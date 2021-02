Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, egy vitatott bírság mellett két kérdezőnek segítünk használt autót választani.

Kollégáim észlelték, hogy a platón szállított acélszerkezet elmozdult és úgy ítélték meg, hogy így nem mehetnek tovább az autópályán elvárható tempóban, viszont a leállósávon rakományt rögzíteni aránytalan kockázattal járna ezért a legközelebbi pihenőig (kb. 3km) a leállósávon, vészvillogót használva közlekedtek. Ezt meg is írtam a hatóságnak (GPS adatokkal), kérve a bírság elengedését, de elutasították, mindenféle jogi maszlaggal.

A kérdésem: Mit kellett volna tenniük? A legfontosabb szerintem a biztonság szem előtt tartása.

Tisztelt Levélíró!

A közlekedés biztonsága szempontjából álláspontunk szerint helyesen cselekedtek, mert ha komoly és reális kockázata állt fenn a személyi sérülés és/vagy vagyoni kár bekövetkezésének, akkor ezt a kockázatot el kellett hárítani.

A KRESZ 47.§-a alapján a rakományt eleve olyan módon kell eleve elhelyezni és rögzíteni, hogy menet közben ilyen veszélyhelyzet ne fordulhasson elő.

A leállósáv ilyen jellegű használata sajnos valóban szabálytalannak minősül, álláspontunk szerint a bírságolás ilyen esetben is jogszerű.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Megbízható magasabb kombit

Tisztelt Varga Tibor!

Emelt hasmagasságú kombit keresnék, esetleg SUV-ot. Avensis T25 1.8 benzin utódja lenne, aminek az alján már erősen terjed a felületinek becézett rozsda, ehhez hasonló megbízhatóságnak örülnék, de a legfontosabb a !biztonság!, ill. a megbízhatóság lenne. Octavia Scout (a négykerék hajtása miatt), Peugeot 508 RXH 2.0 dízel nem hibrid verzióban (a szerelőm a HDI-re esküszik, de ez csak elől hajt) vagy XC70 (a Volvo biztonsága miatt).

Ezeket az autókat ajánlaná-e és milyen motorral, ill. van-e más típus ami szóba jöhet? Régi Toyotásként RAV4, Highlander esetleg RX450H jöhetne még szóba, bár a terepjárókat nem szívlelem igazán, de az emelt hasmagasság fontos a sok vidéki rossz minőségű út miatt.

Biztonságosabb a Volvo a többihez képest, vagy ez csak régi berögződés? A 2.0 HDI valóban golyóálló a többihez képest? A Scout-ot milyen motorral ajánlaná – kevés város, az se dugóban. Minden tanácsát előre is nagyon köszönöm és gratulálok a videókhoz, nagyon tanulságosak!

Kedves Kristóf!

Először is köszönjük a gratulációt!

A 2,0 HDI motor remek konstrukció, de egyáltalán nem golyóálló. Ugyanúgy előfordulhat bármilyen dízel nyűg, mint a többi common-rail konstrukciónál. A modern dízel motoroknál nehéz lenne megbízhatósági listát felállítani. Nagyjából 250-350 ezer kilométerig általában problémamentesek, aztán kell egy vödör pénzt rálapátolni és aztán mehet tovább a technika.

A Volvo valóban biztonságos autó, de ez igaz már a többi hasonló kategóriájú autóra is. Az XC70 D5 dízel motorral remek választás lehet az Octavia Scout szintén jó konstrukció, amit főleg 2,0 CRTDI motorral vásárolnék.

A Toyota RAV4 és Highlander jó lehet akár benzin, akár dízel motorral. Sokan szidják a D4-D dízel motorokat, pedig nem ördögtől való, csak ha hengerfejes lesz, a blokkot is síkoltatni kell és utolérheti bármelyik dízel gond, mint a többi Common-Rail rendszert.

Egy 10 év körüli autóval rengeteg esemény történik élete során, ami befolyásolja a jelenlegi állapotot. Ez egy összkerekes autóra fokozottan igaz. Bármelyiket választja, javaslom vizsgáltassa át szakemberrel vásárlás előtt.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Outlander vagy Forester?

Kedves Tibor!

Jelenleg egy 2003-ban gyártott 2.5 benzines Nissan X-trail tulajdonosa vagyok. Szeretném eladni az autót és egy kicsit újabbra cserélni (2008-10 környékéről). Ami számomra fontos, hogy viszonylag nagy helykínálat mellett 4 kerék meghajtás és horgász hobbim miatt nem extrém de valós terepképességgel is rendelkezzen az autó. Benzines párti vagyok de nem riaszt el a dízel sem adott esetben. 2 millió forint környéki vételárat lőttem be.

Jelenleg ahogy nézelődtem a piacon a Mitsubishi Outlander és Subaru Forester modelleket találtam a fent említett paraméterekkel. ezekről esetleg kérhetek véleményt (melyik évjárat, melyik motor, szervizigény, stb pro és kontra) illetve ha van egyéb javaslat márkát és típust illetően azt szívesen fogadom. (a Dacia Duster nem szimpatikus sem teljesítmény sem anyagminőség tekintetében). Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Vass Máté

Kedves Máté!

A Mitsubishi Outlander jó választás lehet, vagy akár a testvér modelljei is (Citroen C-Crosser, Peugeot 4007). A 2,0 és 2,4 literes benzinmotort nehéz elpusztítani, de nem lehetetlen. Amennyiben nem cserélnek időben olajat, vagy nem a megfelelő minőségű kenőanyag kerül a motorba, hamar leragadhatnak az olajáteresztő gyűrűk és megkezdődik az olajfogyasztás. Benzines motorral az Outlander és a C-Crosser elérhető, a Peugeot 4007 csak 2,2 HDI dízel motorral szerelték ami szintén megtalálható a C-Crosser-ben is. Az Outlanderben 2,0 DID ( Volkswagen 2,0 PDTDI) motor van.

Fogyasztásban, teljesítményben ekkora karosszériához és az összkerék meghajtáshoz a dízel motor jobban illik, de ha a megbízhatóság az elsődleges szempont, akkor a 2,4 benzinmotor jó választás lehet.

A Subaru Forester szintén telitalálat horgász autónak. A 2,5 benzinmotorok tartósak, nyomatékosak és gyártották turbóval is. A 2,0 kicsit vérszegény terepezéshez. A Subaru dízel motorját tanácsos elkerülni a gyakori főtengely törés miatt. Amennyiben bekövetkezik, akár milliós javítási költségre is számítani lehet. A hajtáslánc szintén tartós konstrukció akár manuális, akár automata váltóval.

Alternatívaként nekem a Toyota Rav-4, vagy akár egy fiatalabb Nissan X-Trail ugrik be.

Jó horgászatot,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu