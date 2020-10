Olvass tovább

Kivételezhet a főváros a villanyautósokkal

„Jogilag két ága van a helyzetnek. Az egyik, hogy milyen jármű kaphat zöld rendszámot, ezt kormányrendelet határozza meg. A másik, hogy milyen parkolási kedvezményeket biztosítunk, vagy nem biztosítunk a zöldrendszámos autóknak. Ez már önkormányzati hatáskör” – mondja Sipos László, a Magyar Parkolási Szövetség felügyelőbizottsági tagja.

Tehát jogilag dönthet arról a budapesti közgyűlés, hogy egyes zöldrendszámosoktól elveszi a jelenleg meglévő ingyenes közterületi parkolást, míg másoknak meghagyja. A döntés onnantól természetesen nem csak a fővárosi kezelésű, hanem az összes budapesti utcára kötelező hatályú lesz.

Hogyan tesz különbséget a parkolóőr a zöldrendszámos autók között?

Ha megnézik az alábbi fotót, három Hyundai Ioniq látható rajta. Az egyik villanyautó, a másik plug-in hibrid, a harmadik full hibrid. Itt mindhárom azonos, német rendszámmal szerepel, Magyarországon azonban közülük csak kettő viselhet zöld rendszámot, ráadásul a jogszabály-változtatás után csak egyikük parkolhat majd ingyen.

Ezen a modellen felül természetesen létezik több olyan, amelynél azonos a kaszni a konnektoros hibrid és a villanyautó között, sőt, ennél is egységesebb. Adott a kérdés: hogyan tesznek majd köztük különbséget a fővárosi parkolóőrök?

Természetesen nem kell betanulniuk a kasztnik közötti apróbb különbségeket.

Amikor az ellenőrök a kezükben lévő kis készülékkel leolvassák a járművek szélvédőjén lévő hivatalos matricáról a rendszámot, számos információ megjelenik előttük. Például valóban van-e érvényes kerületi matricája az adott járműnek, vagy valóban van-e jogosultsága a műszerfal tetején pihenő mozgáskorlátozott kártyára.

Ebbe a rendszerbe kell majd minden bizonnyal bekerülni a zöldrendszámos autóknál annak, hogy a hajtásláncuk alapján jogosultak-e, vagy nem az ingyenes parkolásra. Ennek az adatbázisnak a kialakítására remek lehetőség kínálkozik a közeljövőben, januárban ugyanis minden budapesti lakhelyű autós felkeresi a kerületi önkormányzatot, ahol a forgalmija bemutatásával megkapja a következő évre a kerületi parkolási matricáját. Ekkor ki lehet alakítani az adatbázist, ketté lehet bontani a zöldrendszámos autókat a kerületi parkolós cégek rendszerében, amit aztán egy, minden parkolós cég által használt adatbázissá lehet összeállítani.

Az évközben Budapestre költözők a kerületi önkormányzatnál rögzíthetik villanyautójukat ebben a rendszerben.

Mi lesz a vidéken élő, de Budapesten parkoló villanyautósokkal?

Minden bizonnyal diszkriminatív lenne kizárni őket az ingyenes fővárosi parkolásból. Részükre szükséges egy olyan regisztrációs rendszert létrehozni, amelybe a győriektől az agglomerációból bejárókon át a debreceni villanyautósokig mindenki jelentkezhet.

Ez szintén megoldandó feladat a főváros vezetése előtt jogilag is, technikailag is. Laikusként egyik sem tűnik megoldhatatlannak.

Könnyen elképzelhető, hogy lavinát indít el a most úttörőként fellépő budapesti vezetés, amelyet előbb-utóbb követhetnek a vidéki városok, és egyre több helyen saját maguk is csak a villanyautóknak tehetik lehetővé az ingyenes parkolást. Azaz országossá válhat ez a megoldás.

Lassabban dolgozik, de változtatni akar a kormány is

Évek óta vissza-visszatérő kritika éri a zöldrendszámosok egységesen ingyenes parkolását, a Vezess már 2018 decemberében megkérdezte az illetékes Innovációs és Technológia Minisztériumtól (ITM), hogy

Ma pont azok a járművek kapnak és használnak zöld rendszámot, amelyeket a környezetvédelmi szempontok alapján ideálisnak gondolt annak idején a jogalkotó?

Tervez az ITM bármilyen módosítását? Ha igen, mit és mikor?

Jobb megoldásnak tartaná az ITM, ha kizárólag tisztán elektromos autók kapnának zöld rendszámot?

Egybekezdéses válaszában a tárca azt írta, hogy „a közlekedésből származó környezetszennyezés visszaszorítása érdekében folyamatos egyeztetések zajlanak”, ugyanakkor kerek-perec leszögezte: „a zöldrendszámmal járó kedvezmények csökkentése (..) jelenleg nincs napirenden”.

Azóta változott a helyzet, idén februárban Kaderják Péter államtitkár már azt nyilatkozta, hogy dolgoznak a zöld rendszám kiadásának a feltételein.

Tudomásunk szerint azóta felmerült, hogy a soron következő műszaki vizsgán elvegyék a gyári adat szerint 60 g/km feletti kibocsátású konnektoros hibridektől a zöld rendszámot, de ezt az elképzelést elvetették. Információink szerint jelenleg az az irány, hogy csak az 5E (tisztán elektromos meghajtású autók) és 5Z besorolású autókon (zéró emissziós, létezik ilyen kategória is) marad meg a zöld rendszám. Ezzel a kormánynál is kiesnek a körből az 5N (hatótávnövelős PHEV) és az 5P (plug in hibrid) autók.

Megkérdeztük erről az ITM-et, cikkünk megjelenéséig nem jött tőlük válasz.

Ön mit gondol? A tervezett jogszabály-módosítás a vitathatatlanul környezetbarát Toyota Prius PHEV-től (lemerült akksival 4 liter körüli városi fogyasztás) a sokakat irritáló, 2,5 tonna feletti prémium szabadidő-autókig (lemerült akksival simán 10-15 liter közötti városi fogyasztás) igen vegyes járműparkot fosztana meg a zöld rendszámtól. Mi most megmutatjuk néhány plug-in hibrid SUV fogyasztási adatait a középkategória tetejéről, amelyeket testvérlapunk, az Autómagazin német változatának kollégái gyűjtöttek össze a saját tesztkörükön. A tesztfogyasztás 70 százaléka ingázó, 15 százaléka takarékos és 15 százaléka sportos vezetésből tevődik össze, ebből az ingázó tipikus munkába menő stílust feltételez, amely 21 kilométeres be-, és hazamenéssel számol. A takarékos/ingázó/sportos fogyasztásokat egyaránt hibrid üzemmódban, azaz nem plug-in hibrid módban mérték a német kollégák, ami azt jelenti, hogy akkor a villanymotor önálló hajtásra csak annyiban kap szerepet, mint mondjuk egy Prius esetében. Az autó nem tesz meg kilométereket elektromosan, szinte kizárólag benzinnel megy. Gyári fogyasztás (NEDC) Tesztfogyasztás Fogyasztás takarékos/ingázó/sportos vezetés mellett (hibrid üzemmódban) Opel Grandland X Hybrid4 1,4 l + 15,6 kWh 2,1 l + 21,5 kWh 6,4/8,3/11,1 l/100 km Volvo XC40 T5 Twin Engine 1,8 l + 15,9 kWh 1,9 l + 15,8 kWh 7,1/8,8/11,9 l/100 km BMW X3 xDrive 30e 2,1 l + 16,3 kWh 2,0 l + 20,5 kWh 7,3/9,6/12,3 l/100 km Mercedes GLC 300 e 4Matic 2,2 l + 16,7 kWh 2,1 l + 20,0 kWh 7,5/9,4/12,2 l/100 km „Teljes mértékben támogatom a fővárosi terveket. Sokkal korrektebb, ha csak a villanyautók parkolhatnak ingyen” – feleli kérdésünkre Sipos László. Na, de mit gondolnak a Vezess olvasói? Kérjük, szavazzon! Igazságosabbnak tartaná, ha a mostani rendszer szigorítása után a jövőben kizárólag a tisztán elektromos autók parkolhatnának ingyen a fővárosban? Igen. 69% (11) Nem. 31% (5)

Nem lesz örök életű az elektromosok kivételezett helyzete

Szépen látszik a villanyautósok Mekkájának számító Norvégia szabályozásváltozásain, hogy mi várható Európa többi részén is. Környezetvédelmi okokból először bőkezű és széles körű állami és önkormányzati támogatásokkal, kedvezményekkel ösztönzik a tisztán elektromos autók elterjedését, aztán amikor egyre nagyobb arányt képviselnek már a közutakon, akkor eljön ezek szűkítése, visszavétele.

Így lesz ez nyugaton is, majd minden bizonnyal Magyarországon is. Mivel nálunk a jelenlegi 3,9 millió darab forgalomban lévő személyautóból olyan 17 ezer visel zöld rendszámot, amiből olyan 11 ezer a tisztán villanyautó, egyelőre a kedvezmények szélesítése az irány az állam vásárlási támogatásától az önkormányzatok adta ingyenes parkolásig.

Mindezek egyszer leállnak majd, efelől senkinek ne legyen kétsége, nálunk sem lesz örök életű az elektromosok kivételezett helyzete. Nálunk valószínűleg még messze a teljes fordulat, habár az ingyenes közterületi töltés a legtöbb helyen már megszűnt.