Szerencsére megúszták sérülés nélkül az autók utasai, sikerült gyorsan megnyugodni mindenkinek, majd vita nélkül átbeszélni a tolató férfival a helyzetet. Nyitott kérdés hiányában a vétkes helyi lakos elismerte a felelősségét, amit minden további nélkül le is írt a kék-sárga baleseti bejelentőbe, amely megkezdte útját a károkozó biztosító irányába. „Korrekt volt az úr” – mondja ma Ádám.

Első pofon: adja a biztosító

Eleinte minden ment a maga normális rendje szerint, kijött a kárszakértő, tisztességesen felmérte a sérüléseket, és kis időt kért. Hamarosan jön a biztosítótól a levél a kárösszeggel, ígérte.

Meg is érkezett 540 ezer forintos kárértékkel. Kívülről nézve talán nem is tűnik olyan szerénynek, de a 2012-es évjáratú, és nem mellékesen VW-csoportos egyterű tulajdonosaként Ádám kevesellte. Hamarosan kiderült, hogy igaza is lett.

Innen jött a mintha falnak beszélne az autós része a történetnek, sajnos nem első alkalommal találkozunk hasonlóval. A negyvenes tornatanár elmondása szerint folyamatosan lepattant a biztosítóról, egyszerűen nem tudta elérni, hogy a valóságoshoz közelebbi kárértéket utaljanak számára, így a D.A.S. nevű jogsegélyszolgálathoz fordult segítségért.

Az autós ügyekben jártas szakértőjük, Vágány Tamás jogtanácsos azonnal felvette a kapcsolatot egy Seat márkaszervizzel, ahonnan a törött Alhambra átvizsgáltatása után egy hivatalos javítási árajánlatot kért be. Na, ki mit gondol? Vajon milyen összeget írt a teljes javításra a márkaszerviz?

Kereken 1,5 millió forint! Ádám szerint hozzátették, valójában „1,5 milliótól indul, de lehet, hogy több lesz”.

D.A.S.-ügyek a Vezessen Nyáron indítottuk el sorozatunkat az autójukkal kapcsolatban bajba jutott tulajdonosok ilyen-olyan sztorijait bemutatva. A smucig biztosítóktól a jogtalan állami bírságokon át a zsivány kereskedők trükkjeiig számos problémával keresik meg a jogi segítséget kérő emberek a D.A.S.-t, amellyel kétféle együttműködést indított szerkesztőségünk. Egyrészt valós történeteik bemutatásával próbálunk segíteni a jármű-tulajdonosoknak, másrészt ide kattintva kérdezni is lehet a jogászuktól. Ne adják fel, ha bántja valami az igazságérzetüket, keressenek minket!

Második pofon: adja a lízingcég

Mit ad Isten, Vágány levelezése a biztosítóval hamarosan módosított kárértéket eredményezett. 660 ezer forintról szólt az új ajánlat. „Átlagos magyar autósként természetesen tudom, hogy a márkaszervizes javíttatásnál megoldható lényegesen olcsóbban a kocsim rendbe tétele, a legtöbb sérült alkatrész összebogarászható bontott vagy utángyártott elemekből, és találok olcsóbb szakit is a Seat-szerviz embereinél. Ezt az összeget már elfogadtam” – meséli Ádám a Vezessnek a döntését.

Itt jött be a történetbe a már említett csapdahelyzet. Az Alhambra ugyanis lízingelt autó.

„Egyből megmutatkozott a lízinges konstrukció szerencsétlensége” – veszi át a szót Vágány Tamás. „Amíg az utolsó törlesztő részlet nincs kifizetve, addig a lízingcég a tulajdonos, hiába Ádám az üzembentartó. Márpedig ebben az ügyben a lízingcég azt mondta, hogy ő akkor engedi a károkozó biztosítójának a kárösszeg kifizetését, ha a kocsi meg van javítva, és a szakszerű javítást egy objektív szakértő leigazolja.”

Amint az köztudott, egy ilyen idegenhibás baleset után a károkozó biztosítója simán elutalja a vétlen autósnak az általa elfogadott kártérítést, amit az érintett nem köteles a jármű javítására fordítani. Utazhat belőle Balira a járvány után, vagy éppen el is kártyázhatja. Bár erre nincs statisztika, de többség nyilván rendbe rakatja a pénzből kocsiját, és használja tovább. A lényeg: megkapja a pénzt, ott van a zsebében.

Ezúttal azonban Ádámnak ki kellett fizetni a javítás teljes költségét anélkül, hogy a biztosító egy lyukas fillért fizetett volna neki, majd még szerezni olyan 30-40 ezer forintért a kocsija javításáról papírt író szakértőt. Szerencsére utóbbit rendelkezésére bocsátotta a D.A.S.

A német szervezet jogtanácsosa szerint a szakértő-keresést és fizetést ráadásul nem is írja elő a két fél közötti szerződés. Vágány szerint balszerencséje is van Ádámnak ezzel a céggel, ugyanis nem egységes a hazai lízingcégek gyakorlata ebben. Egyik engedi kifizetni a biztosítónak a kárt, a másik meg így tesz, mint a tornatanáré.

„Rendkívül előnytelen ez a helyzet, de sajnos a jelenlegi jogszabályi környezetben törvényszerű.”

Fizetett az autós, de ön elkerülheti a hasonló helyzetet

Évtizedes rekordot döntött a magyarországi lízingpiac a vírus előtti utolsó évben, azaz 2019-ben, hét százalékos gyarapodás után. Ennél fontosabb, hogy a korábbi időszakoktól eltérően a magánszemélyek, azon belül is az autóvásárlók szerződései növekedtek. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint az új autóknak már a 40 százalékát lízingre vették tavaly.

Miközben egyre több magánszemély dönt újonnan vásárolt személyautójának a lízinges finanszírozása mellett, mégsem annyira ismert ez a konstrukció széles körben, nem mindenki tudja kikerülni az esetleges bukkanókat.

Az Ádám által kötött szerződés apró betűs mondatai között ott van, hogy káresemény után joga van a cégnek leállítani a biztosítót, így a Seat tulajdonosa most csak úgy tudott tovább lépni, és úgy tudja ma már használni az autóját, hogy gyakorlatilag zsebből kifizette előre a javítás bőven félmillió forint feletti összegét. Ez nem kell, hogy általános legyen, ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, szerződéskötéskor kérdezzen rá erre a pontra. És ha hasonlót lát, máshogy kössön szerződést. Ha ez nem megy, akkor kopogtasson be más lízingcéghez. Fog találni megfelelőt.

Gondolhatjuk magunkat a világ legjobb autóvezetőjének, aki egy-két-három évtizede balesetmentesen közlekedik, a következő piros lámpánál várakozva elég, hogy elbambuljon a mögöttünk érkező jármű sofőrje, és máris a lízingelt kocsinkba csapódik.

Vagy megyünk egyenesen, nyugisan, és egyszer csak oldalról belénk tolat valaki. Ádámnak tavasszal törték össze a kocsiját, elvileg a napokban utal neki végre a biztosító. Persze addig óvatos, amíg nincs a számláján a pénz, ezért maradt ki cikkünkből – az ő határozott kérésére – a lízingcég és a biztosító neve.