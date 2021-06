Idén a május végén, június elején átélt, végtelennek látszó kora őszi hetek után egy csettintésre szakadt nyakunkba a pusztító hőség, napsütés, a nyár. Dideregve, esőben gázolva sokan talán el is felejtették, hogy lecseréltessék az autó gumijait az évszaknak megfelelőre. Jó, a naptár szerinti évszaknak megfelelőre, nem pedig annak, amit az ablakon kinézve láttunk. Most viszont húszon-harminc fokok vannak, izzik az aszfalt és zokog rajta a tavaly ősszel felszerelt téli gumi. De mekkora bajt okozhat, ha valaki fent felejti a téli gumit nyárra is? Veszélyben a saját és a többi közlekedő élete, megbüntetheti érte a rendőr? Derítsük ki!

A téli gumi esőben még nyáron sem annyira veszélyes

Kezdjük a nyáron használt téli abroncs legártalmatlanabb hátrányával, ami csak a tulajdonosnak fog fájni. Ez pedig az, hogy melegben sokkal gyorsabban kopnak a téli üzemre tervezett, gyártott gumik, mint télen, 7 fok alatt, többet fogyaszt vele az autó és zajosabb is. Persze az is megfordulhat valakinek a fejében, hogy az az abroncs, ami profilmélységben már nem teljesíti a vele szemben támasztott 4 milliméteres elvárást, azt a gumit átminősíteni szerényebb, legalább 1,6 mm profilmélységet igénylő nyári gumivá. Sajnos ez a fajta spórolás nem igazán jó ötlet. Már csak azért sem, mert a szabályozás nem tartalmaz olyan kitételt, ami szerint a téli gumira nyáron más szabályok lennének érvényesek. Tehát a téli nem válik nyárivá csak attól, hogy valaki nyáron használja és ugyanúgy meg kell lennie július derekán is rajta a 4 mm-es profilmélységnek, mint a legrondább decemberben.

Idézet a KöHÉM rendeletből:

“(17a) E rendelet alkalmazásában téli gumiabroncs az olyan gumiabroncs, amelynek

a) a gyártása során az anyagkeveréket, a futófelület mintázatát, a szerkezetét a téli időjárási körülményekhez és útviszonyokhoz választották meg annak érdekében, hogy alacsony hőmérséklet melletti rendeltetésszerű használata során fokozott kapaszkodóképességgel rendelkezzen,

b) a gyártója téli abroncsként jelölte meg az oldalfalán a következő jelölések valamelyikével: „M+S”, „M&S”, „M.S”, „MS”, „Winter”, „Winter Use” felirat, „Hópihe” ábra, „Háromágú hegycsúcs” ábra, és

c) a mintázat magassága (bordázat mélysége) meghaladja a 4 mm-t.”

Illetve még erre is érdemes figyelni:

“(5) Gépjárművön, mezőgazdasági vontatón, lassú járművön és pótkocsin az azonos tengelyen lévő kerekekre csak olyan gumiabroncsok szerelhetők, amelyeknek mérete, szerkezete, teherbírása, mintázati jellege (nyári, téli, illetőleg országúti, terep) azonos.”

A téli rosszabb nyáron, vagy a nyári télen?

Gyorsan lelövöm a poént: rosszul teljesít mindkét abroncs a nem neki kitalált időjárási körülmények között, de nyárit használni télen, az valamivel nagyobb hülyeség. Főleg havon érheti meglepetés a vezetőt, de száraz, hideg aszfalton is sokat romolhat a tapadás. A német ADAC meg is mérte, miben és mennyire romlanak le a téli gumik képességei 10-13 és 35 fokos hőmérséklet mellett. Vizes felületen még nem jelentős a különbség a fékútban, de száraz felületen, 100 km/órás sebességről fékezve akár 16 méterrel hosszabb fékutat is kaphatunk. De nemcsak ők végeztek ilyen méréseket, a Touring Club Suisse eredményei még ennél is ijesztőbbek, ők 19 méteres különbséget is feljegyeztek ebben a versenyszámban.

Figyelemre méltó, hogy minél nagyobb a téli gumi profilmélysége, annál hosszabb lesz a fékút, és ahogy kopik az abroncs, úgy válik egyre, akár 5 méterrel is jobbá az eredmény. Persze ez csak nyári körülmények között érvényes. A fékezés mellett az autópályák hosszú, enyhe ívű kanyarjait is rosszabbul viselik ezek a gumik.

Kötelező nyáron a nyári gumi?

Bár minden épeszű ember sejti, hogy a nyári gumit nyáron, a télit pedig télen érdemes használni, de leírva sehol sincs, hogy nyári körülmények között tilos téli abronccsal közlekedni. Mint ahogy Magyarországon fordítva sincs, így télen sem kötelező a téli gumi, bár minden ősszel a csapból is az folyik, hogy itt az ideje télire váltani. Tehát a rendőr sem büntethet meg, és a kötelező biztosításnál sem jelenthet hátrányt, ha nem az évszaknak megfelelő abronccsal közlekedik valaki. Ellenben abból lehet előnyt kovácsolni, ha valaki a kötelező kötésekor beikszeli a “mindig az évszaknak megfelelő abroncsot használ” rubrikát, mert így csökkenhet a biztosítás díja.

A szomszédos Ausztriában más a helyzet, ott sincs általános téli gumi kötelezettség, de havas, nedves, latyakos időben csak téli gumival lehet közlekedni. Elég logikusnak tűnik, igaz?

Térjünk vissza a biztosításra, mert a Casco-nál már közel nem mindegy, hogy a megfelelő abroncs volt-e az autón balesetnél. A biztosítók igen kreatívak tudnak lenni, ha arról van szó, hogy valamilyen indokkal megússzák a kártérítést, így nem meglepő, hogy a nyári gumi is remek kibúvó lehet, ha valaki télen azzal kerül bajba. Casco kötéskor érdemes átnézni a szerződést – valószínűleg nincs ember, aki ezt végigolvasná – mert ott is megbújhat az a részlet, ami bizonyos időszakokban előírhatja a téli/nyári abroncs használatát.

Vajon mennyi téli abroncs van még júniusban az autókon?

A nem túl reprezentatív felmérésünket egy közeli bevásárlóközpont parkolójában végeztük, hogy kiderítsük, van-e még fent téli gumi, és ha igen, az milyen autókon van. Régin, újon? Drágán, olcsón? Rögvest mondom.

Összesen 60 autót néztem végig, ezek közül 34 felnijén nyári abroncs feszült, de megdöbbentően sok volt a téli gumisok száma is – 21 – míg csupán 5 sofőr választotta a kompromisszumos, de kényelmes négy évszakos abroncsot. Komolyabb összefüggést hasztalan keresnénk, mert a mérésben szerepelt Porsche Panamera téli gumival, láttunk Dacia-n aránylag drága Michelin CrossClimate-et, és Trabanton is nyári gumit. A parkolószemle győztese az az autós, akinek nemcsak téli gumija volt, de még a forgásirányra is fittyet hányt, és fordítva szerelte fel a kerekét.

Az arányok elkeserítőek, úgyhogy akinek van csere nyári gumija, az gyorsan tetesse már fel, legyen oly jó. Mindannyian örülünk majd neki.