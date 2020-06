Véleményét szeretném kérni az 1,4 literes, turbós 150 lóerős Opel Astra K típusú autóval kapcsolatban.Ugyanis ebben a modellben gondolkodom,viszont az autót csak hétvégén használnánk kissebb-nagyobb utazásokra, illetve évi pár alkalommal külföldi utakra is. Jelenleg ezerhatos H Astránk van rengeteg kilométerrel ,tehát újítani szeretnénk. Kérdésem évi 10-15 ezer km -nél való e nekünk turbós K asztra esetleg Focus szintén benzinesből, ugyanis ragaszkodnék a benzineshez. Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Üdvözlettel:Levente

Kedves Levente!

A K Astra jó választás lehet. A turbós benzines motoroknál különösen fontos a gyakori olajcsere és a jó minőségű olaj. Ha javítani kell, nem feltétlenül olcsóbb, mint egy dízelt. Sajnos gyakori jelenség, hogy – bár lekövethető az előélet – mégsem megfelelő olaj, szűrő, alkatrész került a motorba. Ennek egyik jele az olajsárképződés az olajrendszerben.

Focus nagyobb turbós benzinese szintén jó választás lehet, de nagyon állapotfüggő. Bármelyik típust választja, javaslom, nézesse át szakemberrel vásárlás előtt!

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Škoda Yetit milyen motorral?

Tisztelt Tibor!

Dilemma elé kerültem. Skoda Yeti-t szemeltem ki magamnak 1,8 TSI verzióban, és mivel túl kicsi motorral nem szeretném ezért az 1,2 és az 1,4 nem jön szóba. Viszont az állandó autószerelőm szerint lehet némi rizikó a turbós közvetlen befecskendezésben egy idő után. És bár Yeti-vel még nem akadt dolga, de ő benzinesben az egyszerűbb szívó motorok híve és egy 8-10 éves crossoverben inkább ajánlja a Mitsubishi ASX 1,6-ot vagy a Hyundai ix35-öt 2,0 motorral.

A Yeti amit találtam 135ezer kilométeres, de elsőre megbízhatóbb kereskedőnél található. A hirtelen kérdésem az hogy ön szerint 8-10 éves benzines crossoverben nem túl kicsi motorral kb 3 millió környékén melyikben érdemes inkább gondolkodni?

Természetesen jobb ha fiatalabb és olcsóbb… :D de 140ezer kilométer környékén nem biztos hogy mindegy.

Köszönettel: Gábor

Kedves Gábor!

Levelét Tibor helyett én kaptam meg, igyekszem megválaszolni. Ebből a korszakból nem vennék meg 1,8 TSI motorral sem Passatot, sem Octaviat, sem Leont, sem Yetit a várható motorjavítás aránytalan költségei miatt. Az 1,8 TSI még a szintén nem hibamentes 1,2 és 1,4 TSI-hez képest is problémás lehet. 150-180 ezer kilométertől adódhatnak olyan bajai, amiknek javítása túlzás a kocsi értékéhez képest. Ebben az ügyben autószerelőjével értek egyet. Nem a turbó-szívó különbség miatt, hanem azért, mert a láncos vezérlésű 1,8 TSI-motorban a lánc megnyúlása, a láncfeszítő baja vagy a lánc szakadása nem az egyetlen hibalehetőség, összeérhet a víz és az olajtér, lehetnek mechanikus bajai is, tehát más autót keresnék.

Sajnos az ASX 1,6 komfortja és utastere jóval szerényebb a Yetiénél, motorja is sokkal gyengébb. Az iX35 jobb megoldás, de itt inkább az 1,6 GDI-ből van választék, ami a közvetlen befecskendezés miatt oszthatja a szíjas 1,8 TSI egyik baját, a szelepkokszosodást. Az ASX nagytestvére az Outlander, illetve a vele megegyező Peugeot 4007 és a Citroën C-Crosser. Outlanderből talál 2,0 illetve a franciákból 2,4 literes szívó benzinest, utóbbi az Outlanderből is létezett. Jó megoldás lehet a Honda CR-V 2,0. Bár a benzines Honda CR-V-k használtan igen drágák, nem véletlenül tartják erősen értéküket.

Később a VW-konszern átállt a szívócső és a közvetlen befecskendezés kombinálásra, amivel a szelepkokszosodási probléma kiküszöbölhető, és a láncos vezérlést sokkal jobb szíjas megoldásra cserélte a későbbi TSI-ken. Bár az óvatosság indokolt a későbbi, szíjas TSI-motorokal is, de ezeket komolyabban lehet venni használtautó-vásárláskor, mint az Ön által kinézettet.

3 millió Ft körül saját magamnak inkább dízelmotoros SUV-t vennék, talán Ford Kuga 2,0 TDCI-t vagy 2,2-es dízel CR-V-t, esetleg az említett C-Crosser-4007-Outlander triót a 2,2-es dízellel. Az Outlander kétliters dízele a VW-csoport PD TDI motorja, ez jóval kevésbé vonzó és problémamentes motor, mint a PSA 2,2 HDI-je, amit javasoltam.

Üdvözlettel, Szörényi András

Szabad venni 15 éves olasz autót?

Tisztelt Vezess.hu Szerkesztőség!

Használt autó vásárlásához szeretném a segítségüket kérni, megtisztelnek amennyiben válaszolnak a levelemre.

Nagyon megtetszett a honlapjukon is bemutatott Fiat Stilo típus, ezért utánajártam a a róla szóló véleményeknek, amelyek többnyire negatívak voltak és Fiatos ismerősöm is inkább lebeszél róla. A háromajtós változatban gondolkodom benzines motorral, utóbbiak közül az 1.6-osról írták a legrosszabb véleményeket, ezért 1.4-es vagy 1.2-es benzinmotorral venném.

Az lenne a kérdésem, hogy Önök szerint meg szabad-e venni egy ilyen, 15 éves olasz autót, ami újkorában sem volt egy kifejezett sikertörténet? Elsősorban hétvégén mennék vele rövidebb-hosszabb utakra, napi szintű munkába járásra nem használnám, viszont fontos lenne, hogy évente 2-3 külföldi útra is el merjek vele indulni. Az autóra 5-600 ezer forintot szánok, ennyiért már találni szépnek tűnő darabokat a legnagyobb használtautós portálon.

Alternatívaként az első generációs Seat Leont, vagy a Chevrolet Lacettit néztem, ezekről mi a véleményük a fenti árkategóriában? Érdemes ezeken gondolkodni, vagy ennyiért biztosabb választás az Mk1-es Focus?

Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Dániel

Kedves Dániel!

500-600 ezres és 15 éves autókkal bármi baj lehet, de ebben az ársávban a Stilót jó megoldásnak tartom. Itt igen sok információt talál róla. Az 1,6-os valóban kerülendő a motorvezérlő elektronika megsülése miatt, erről a cikkben részletesen olvashat. Az 1,2-es és az 1,4-es viszont ajánlható benzines, az 1,2-essel még kevesebb gond lehet és olajfogyasztási hajlamát is csekélyebbnek érzem.

Ha kifog egy ilyen rozsdamentes I-es Focust, ami félmillió forintból kijött, akkor nyert ügye van. Kicsi rá az esély, de érdemes megragadni.

Focusból igazán széles a választék, szerethető az 1,4-es és az 1,6-os motor is, és az autó jó rugózási kényelem mellett úgy ad élménytöbbletet a mindennapokban, hogy sem megbízhatóságában, sem alkatrészáraiban nem kell hetedíziglen megfizetnie a vezetés öröméért.

A Lacetti kicsit bánatos autó a Focushoz képest rosszabb vezethetősége miatt, csomagtere nem túl nagy, de strapabíró, tágas utasterű kocsi, kényelmes ülésekkel, így a Lacettit vagy a Nubirát sem vetném el. Racionális alapon a legjobb a három közül, mert rozsdavédelme jobb, mint az első Focusé, technikája egyszerűbb a Stilóénál és nagypapás autó, kevesen száguldoznak vele. Ám mind az 1,6, mind az 1,8 literes motorja nagyon sokat fogyaszt, így itt az 1,4-est választanám. Itt talál róla további információkat.

A Leon projektautónak lenne kiváló a VW-konszern legózási opciói és a bontott komponensek árfekvése miatt, ha tuningolni akarná. De így nálam csak a dizájn szól mellette. Korrózióvédelme nem kiemelkedő, hátul szűk, benzines motorjai közül az 1,6-os lusta és torkos, az 1,4-es elég ványadt, dízelt meg Ön nem akar, sem 1,8 turbót, ami viszont jó lenne a Leonban. Alkatrészárban a Focus és a Stilo árfekvése hasonlóan kedvező.

Érzésem szerint háromajtós Stilóra vágyik, ezért azt vegye meg! Ha az ülését el tudja viselni, akkor sok öröme lesz benne. Az sose zavarja, ha egy autó nem fut be nagy karriert újonnan, ennek oka lehet árazási kérdés vagy formatervezési malőr is, aminek semmi köze az autó üzembiztonságához használtan. Ez gyakori hiba használtautó-vásárlásban, írtunk is róla korábban:

Az autó átnézéséhez nagyon hasznos tippeket láthat az Értékbecslő epizódjaiban Varga Tibor úrtól.

Üdv, Szörényi András