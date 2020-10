Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdéskörében több érdekes autóvásárlási probléma is felmerült.

Jó csere volna? Igaz ráfizetni úgy másfél millióig tudnék. Benzines kellene, amugy a Clióval nincs gondom csak szerintem öreg már. Vagy esetleg hasonló árban mást keressek?

Várom válaszát

Tisztelettel, László

Szakértőnk válaszol

Kedves László!

Egy autó nem attól rossz, hogy öreg. Ha szereti, nem vágyik másik autóra és nincs vele gondja, badarság lenne csak azért lecserélni, mert “öreg”. A Nissan Note műszakilag megbízható magoldás lehet. 200-300 000 kilométer nem sok egy 10 éves autóban, csak nekünk – a visszapörgetett órákhoz szokott – magyaroknak bántja a szemünket. Nem mindegy azonban, hogy az elmúlt 10 évben hogy bántak az adott autóval, hogy szervizelték, mennyire törték, miket javítottak. Ezeket az információkat semmilyen lekérdezésből, vagy szervízkönyvből nem fogja megtudni, csak ha egy szakember tüzetesen átnézi az autót és műszeres diagnosztikát végez.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Hétvégi élményautót magas autósoknak

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Úr!

Párommal közös, 2-3 napos hétvégi, autós kirándulásokhoz keresünk sportos (de nem sport, nem verseny) coupé-t 2 Millió forintig. Az egyik legnagyobb gondunk, hogy mindketten viszonylag magasak vagyunk (én 195 cm, párom 183 cm magas), emiatt pld. a Mazda MX-5 kiesett. Eddig nézegettem a Bmw z36z4-t, de 42 éves korom ellenére a cabriozás nem vonz :-). Olyan keresünk, amivel élmény a kanyargós-szerpentin utakon autózni, ami külföldön sem fog otthagyni.

Egy idősebb e36 Bmw-t szeretnénk cserélni fiatalabb autóra. Nincs vele gond, viszont már több, mint 20 éves. A listánkon szerepel a Bmw e92, de nem tudom melyik motorral válasszam, mert nem sok jót olvastam/hallottam róluk, valamint a VW Scirocco 2.0 tsi, de fogalmam sincs, abban hogy férünk el, valamint a párom nagy kedvence a Toyota Celica. De nagyon érdekelnének alternatív ötletek is kivéve olasz és francia :-). Segítséget előre is köszönjük.

Üdv: Lajos

Szakértőnk válaszol

Kedves Lajos!

Én 190 cm. vagyok, de beférek a Scirocco-ba, de sajnos csodák nincsenek. Kevés 2 ajtós coupé létezik, ami kívülről kicsi, belül tágas. Talán a Volvo C70, vagy az Audi A5 méretesebb darab, de hatalmas különbség itt sem lesz. Amennyiben el tudják engedni a 2 ajtós kialakítást, akkor A Volkswagen Passat CC (ez van nekem most), vagy a Mercedes CLS is bejön a képbe. Ezek 4 ajtós, 4 személyes coupé-k. Az Audi A5-nek is van ilyen kialakítású változata. A gond az, hogy ezek az autók kevésbé férnek bele 2 millió forintba. Kár, hogy a francia és olasz vonal kizáró ok, mert én gondolkodnék Alfa Romeo Brera-ban is, ami remek autó (nekem volt és imádtam), vagy esetleg Renault Laguna Coupé-ban.

2 millió forint körül 10 év, vagy feletti autóban lehet gondolkodni. Nem létezik olyan 10 év körüli autó (fiatalabb sem), ami tuti nem fogja külföldön otthagyni önöket. Egy német autóval sincs kevesebb esélyük lerobbanni, mint egy olasz, vagy francia autóval.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Izgalmas autó munkába járáshoz

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Munkába jàràshoz keresek valamilyen autót. Hatvanöt kilométer oda-vissza autópályán.Valamilyen benzines kellene ami ad egy kis élményt is. Autópályán nem eszik túl sokat, de ha taposom és többet fogyaszt ám legyen. Körülbelül 2 millió lenne a keret.

Egy Abarth Punto-val szemezek. A VW GTI Tsi kokszosodik? ST Focus sokat fogyaszt. Honda Civic hát nem rossz, de a Punto jobban tetszik.

A Peugeot GTI-k meg azzal a nem túl jó THP motorral. Köszönöm a segítséget.

Üdv Zoli

Szakértőnk válaszol

Kedves Zoli!

Félig meg is válaszolta a kérdését. Egyébként én biztos nem pályáznék napi 130 kilométert egy Putno-val, ha élni szeretnék. Sokkal inkább választanék egy nagyobb utazó autót dízelben erre a célra. Évi körülbelül 40 000 kilométerrel számolva a 2 millió forintos autó árát bele fogja tankolni minden3-4 évben a benzines autójába. Pluszba. Lehet, hogy a következő 100 000 kilométerben rákölt rossz esetben 4-500 000 forintot a dízelre, de ott a “lehet”. ebben az esetben is a zsebében marad kb. 1 millió. A benzinkúton viszont tuti otthagyja ezt az összeget. Lehet rettegni a dízeltől, de ezt a rettegést az ön esetében számszerűsítettük.

Ha vásárol például egy Golf-ot, passat-ot 2,0 CRTDI motorral erre a célra (esetleg elviszi chiptuningra), Menni fog, mint az olajozott istennyila, és fogyaszt majd 6.5-7 litert. Ez kb. igaz a többi dízelre is ekkora motorral. Én pályázásra, évi 40 000 kilométerre ezt tenném (venném).

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu