Pár éve még vadnyugati állapotok uralkodtak a publikus töltők körül. Szinte mindet ingyenesen használhatták az energiára szomjazó utazók, de a töltési sebesség lassú volt, a térképeken pedig óriási fehér foltok akadtak töltési lehetőség nélkül.

Aki pedig foglalt oszlopokat talált, az várakozhatott, egyéb lehetősége nemigen akadt a villanyautós forradalom hajnalán.

Ez a kép mára radikálisan megváltozott, ma inkább a lehetőségek gazdag tárháza okoz gondot. Egyre több cég kínál magas színvonalú szolgáltatást, és a töltési sebességek, tarfiák, mobilos applikációk erdejében könnyen eltévedhetünk.

Ezért most összefoglaljuk, hogy 2021-ben milyen szolgáltatást kaphat a villanyautós, ha út közben kíván tölteni. 2019 végére Magyarország szinte összes nagyobb településéről kényelmesen elautózhattunk legalább egy működő, 30-50 kilométerre lévő töltőpontra. Három éve 108 darab töltőállomás volt az országban, 2019-ben 770, tavaly, 2020-ban pedig már 1320 nyilvános oszlopnál tankolhattak a villanyautósok 183 hazai településen.

Egyre színesebb kínálat, egyre több lehetőség

Ma már két nagy csoportra bontják a töltőpontokat azok felhasználása szerint. Vannak az utazást, továbbhaladást segítő, általában 40 kW feletti teljesítményű, gyorsforgalmi utak mellé telepített állomások, villámtöltők.

Az itthon fellelhető ilyen típusú töltőpontok többsége egyenáramú (DC), 44-50 kW teljesítményű CHAdeMO vagy CCS szabványú csatlakozóval rendelkezik, de belebotolhatunk, 43 kW-os váltakozó áramú (DC) Type 2 csatlakozásba is.

Töltőből sokféle akad, a csatlakozóknál tisztul a kép 2013 elején az Európai Bizottság megakadályozta, hogy az autóiparban a mobiltelefonokhoz hasonló helyzet alakuljon ki, és minden gyártó saját csatlakozóval bonyolítsa a felhasználók életét. Szabványként bevezették a Type 2-es aljzatot és fejet, ettől az időszaktól fogva minden elektromos autót eszerint gyártottak. A legtöbb elektromos autóhoz tartozik tehát egy Type 2-es vagy Mennekes-csatlakozós töltőkábel váltóáramú (AC) töltéshez. Szemből nézve a felső sorban a bal oldali tű a töltőfej csatlakoztatását érzékeli, a mellette lévő a kommunikációt végzi a töltőoszlop és az autó között. Mindig a fedélzeti rendszer határozza meg, hogy milyen áramerősséggel, mekkora mennyiségű elektromosságot vesz fel a töltőoszlopról az autó. A középső sorban a három tű közül a bal szélsőn jut áram az akkumulátorba, ez az egyfázisú töltésé. A középső tű biztonsági funkciót lát el, ez biztosítja a földelést. A jobb szélsőben található a nulla vezető. Az alsó sorban van a második és a harmadik fázis áramellátó tüskéje. Az egyenáramú villámtöltésre szolgáló CCS (Combined Charging System) Combo 2-csatlakozója az egyenáramú villámtöltést teszi lehetővé a Type2-es csatlakozó kiegészítésével. A CCS a legfelső sorban lévő két kommunikációs tűt és a középső földelést használja, az áram pedig a két vastag, alsó fémtüskén át jut az akkumulátorba.

Bár még alacsony a számuk, azért akadnak már 100 kW feletti töltési teljesítményt adó oszlopok is, a MOL-csoport által koordinált NEXT-E projektben az 54 villámtöltő mellé 5 darab ultra töltőt is telepítettek, amelyek a 150-175 kW-os teljesítményt is elérik, az Ionity hálózatában pedig már 5 helyszínen működnek a cég ultragyors, akár 350 kW teljesítményre is képes töltőoszlopai.

Ez utóbbi annyit tesz, hogy például az Audi e-tron 95 kWh-s akkumulátora fél óra alatt eléri a 80 százalékos töltöttséget, vagyis 240-260 kilométeres hatótávot. Ehhez persze szükséges, hogy az autó is megfelelő legyen, amelyikben nincs például megfelelő akkumulátorhűtés, az nem tudja felvenni ezt az áramot, csak túlmelegszik és lelassul a töltés.

Szerencsére a legtöbb helyen több szabvány csatlakozója megtalálható, így nem maradunk hoppon, érkezzünk bármilyen típusú villanyautóval. De biztosra akkor mehetünk, ha még érkezés előtt egy mobilos applikációban ellenőrizzük a lehetőséget, és a töltő állapotát, szerencsére erre is több alkalmazást igénybe vehetünk.

A villámtöltők gyorsak, és illik gyorsan használni őket. Tehát a villanyautós etikett szerint nem csepegtetjük száz százalékig az akkupakkot (az utolsó 15-20% töltése az akkumulátor kímélése érdekében rendkívül lassú), hanem a továbbhaladáshoz szükséges hatótáv elérése után átadjuk a lehetőséget egy másik villanyautós számára.

A második csoportba tartoznak a célállomáson található, végponti töltők. Ezek itthon általában kis teljesítményű, többnyire 11-22 kW-os AC töltők. Logikusan a munkahelyek, plázák, parkolóházak parkolóhelyein találkozunk velük, hiszen ezeken a helyeken hosszabb ideig vesztegelnek az autók, így az alacsonyabb teljesítmény is elég komolyabb hatótáv feltöltéséhez.

Ezeken a töltőoszlopokon nem találunk beépített töltőkábelt, az autóhoz kapott Type2-es csatlakozót kell használni. Amíg a kábel az autó aljzatához csatlakozik, addig a töltőből sem húzható ki, de az autóról való lecsatlakozás után a töltőkábel könnyen, szabadon kihúzható.

Szolgáltatók és költségek

Négy-öt évvel ezelőtt a villanyautók mellett elhangzó legmeggyőzőbb érv az ingyenes utcai töltés volt. Ez csábító mézesmadzag volt a technológia korai felfedezőinek, de ahogy nőtt a villanyautók száma, úgy várható volt, hogy szép lassan tarifa társul majd az utcai töltők mellé.

Általánosságban elmondható, hogy a töltés sebességével arányosan nő az árazás is, a villámtöltők használatáért számolják fel a legmagasabb tarifát. Ezeknél pont a használati idő megzabolázása miatt nem kWh alapján, hanem a töltési időt figyelembe véve történik az elszámolás. Vagyis mindegy, hogy autónk milyen sebességgel képes felvenni az áramot, a kábelen töltött időegységért fizetünk.

Az egyik legnagyobb hazai szolgáltató, az 500 töltőponttal rendelkező Mobiliti hálózatában 100 forint/perc a tarifa 40 kW teljesítmény feletti villámtöltőknél, ami például egy 100 kW gyorstöltésre képes Volkswagen ID3 esetén nem probléma, de a régebbi, ennek töredékét (11-22 kW) felvevő típusoknál már rendkívül drágán jutunk minden egyes kilowatthoz.

Viszont a legtöbb esetben a betáplált áram mennyisége után fizetünk, és ezen a téren kedvezményektől, töltőtípustól függően napjainkban a 70-140 Ft/kWh ársáv a jellemző. Mivel élő piaci verseny van a töltőhálózatok üzemeltetői között, ezért az árak között nincs hatalmas differencia.

MOL Plugee – egy ismerős hely

Magyarországon jelenleg 47 MOL-töltőállomáson található Plugee töltő. A hazai olajtársaság villámtöltői a regisztrált felhasználóknak AC töltés esetén 99 Ft/kWh, DC és ultra DC töltésnél pedig 139 Ft/kWh árazással vehetők használatba. Természetesen használható telefonos alkalmazással, de a digitális megoldás helyett a jó öreg személyes vásárlás is működik, a Shop-ban vásárolt kuponnal indulhat a töltés.

Mobiliti – a nagypályás

A legnagyobb hazai szolgáltató, a Mobiliti töltői többek között a Decathlon, Auchan és Spar áruházak parkolóiban, illetve Shell töltőállomásokon találhatóak meg, rengeteg egyéb helyszín mellett. Az e-Mobi Nonprofit Kft. felvásárlásával, illetve saját beruházások és a partneri megállapodások révén már 465 gyors- és 65 villámtöltő áll a felhasználóik rendelkezésére. Áraik igazodnak a piachoz, a villámtöltés percalapú 100 Ft/perc, a végponti töltés pedig 100 Ft/kWh.

A Mobiliti nagy előnyét a végponti töltőkön lógó autósok élvezhetik, hiszen a lefedettség országos, rengeteg helyen találhatunk 11-22 kW teljesítményű oszlopot, amit éjszakai parkolás során kedvezményes áron használhatunk. Az éjszakai díjcsomagra (1890 Ft) előfizetve 100 helyett 65 Ft/kWh a tarifa.

ELMŰ-ÉMÁSZ – egyszerűen, szinte bárhol

Az eCharge+ applikációval érhető el az ország egyik első, és legkiterjedtebb, főleg 22 kW-os AC töltőkből álló hálózata. A töltők többségén 99 Ft/kWh árazást szabott meg az ELMŰ-ÉMÁSZ, azonban találni még az ország nagy részén ingyenes 22 kW-os AC töltőt.

Ionity – a csúcstechnika

A 2017-ben alapított Ionity a legnagyobb teljesítményű független töltőhálózat Európában, a kapacitás elérheti a 350 kW-ot, ezért itt lehet a leggyorsabban feltölteni a villanyautókat. Az Ionity a Volkswagen csoport (az Audi és Porsche márkák révén), a BMW csoport, a Mercedes-Benz AG, a Ford Motor Company vegyes vállalata, amihez a közelmúltban a Hyundai Motor Group is csatlakozott.

Az Ionity inkább a jövőnek épül, a 350 kW-os teljesítményt még nem tudják kihasználni a szériagyártású villanyautók, és az eseti használatért elkért 280 Ft/kW-os ár is kirívóan magas. Az MSP- (Mobility Service Providers) tulajdonosok viszont olcsóbban használhatják az Ionity oszlopait, az előfizetők számára havidíj ellenében már 100 Ft/kW ársávba esik a tarifa, ami az egyedülálló teljesítménnyel együtt már csábító ajánlatnak számít.

Ezek voltak a nagy szolgáltatók, de akad még több kisebb cég: így a Lukoil kútjain is találhatunk töltőket, ahogy a magyar NovaFutura is egyre több, utazás szempontjából fontos helyen telepít töltőpontokat. A gazdag kínálat eredményeképp a kezeléssel kell eleinte megbirkóznia a kezdő villanyautósnak, de 6-8 mobilos applikáció feltelepítése, és regisztrálás után már bárhol könnyedén, pár perc alatt indulhat a töltés, fennakadás nélkül.

A rendszeres felhasználók számára érdemes havi díjcsomagra előfizetni. Ezekkel csökkennek a tarifák, és a gyártók is adnak különböző kedvezményeket, az Ionity hálózatán például a már említett Mobiliti alkalmazáson keresztül használva ér el a kedvező tartományba. Az Ionity által felszámolt 280 Ft/kWh díj helyett a Mobiliti ügyfelei (autómárkától függetlenül) akár 110 Ft/kWh díj ellenében is tölthetnek a 350 kW leadására is képes töltőoszlopokon.

Az elsőre borsosnak tűnő árazás mutatja ezeknek a villámtöltőknek a valódi funkcióját. Ha gyorsan kell nagy hatótáv, akkor megéri a felárat kifizetni a töltésért, de a hétköznapokon egy modern villanyautó 280-350 kilométeres hatótávja bőven elég ahhoz, hogy az alkalmi villámtöltés mellett legfőképp a végponti lehetőségek közül válasszunk parkoláskor.

Ezek között találhatunk még ingyenes szolgáltatást, a nagy áruházláncok parkolóiban általában fél óráig lóghatunk a töltőn térítés nélkül. Többek között a Lidl, a Penny Market, az Aldi és az IKEA parkolóiban érdemes ilyen oszlopokra vadászni.

A mai helyzet öt évvel ezelőttről nézve igencsak álomszerű, ma már az ország bármelyik pontjára gond nélkül eljuthatunk villanyautóval, és nem kell a hatótáv miatt aggódnunk. Az egyre szaporodó végponti töltőknek, és az ezekhez tartozó kedvezőbb tarifáknak köszönhetően pedig azok számára is elérhető alternatíva lesz hamarosan a villanyautózás, akik nem tudnak otthonukban saját fali töltőt telepíteni.

