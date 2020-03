A Bajkál-tó jege, decembertől március végéig elég vastag ahhoz, hogy autóval is közlekedni lehessen rajta. Ám a tiltások ellenére mindig akadnak olyan, akik már akkor ráhajtanak, amikor még nem szabad és akkor is közlekednek rajta, amikor már veszélyes. Ő miattuk van szükség a vészhelyzeti minisztérium mentőcsapatára, akik minket is kísértek túránk során.

Munkájukhoz különleges járműveket használnak, az orosz Trekol gépeit. A Moszkva melletti cég eredetileg az itt is látható hatalmas kerekek gyártásával kezdte munkásságát több mint húsz éve. Eleinte UAZ-okat alakítottak át, majd egyre többféle felépítményt kezdtek gyártani. 2014 óta pedig az orosz hadseregnek is szállítanak. Létezik daruval ellátott modell, pickup változat, illetve háromtengelyes, 6×6 hajtásképletű variáns is, több mint húsz félét készítenek.

A Lexus RX-hez képest látszik igazán, mekkora is a kisebbik Trekol

A Trekol ad választ arra a problémára, hogy a világ egyetlen más országában sincs annyi mocsaras, erdős, folyókkal szabdalt terület, amelyek ráadásul télen nagy hóval borítottak, mint Oroszországban. Ezek az 1,3 méter átmérőjű kerekek ugyanis olyan nagy területen osztják el a jármű súlyát, hogy az kisebb eséllyel akad el, illetve szakad be alatta jég. Sőt, simán áthajthatnak vele az ember lábán, nem okoz sérülést. Nem elhanyagolható persze a kocsi közel 50 centis hasmagassága sem.

A kerekek nyomása az utastérből szabályozható, így fokozható a mászóképesség és megakadályozható, hogy defektet kapjon még a legrosszabb terepen is. Ugyanakkor a kerekekben lévő levegő miatt az autó nem süllyed el, ha beszakad alatt a jég vagy más okból vízbe kerülne. Sőt a járgány hátuljára akár csónakmotor is erősíthető, úgy pedig már vízben is értékelhető tempóra képes.

Mi egy Trekol 39445-öst próbáltunk ki utasként. Ez járgány az UAZ Hunteren alapszik, de a Trekol üvegszálas kasztnija kerül rá. Ezzel a fülkével -45 és +45 Celisus fok között is használható a kívülről igen látványos gép. Ebben a kivitelben a két első ülés mögött két pad van oldalt, így összesen hatan utazhatnak benne. Bár kicsi az esély, hogy ez a járgány bajba kerüljön, a tetőn ennek ellenére kialakítottak több vészkijáratot. A keresőfények az utastérből kézzel forgathatók és CB-rádióval is ellátták.

Utasterét igyekeztek személyautósra szabni, de az ergonómia nem lett tökéletes. Az hagyján, hogy mindenfelé találunk szétszórva kapcsolókat, de a kormány nagyon rosszul helyezkedik el az üléshez képest. A fűtése és a szigetelése viszont parádés, komoly meleget lehet előállítani odabent, ha ez sem elég, ülésfűtés is van.

2,3 literes orosz benzines, illetve 2,5 Hyundai dízelmotorral egyaránt elérhetőek a Trekol modelljei. Ebben a járgányban dízelmotor volt. A 90 lóerős motorral 80 km/órás végsebességre képes, de kétlem, hogy vészhelyzeten kívül bárki kihasználná azt. Már 60-as tempónál komoly mechanikai zaj volt a fülkében, ahogy sírt a hajtás.

Az ötfokozatú sebességváltó mellett felező és központi differenciálzár segíti, hogy a jármű mindig mozgásképes maradjon. Ha mégis elakadna, akkor még segíthet csörlő a gép orrán. A motor nem állítják le ha dolgozik a jármű, még ha parkol is, hogy ne legyen gond az indulással a -20 fokos hidegben sem.

Ahogy bármilyen célszerszám, úgy a Trekol gépei sem olcsók, 15-25 millió forintnak megfelelő összeget kérnek értük. Eddig már több mint négyezer darabot gyártottak a járgányokból.

A csapatnak sajnos miden évben van dolga. Ha engedélyezett időpontban mentenek ki valakit, akkor az állami költség, ha valaki viszont tiltott időszakban kerül bajba a jégen, akkor bírságra számíthat.

Nemcsak autót lehet építeni az orosz autógyártás termékeiből, erre ékes példa a Hivus-10 légpárnás, amelyet szintén ki tudtunk próbálni. Bár mifelénk alig ismert a légpárnás (a pest megyei Katasztrófavédelemnek van – ki is próbáltuk) , Oroszországban többféle létezik belőle, a kétszemélyes nyitott variánstól a tengerjáró hajó méretűig. A Hivus-10 8,25 méter hosszú és 3 méter széles, amellyel nevének megfelelően 10 ember utazhat.

A légpárnás igazából egy hajó, ennek megfelelően képes vízben is közlekedni, de az ötletes technikának köszönhetően szárazföldön és jégen és ezek vegyes kombinációján is használható.

30 litert fogyaszt óránként a 10 személyes légpárnás

Működési elve a következő: a jármű maga alá fúj levegőt, így hozva létre egy légpárnát, ezen úszik. Bár a képeken nem látszik, de nemcsak az a hatalmas ventilátor van rajta, amely a mozgatásához kell, hanem a hajótestben is van ilyen, ebben az esetben kettő is. A befújt levegőt pedig a szoknyaszerű szerkezet tartja a hajó alatt.

A Hivus-10-es alapját, alumínium és magnézium ötvözetéből készült szegecselt test adja, amely három fő szekcióból épül fel. Két válaszfallal így három rekeszre oszlik, ezek a hajóorr, az utascella és a motorrész. Ugyanígy a szoknya is több szekcióból épül fel és azon belül is több szintes szerkezetű. Anyagát tekintve műanyag, poliészter, nejlon, PVC és poliuretán felhasználásával készül. Kevesebb, mint 1 tonnát nyom.

Többféle motorral készülnek ezek a gépek, a dízelek Iveco vagy Cummins eredetűek, a benzinesek orosz gyártmányúak. Az általunk kipróbált légpárnásban 2,0 literes négyhengeres benzinmotor volt, amelyet egyébként Volgákba is szereltek.

A motor fogazott szíjjal hajtja meg a fő légcsavart a hajó hátuljában. A propeller üvegszálból készül a lapátok élét kopásállóságot növelő anyaggal kezelik. A két tengelyirányú „ventillátort” kardántengely és fogasszíj közbeiktatásával hajtja a motor. A légpárnás irányítása egyszerű elven alapszik az ellentétes irányba fordul, mint amerre a légcsavar fújja a levegőt, az irányítást három függőleges lapát végzi, amelyeket egy hagyományos autó kormánnyal és egy egyszerű áttételen keresztül lehet irányítani. Volt módom kipróbálni a kormányzást, a direktség itt nem értelmezhető, késéssel fordul a hajó.

A másik fontos részlet, az a szoknyák magasságának változtatása a terepviszonyoknak megfelelően, ezt karokkal lehet megtenni. Ha leérne a hajótest, akkor az utasok szépen továbblendülnének a kabin orra felé.

Szélcsendes időben, vízen 50 km/órás sebességre képes, havon pedig 70-nel tud haladni, jégen ennél is gyorsabban. Ám a szél erősen befolyásolja ezt. Sofőrünk elmondása szerint megfelelő szélben 110-zel is képes menni a jármű. maximálisan 1,2 méteres hullámokkal is képes megküzdeni. Olyan egyenletesen gyorsult, akár egy villanyautó, hiszen váltója nincs, de a gyorsítás nem erőteljes. Viszonylag simán siklik, de a jég egyenetlenségeit lehetett benne érezni.

Óránként 30 litert benzint fogyaszt, ami tekintve a fenti tempót 45-60 liter 100 kilométerenként. Ám nemcsak a fenntartása kerül sokba, de megszerezni sem olcsó. 20 millió forinttól indul az áruk, az egyszerűbb dízelmotornak 3, a komolyabbnak 6 millió forintnyi a felára. Ezek mellett számos extrával is felszerelhetők. Kaphat plusz hűtést a motor, nagyobb üzemanyagtankot, az utastérbe kerülhet, összecsukható asztal vagy kiegészítő fűtés vagy légkondicionáló stb.

