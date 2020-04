Használt autók esetében adott egy szűk, de elkötelezett vevőköre az LPG-s autóknak, akik vagy eleve autógázra átalakított kocsikat keresnek vagy a megvett benzinest építtetik át benzinnel és autógázzal is működőre. Az új autóknál viszont az autógáz előnyei dacára nagy a pangás a gyári garanciát megőrző átalakításokkal. (Garanciaidőn belüli utólagos beszereléssel ugrik a gyári jótállás.) A Vezess körkérdésére válaszoló márkák az Alfától a Suzukiig idén és jövőre sem tervezik LPG-s autók importját, a Dacia és a Renault vezérképviselete viszont szembemegy az árral.

Citroën, FIAT, Opel, Škoda: voltak kísérletek

Régebben – többek között – a Citroën, a Chevrolet, a FIAT, az Opel és a Škoda importőre is kínált LPG-s verziókat a garancia megőrzésével, ahogy Daciából is érkezett már központilag LPG-s. Az 1,6-os Dustert mi is teszteltük. Ezek az autók azonban kifutottak, eltűntek, talán mert a darabszámokhoz képest túl nagy beruházás a karbantartási hátterüket megteremteni az országos márkaszerviz-hálózatokban.

Kár, hogy pont az LPG-s Lodgy nem lesz elérhető itthon, mert az 1,6 SCi szívómotorral és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményével lenne vevőköre. A mi régiónkban a Renault nem fogja értékesíteni ezt a motor a károsanyag-kibocsátási előírások szigorítása miatt

Most azonban a Lodgyt és a Dokkert leszámítva az összes Dacián elérhető a gázüzem lehetősége. A bevezető időszakban azonos áron választhat az ügyfél csak benzinnel vagy benzinnel és LPG-vel is működő modelleket. A felár egyébként 150 000 Ft, ami alig több mint a fele egy nem garanciális, utólagos LPG-átalakításnak.