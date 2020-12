Akinek tavaly őszi cikkünkből csak annyi maradt meg az autóból, hogy mak-i-nek ejtendő nevét könnyű makinak mondani, annak valami újat mondhatunk a Ford elektromos crossoveréről, mert nemrég végigkövettük bemutatóját.

A kormánykerék mögül (From behind the wheel) mottójú premieren műszaki oldalról is megismerhettük az autót, persze nem élőben, teremben, hanem internetes konferencián. Először Ron Heiser, a Mustang Mach-E főmérnöke és Darren Palmer, az akkumulátoros villanyautók globális fejlesztési igazgatója prezentált, majd állta a kérdéseket kollégáikkal együtt. Mindkét úr Mustang-tulajdonos, mármint igazi Mustangjuk, V8-as és hátul hajtó autójuk van.

Elektromos hajtású crossoverként a Ford újdonsága 4713 mm hosszú, 1881 mm széles, 1625 mm magas, a Ford Mustang Mach-E tengelytávja 2984 mm. Mindössze 145 mm a hasmagassága, amivel nem jutsz messzire rossz úton, viszont a súlypont mélyebbre vihető vele és a vezethetőség jobb így.