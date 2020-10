Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdésköre mellett most egy érdekes jogi probléma is felmerül.

Üdv

Domi

Szakértőnk válaszol

Kedves Dominik!

E92 választása esetén a 325i jó választás lehet. Mint minden BMW-nél, itt is az “Aki majmot vesz, legyen pénze banánra” elv igaz, bár a korabeli Bmw-k közül talán a hármassal van a legkevesebb gond. Így is akad bőven. A motorban a vezérléssel kevesebb gon van, mint a négy hengeres társainál. Gyakoribb viszont a szelepvezérlő rendszer meghibásodás, amit induláskor kerregéssel és alapjárat ingadozással jelezhet a motor. Sajnos előfordult már blokkrepedés is. Én magam is javítottam ilyen motort. A két henger között olyan kicsi a távolság, hogy egyszerűen átreped a blokk anyaga. Ilyenkor csak a motorblokk cseréje a megoldás.

Az automata váltók alapvetően megbízhatóak, de 12 év alatt bármi előfordulhatott. 60-80 000 kilométerenként célszerű váltóolajat cserélni. Ha ezt elmulasztották, bármilyen állapotban lehet. A választókar elektronikája és a CCC modul gyakran meghibásodik, ilyenkor nem működik a központi kijelző (amennyiben van). A kormányzár elektronikája is okozhat drága bosszúságot.

A hátsó segédkeret szilent-blokkjai szeretnek elernyedni, ilyenkor induláskor és terhelés váltáskor hangos koppanás jelzi a csere esedékességét, ami nem olcsó mulatság. A futóműben bármi tönkre mehet köszönhetően a magyar útminőségnek is. Az ablakemelők és zárak is szeretnek rakoncátlankodni.

Ezenkívül számtalan más is előfordulhat természetesen. Azt javaslom tegyen borítékba félmilliót az esetleges javításokra, így nem éri kellemetlen meglepetés anyagilag. Ezekkel együtt egy szerethető autó és BMW viszonylatban megbízható az E92.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Olvasónk kérdez

Tisztelt DAS!

Szerintem rendhagyó lesz a kérdés, viszont nagyon érdekel, hogy milyen jogi lehetőségem van. Az eset: 2020.09.25-én 2 km-es óraállással átvettem azt az autót, amelyre 14,5 hónapot vártam. 11 km használat után a kijelző kiírta, hogy motorhiba, álljak meg.

Kb. 300 méterrel arrébb félre is tudtam állni, majd a sárga angyal bő 1 óra múlva megérkezett. Elmondása alapján kommunikációs hiba okozta az esetet, a 3 hengerből az egyiknél. Szombaton bevittem a szervizbe 17 km-es óraállásnál. Kérdésem az lenne, hogy jogilag lehetséges-e bármi kárpótlást kérnem, vagy akár el is állhatok a vásárlástól, azaz akár vissza is kérhetem a pénzemet? Nagyot veszítettem a márkába vetett hitemben, most úgy érzem, hogy a 11 km-nél “hosszabb” (pl. Bp-Velencei tó) útra sem merek majd elindulni úgy, hogy két kicsi ül majd hátul és attól keljen félnem, hogy valami hibát fog jelezni az új autó.

Válaszát előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

Sajnáljuk a történteket. Ön most a gépjármű kijavítását kérheti, az erre vonatkozó jótállási igényét kell érvényesítenie. Amennyiben a kieső időszakra szükségszerűen gépjárművet kell bérlenie, ennek költségét érvényesítheti a kereskedéssel szemben.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Autóvásárlás előtt állok. Jelenleg egy 2004-es sedan Passat van a tulajdonomban, és ebből szeretnék egy nagyot ugrani, leginkább egy hibrid irányába. 6 millió a keret, de jobb lenne 5-höz közelebb lenni. Amiket néztem, azok leginkább a Hyundai Ioniq HEV, 2017-től, mivel ebbe az összegbe egy PHEV nem fér bele. Ami még szóba jöhetne, az egy Ford Mondeo, a 2 literes, valamint a Kia Niro HEV, az egyik legfontosabb, hogy benzines legyen, többnyire városban használnám.

Fontos szempont, családi autó lévén, hogy minél több vezetéstámogató rendszerrel legyen felszerelve, és alap hangon legyen 400-450l-es csomagtere. Ezeken kívül van-e olyan opció, ami elkerülte a figyelmem? Mennyire jó választásnak mondható a fenti három? A Mondeo-tól kicsit félek, hogy mennyire megbízható. Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Béla

Szakértőnk válaszol

Kedves Béla!

Varga Tibor megkért, hogy erre a kérdésre inkább én válaszoljak, mert majdnem új autókról van szó. Ezzel az igénycsomaggal szerintem a legokosabb volna Auris kombit vennie hibridhajtással. 2017-es vagy frissebb autókból 4,5-6,3 millió forintos árig nagyjából 25 autót hoz a Használtautó, ezek közül van annyi Touring Sports, hogy találjon egy épkézláb autót. Megfelelő karbantartás, 0W20-as olajjal időben elvégzett olajcserék esetén a Toyota hibridjeinek 300 000 km sem nagy futásteljesítmény, de 5 millió forint alatt találni 150-200 ezer km körüli autókat, hatmillióig pedig 25-50 ezer kilométereseket is hirdetnek.

A kinézett autók közül a Mondeo is jó lehet. Hibridrendszerét a Ford a Toyotától vette át, gyakorlatilag a hajtásrendszere Toyota-licenc. A Mondeo sokkal kényelmesebb és 187 lóerős rendszerteljesítményével lényegesen erősebb autó az Aurisnál. A sokkal nagyobb benzinessel és a nagyobb karosszériával valamivel többet is fogyaszt, de nálunk 5,5 literrel eljárt, ami talán fél-egy literrel több egy takarékosan vezetett Auris hibrid fogyasztásánál. 403-1508 literes csomagterével megfelel a megadott kritériumoknak.

Átlagfogyasztása a Spritmonitor 6,1 liter/100 km, az Aurisé 5,5, ennyit bőven megér a Mondeo komfortja, jobb erőtartaléka és biztonsága. Mellette szól, hogy a hibrid Mondeo kombi a 2019-es németországi taxiversenyen megnyerte a limuzin-kombi kategóriában a gazdaságossági értékelést:

Mögéjük sorolnám Hyundai és a Kia hibridjeit, aminek elsősorban a hajtáslánc az oka. Itt ugyanis duplakuplungos sebességváltót alkalmaznak a hibrid és a konnektoros hibrid modellekben is, ami az évek során jóval nagyobb költséget ígér, mint az Auris vagy a Mondeo megoldása. Az ok a kettős kuplungok kopásából fakadó csereszükséglet. Én a közvetlen befecskendezéses, 1,6 literes motortól sem remélném azt a megbízhatóságot, amit az Atkinson-ciklusú Toyota benzinesek már igazoltak. De a Hyundai Ioniq és a Kia Niro is jó autó, előbbi esetében nagyon csekély fogyasztással, utóbbinál kényelmesen tágas karosszériával, tehát egyikről sem beszélném le.

Üdvözlettel, Szörényi András