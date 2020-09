A BKK kérdőívére szeptember elsejéig több tízezer válasz érkezett, miután kiértékelték az abban olvasható válaszokat, és megnézték a forgalmi adatokat, úgy döntöttek, számos helyen mégis inkább visszaadják az autós forgalomnak a korábban elvett sávot. Persze nem mindenhol, és ahol hamarosan újra két sávon lehet közlekedni, ott is fájni fog majd az autósoknak, ugyanis ezúttal a parkolóhelyeket szántják be, és azok helyén fut majd a kerékpársáv.

De még így is lesznek olyan szakaszai a körútnak, ahol továbbra is egysávosra szűkül az úttest, és olyan is, ahol a járdára, a gyalogosok közé vezetik fel a kerékpárosokat. De minket most az érdekel, hogy a kiesett 4-500 darab parkolóhely mennyire hiányzik majd, illetve, hogy az így kiesett helyek miatt a kis utcákba kényszerített autók kóválygása mennyire szolgálja majd a környéken lakók boldogságát.

Így alakul át a körúti forgalom, sok helyen a parkolóhelyek kárára - forrás: BKK

Hogy a helykeresés ne fulladjon végtelen körözésbe, vagy még nagyobb dugóba, adunk pár tippet, hogy hol tudsz kényelmesen parkolni. És lehet, a végén még jobban is jársz, mintha az önkormányzatnak fizetnél a parkolásért.

Az iskolakezdés és a szeptember mindig – adataink szerint idén legalább 30 százalékkal – nagyobb autós forgalmat, így parkolási nehézséget eredményez a belvárosban, mint a nyári időszak. Ezt most a körúti kerékpársáv kialakítása pedig tovább fokozza – mondta el a Vezessnek Somogyi Zsolt, a Parkl Digital Technologies Kft. alapító-ügyvezetője. A céget többek között azért hozták létre az utcai parkolás megkönnyítésén túl, hogy az autósok könnyebben találjanak parkolóhelyet úti céljuk közelében, illetve egyéb extra szolgáltatásokat is kapjanak a parkoláson kívül.

Az elmúlt években több mint 70 zárt téri partnerüknél csaknem 12 000 parkolóhely került be a rendszerükbe, amelyek között úgy 1000 olyan is található, amely a nagykörúti kerékpársáv kialakítása miatt kiesett közterületi parkolóhelyek kiváltására is alkalmas, és néha még olcsóbb is azoknál.

De hol vannak ezek a parkolóhelyek?

Gondolnád, hogy a foghíjtelkeken kialakított murvás parkolókon kívül társasházak, irodaházak, szállodák garázsaiban is leparkolhatsz, ha a városban van dolgod? Ugye, hogy nem? Nézzünk pár példát, hogy hol, mennyiért találsz parkolóhelyet, ha ezeket választod a közterületen parkolás helyett:

Név Parkolás ára (Ft/óra) Utcai parkolás ára (Ft/óra) Különbség Oktogon Parkolóház – 340 hely 500 440 +60 Ft Kertész Parkoló – 180 hely 450 440 +10 Ft Akácfa Parkolóház – 100 hely 350 440 -90 Ft Soho Hotel – 5 hely 350 440 -90 Ft Ibis Budapest City – 30 hely 350 440 -90 Ft Europeum – 220 hely 400 440 -40 Ft Palace Parkoló – 209 hely 350 440 -90 Ft Összesen: 1084 Átlagosan: -47 Ft

A fenti helyek többségében kamerás megfigyelés, autómosó, autószerviz és elektromos töltőpont is található. Ezeken a lehetőségeken kívül ott van még a Westend is, ahol 1500 férőhelyes parkolóban teheted le a kocsit, a mélygarázs P1 és P3 szintjén, illetve a parkolóház “A” szintjén elektromosautó-töltőpont is található, a parkolási díj pedig 380 forint óránként. Ha korán kelő vagy, akkor reggel 7-től 10-ig ingyen is parkolhatsz a Westendben. Akár ingyen is parkolhatsz, – legfeljebb 96 órán keresztül – ha egy kicsit kijjebbről kezded a belváros meghódítását. Az Aréna Pláza – bocsánat, Arena Mall – jelenleg ingyen kínálja mind a 2800 parkolóhelyét. Innen akár már metróval is tovább lehet haladni, ha nem tudja valaki helyben elintézni, a dolgait és muszáj beljebb jutnia. Amennyiben ez nem lenne elég, itt további lehetőségeket is találhatsz.