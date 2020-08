Olvass tovább

3, Szerény fogyasztás, alacsony üzemanyagköltség

Talán a leggyakrabban elhangzó kérdés vásárláskor a kinézett jármű fogyasztására vonatkozik. 2 liter/100 kilométer hogy hangzik? A hagyományos belső égésű motorral szerelt személyautóknál ez az adat sosem hangzott még el, ami a villanyautókra durva átlagként simán leírható. Elektromossal közlekedve nem csak az autó fenntartásán, azaz javíttatásán spórolhatunk, hanem a mindennapi üzemben tartásán is. Ráadásul minél inkább benzin/gázolajigényes környezetben autózunk, ami a város, annál kedvezőbb velük szemben a villanyautók fogyasztása.

4, Otthon is „tankolhatunk”

Jelenleg nagyjából 2000 klasszikus benzinkút szolgálja a 3,8 millió magyar rendszámos személyautót, plusz a hazánk útjait napi szinten használó akár százezernyi külföldi járművet. Ez nagyjából elég, olykor várunk egy-két kocsira, ha éppen tele a töltőállomás, de ennyi belefér. Nehezebb darabra megmondani a hazai villanyos töltők számát, ugyanis napi szinten adják át az újabbakat és újabbakat a hipermarketek, önkormányzatok, de a hagyományos benzinkutak is – és rengeteg még sokáig ingyenes marad. Manapság 500 feletti nyilvános töltő működhet (többnyire két fejjel), miközben a villanyautók száma nagyjából 10 ezer. Ez sokkal jobb arány, de ezen felül „töltő” lehet minden egyes családi ház és munkahelyi mélygarázs is. Az elektromos autónkat sokkal több helyen tölthetjük, mint az olajszármazékot égetőket. Akár otthon is.

5, 300-400-500… kilométeres hatótávok

Vajon mennyi kilométert tesz meg egy-egy átlagos magyar személyautó naponta? Ez a 3,8 millió darab. 10-20-50-80 kilométert? Egyes kutatások szerint a kontinensünkön legtöbbet autózó németek 60-80 kilométert. De mindegy is, a valós szám nyilvánvalóan töredéke az elektromosok mai átlagos hatótávjának, ami 300-400 kilométer környékén mozog. De vannak 200 és 600 kilométeresek is, rendkívül széles a választék: jelenleg közel 40 különféle modell közül választhat idehaza az érdeklődő. Miközben még az évtized közepén is fel lehetett hozni ellenérvként a hatótávjukat, az új évtizedbe fordulva már nem. Az olyan modellek megjelenésével, mint a Hyundai Kona, eltűnt a hatótávpara, Magyarország keresztül-kasul autózható elektromossal.

6, Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás

Élénk vita tárgya a kezdetektől az elektromos autók környezetre gyakorolt hatása, nyilván az eddig uralkodó, belsőégésű motorral szerelt járművekkel összevetve. Ami vitán felül áll, hogy a villanyosoknál nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás. Gondoljunk csak bele, milyen lenne Budapest, vagy bármelyik városunk – vagyis a családunk lakhelyének – levegője, ha egyik pillanatról a másikra a járműpark fele, vagy akár csak a harmada kipufogó nélküli villanyos lenne. Ma még csak álom egy ennyire tiszta város, de nem kérdés, ebbe az irányba tartunk.

7, Villanyautóval jelentősen csökken a zajterhelés

A vidékről a fővárosba érkezők közül sokan panaszkodnak a közlekedés okozta állandó és kellemetlen alapzajra is, nem csak a stabilan „budapesti lakos” bűzre. A sok százezernyi belső égésű motor együttes működése okozta állandó zúgást a helyiek annyira megszokták már, hogy szinte észre sem veszik. De milyenek lennének e nélkül a városaink? Próbálja elképzelni mindenki csak egy percig, hogy csendben sétál az utcán. Más életminőség.

8, Nincs finom rezonancia

Minden bizonnyal nagyot néznek most egyesek. A benzint vagy gázolajat égető motorok szagánál és zajánál is jobban megszoktuk az állandó rezonanciájukat. Annyira, hogy már fel sem tűnik egyikünknek sem, erre aztán senki nem figyel, a „legtermészetesebb” velejárója az autózásnak. Pedig egyáltalán nem, de miért is lenne? Minden bizonnyal sokakat meggyőzne a különbségről egy egyszerű teszt: járó motorral álló hagyományos autóból átülni egy bekapcsolt villanyautóba, majd vissza, aztán az elektromosba, és vissza. Gyorsan kiderülne a csendesség és tisztaság mellett az is, melyik a kényelmesebb.

9, Ingyenes parkolás

A környezetünk védelme és a saját kényelmünk mellett az autózás anyagi része is fontos, itt újabb erős érv lép be. Megállíthatatlan lendülettel válnak fizetőssé a városainkban a parkolóhelyek, az ígéret szerint a zöld rendszámot használó járművek körét is szűkítik majd az illetékesek. A tisztán elektromos autókon azonban továbbra is rajta marad az országszerte ingyenes parkolást biztosító azonosító, amivel nagyon komoly összegek megspórolhatók. Bizonyára sokan választanak elektromos autót a zöld rendszám miatt, ami nem bűn, aki élvezi ennek a mindennapos előnyét, az pontosan tudja, mekkora haszon. Ráadásul előbb-utóbb jön a dugódíj, terjednek majd az ilyen-olyan behajtási korlátozások, teljesen nyilvánvaló, hogy az elektromos autókat használók járnak jól majd ezekkel is.

10, Csökkenő árak, emelkedő támogatások, adókedvezmények

A látványosan növekvő hatótávokkal párhuzamosan határozottan csökken – igaz, magasról indulva – a villanyautók ára, amit Magyarországon az egyre újabb, és egyre nagyobb összegeket tartalmazó központi támogatások még kedvezőbbé tesznek. A legutóbbi döntés 2,5 millió forinttal tette könnyebbé az eleve olcsóbb villanyautók megvásárlását, volt is roham az ingyen pénzért. Ott van ugye a zöld rendszám, és számos mentesség a gépjárműadó, a cégautó-adó, a regadó fizetése stb. alól… Aki csak a forintokat nézné, annak is egyre inkább érdemes átgondolni a villanyautózással járó sok-sok erős érvet.

Szponzorált tartalom. A cikk a Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft. támogatásával készült.