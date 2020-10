Klasszikus orvoscsaládból származik Dani, a szülei előbb tudták, hogy gyermekük követi majd a hagyományt, mint ő maga, aki kamaszként még – oly sok fiútársához hasonlóan – autóversenyzői felnőttkorról álmodott. A gumiszagú pályák helyett természetesen jött az egyetem, ma már imádja a hivatását. De vezetni is szeret, a barátai és a belgyógyász menyasszonya is tudják jól, olykor viszi a lendület a harmincas férfit, főleg kanyargós utakon. A közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története is egy ilyen szabályszegéssel kezdődik.

Ön is a vonalon autózik?

Anna rengetegszer rászólt már a vőlegényére vezetés közben, lassabban, helló, nem kell ennyire gyorsan menni! Dani egyszer nyugisan vezet, máskor lendületesen, leginkább azt szereti, amikor üres előtte az út, és nem zavarja senki. A felelőtlen előzgetés, a városban gyorsulgatás nem az ő világa, mindig is más autósoktól távol igyekezett élvezni az út és az Audija párosát.

A baleset napján minden összeállt: kis késésben voltak kora reggel, és a szomszédos városig vezető út is szabadon engedte az orvos lendületes haladását. Dani kiválóan ismerte a kanyargós út minden négyzetméterét, pontosan tudta, hogy az íveket hol tudja, vagy éppen hol „kell” levágni mondjuk egy útszéli kátyú miatt.