi kettő vonaljeggyel is jobban járunk, persze a bérlet mindkét esetben jobb opció lehet.

M3 autópálya felől

Remek példa erre az M3-bevezető mellett haladó Kacsóh Pongrácz út is. A városból kifelé haladó oldalon a Nagy Lajos király útja kereszteződéséhez közel három parkolóöböl is van, de csak az első fizetőövezet, az egy perc gyalogtávra lévő következő már nem. Innen sétálva 10 perc a Mexikói út, de trolival is bejutunk a belvárosba is akár hasonló idő alatt. A Mexikói úton egyébként még ingyenes a parkolás, és a 257 férőhely nem is annyira kevés, nyilván ez is inkább a korán érkezőknek szól.

Észak, 2-es út, az M2 felől

Talán az innen érkezőknek kell a leghamarabb letenniük az autót, ha nem akarnak fizetni a parkolásért. A Kámfor utcától befelé már minden fizetős, de egy fontos csomópont közelében így is van lehetőség. Újpest-Városközpont környékén mindenhol ingyenes még a parkolás, és a lakótelepi házak aljában azért akad lehetőség. A kisebb utcák sincsenek messze, és innen is 10-15 perc alatt a belvárosban vagyunk metróval vagy busszal.

Örs vezér tere

Forgalmas csomópont a csömöri a HÉV és a metró-, buszvégállomás miatt, így csábító, hogy idáig jöjjünk autóval, ami nem is halott ötlet. Persze a környező utcákban való parkolás itt is fizetős, de annyira azért nem kell messziről sétálnunk, ha le akarjuk tenni az autót. A Füredi utca túloldala – ez épp a buszvégállomás egyik fele – már szintén nem fizetős, és a házak tövében, a Metropolitan egyetem mögött már biztosan találunk helyet. Ugyanez a helyzet az Árkád üzletközpont felőli oldallal, innen is csak egy utcányi lakótelep fizetős, aztán szabad a pálya. Van egy kis P+R a metróvégállomás mellett 256 férőhellyel, de természetesen fizetős ez is.

Ezek csak tippek, néhány olyan hely, amit mi is ismerünk vagy használtunk már. Sajnos mióta Zugló is kibővítette a fizetős övezetet, alaposan lecsökkentek a lehetőségek, és már a Városligetben sem lehet parkolni az új Múzeum Mélygarázst leszámítva, ami szintén fizetős. Óriási könnyítés, hogy ma már mindenkinek ott lapul a zsebében az okostelefon, és azon többféle applikáció is segíthet egyrészt a helykeresésben és a zónák behatárolásában, másrészt a fizetésben, ha mégis kéne.