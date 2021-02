Éppen ellentétes mozgást végez az üzemanyagok fogyasztói ára a koronavírus-járvány két hullámában Magyarországon.

Februártól áprilisig látványosan csökkent, mígnem a 95-ös benzin országos átlagára 285 forintos literáron landolt. Közismert a kutak árcédulái közötti nem ritkán 10 százalékos különbség, azaz egyes vállalkozók töltőállomások árai tavasszal közel jártak a 250 forinthoz.

Ezzel szemben november és február között kizárólag felfelé kúszik az árat jelző grafikon, a gázolajért átlagosan már 400 forintnál is többet kell fizetnünk, a benzin átlagára is erősen közelít hozzá. Bizonyos töltőállomásokon már 430 forintot is elkérnek az alap üzemanyagok literjéért, vagyis lassan dupla annyit, mint háromnegyed éve.