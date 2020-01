Valószínűleg még ennél is combosabb növekedés elé néz idén a hazai villanyautó-piac, amelyen számos érdekes változás zajlik mostanában a vásárlók összetételét nézve – derült ki az importőrökkel folytatott beszélgetéseink során.

Összeállításunkban sorra vesszük ezeket, azonban nézzük meg előtte a legnagyobb számban értékesített modellek sorrendjét!

A magyar piac top 10 villanyautója

Szándékosan nem azt írtuk, hogy a „legnépszerűbb” modellek sorrendje, ugyanis mindjárt a második e-Golf egyetlen, jelentős állami megrendelésnek köszönheti a toplista dobogóján a remek helyét: 287 darab került tavaly a számos egyéb területen komoly gondokkal küzdő kórházakhoz. Táblázatunkban ennek ellenére darabszámok szerint követi egymást az a 10 modell, amelynek piaci részesedése az éves értékesítésben elérte a 2 százalékot 2019-ben.

Sorrend Modell Darab Céges vs. magánszemélyes értékesítés (darab) Piaci részesedés (százalék) 1. Nissan Leaf 453 320 vs. 133 24,7 2. Volkswagen e-Golf 356 nincs adat 19,4 3. BMW i3 223 204 vs. 19 12,2 4. Volkswagen e-Up 181 nincs adat 9,9 5. Hyundai Kona electric 178 20 vs. 158 9,7 6. Renault Zoé 83 57 vs. 26 4,5 7. Tesla Model 3 81 62 vs. 19 4,4 8. Hyundai Ioniq electric 55 44 vs. 11 3 9. Smart ForFour 52 nincs adat 2,8 10. Smart ForTwo 46 nincs adat 2,5

Minek köszönhető a Leaf első helye? „Érdemben tavaly jelent meg nálunk a 40 kWh-os akkuval az autó, ami ráadásul az év első felében igen versenyképes áron volt elérhető. Ez biztosan benne van a sikerben, eszméletlen sok 40 kWh-os Leafet adtunk el az év eleji áron” – ad választ a Vezess kérdésére Horháth Gergő, a Nissan magyarországi marketing- és kommunikációs menedzsere.

Beindult 2019-ben a luxuskategóriás villanyosok piaca is Egypár szürkeimportos Teslán kívül két éve még választék sem volt, gyakorlatilag nem is nagyon létezett az újautó-piacon luxuskategóriás elektromos autóból értékesítés. 2019 ebben is változást hozott: a Tesla hivatalos magyarországi megjelenése mellett a klasszikus prémiumgyártók is útnak indították az első fecskéket a 20 millió forint feletti ársávban. Így alakultak a forgalomba helyezések, az öt modell közül az EQC jött ki a legkésőbb, ősztől elérhető. Sorrend Modell Darabszám 1. Audi e-tron 35 2. Jaguar I-Pace 20 3. Mercedes-Benz EQC 12 4. Tesla Model X 11 5. Tesla Model S 8

Legnagyobbrészt magánszemélyek vásárolnak, sokan cégnévre

Négy nagyobb csoportra lehet bontani a 2019-ben Magyarországon villanyautót vásárlókat. A legnagyobb halmaz egyértelműen magánszemélyekből áll, százalékosan jelentős szereplő az állam, az autómegosztó cégek is vásárolgattak, valamint akadtak kisebb vállalkozások is, viszont fájóan hiányoznak még mindig a multik méretes flottavásárlásai.

Félrevezető a kép, ha pusztán az arányszámokat nézzük a céges és a magánszemélyes vásárlások között. Mikor rákérdeztünk az importőröknél, hogy a hivatalosan ugyan cégnévre kötött szerződések között nagyjából mennyi az egyautós vásárlás, szinte szóról szóra ugyanazt a választ kaptuk a két legnagyobb riválistól.

„Az i3-ból egy 10 darabos flotta volt a DriveNow részéről, a többi meghatározó része egydarabos céges vásárlás” – felelte Salgó András, a BMW Magyarország kommunikációs vezetője. „Egy 10 darabos Főtaxi-beszerzés ugrik be, volt pár kisebb céges vásárlás, de főleg egyautós szerződések voltak” – ezt pedig már Horváth Gergő mondta a Leaf értékesítéséről.

Az autómegosztók villanyautós beszerzései egyértelműen szimpatikusak, részükről belső égésű motorral hajtott autók üzembe állítását Budapesten nem is lenne szabad engedni. Ezt talán érdemes lenne megfontolni a város vezetésének. Ugyanúgy szimpatikus a növekvő mértékű magánszemélyes vásárlás is, azonban az importőrök szerint e mögött nem elsősorban a környezetért való személyes aggodalom áll. Akár az is ott lehet az indokok között, de a meghatározó többségnél nem ez szerepel az első helyen.

A kedvezmények és a költségek a fontosak, és csak utána a környezetvédelem

Három rendkívül fontos tényező növelte tavaly, és növeli majd jelentősen az elkövetkező esztendőkben is a villanyautó-vásárlásokat: a forgalmazói árak csökkenése, a hatótávok növekedése, és nagyon erősen tolják az állami/önkormányzati kedvezmények.

„Még az első körben jelentek meg az első generációs Leaf idején a környezettudatosság magyar early bird-jei. 2019-ben azonban azt látjuk, hogy nagyon markánsan már azok vesznek villanyautót, akik számolgatnak. Akik tudatosan kikalkulálják, hogy a 1,5 milliós állami támogatással meg a zöld rendszámos ingyenparkolással, az adókedvezménnyel mennyiből jön ki nekik az élet egy elektromos autóval. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ha nem is a legfontosabb szempont náluk a környezettudatosság, a második, harmadik helyen szinte biztosan ott van, hiszen azért mégis egyfajta életmódváltás átülni egy villanyautóba, és emissziómentesen járni. Azaz a gazdasági racionalitás mögött ott van a zöldebbé válás is, de jellemzően mögötte” – mondja a piacvezető Leaf értékesítésével kapcsolatos tapasztalataikról Horváth Gergő.

Mikor lehet ebben változás, mikor és minek következtében válhat a villanyautó-vásárlás legfontosabb szempontjává a környezet védelme? „Ha az elektromos autó vásárlása és fenntartása egyforma lesz a belső égésű motorokéval, akkor sokan környezettudatosságból el fognak gondolkozni elektromos autó beszerzésén. Előtte sajnos nem” – válaszolja kérdésünkre Dalnoki Balázs, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. Idén talán éppen ők lépnek ebbe az irányba a legtöbbet az ID 3. várhatóan 10 millió forintos alapáron történő bevezetésével, és a terveik szerint 300-500 darabos kvótával.

Mindkét márka illetékesének szavait könnyű alátámasztani azzal, hogy a magyar piac két legolcsóbb villanyautójának gyakorlatilag az összes, 2020-ban idehaza értékesíthető példányát már tavaly lefoglalózták az érdeklődők. A VW e-Upból 250 darab kelt el, Dalnoki elmondta a Vezessnek, hogy 90 százalékban magánszemélyek ugrottak rá, míg az ikertestvér Škoda Citigo iV-ből a konfigurátor novemberi megnyitásakor kelt el szinte mind a 200 darab.

Így zuhantak tavaly egyes villanyautók árai 8.33 millió forintos bruttó ügyféláron kezdte 2019-et a Volkswagen e-Up, majd a modellfrissítéstől 7,51 millióért kínálták a jobb, új változatot, amire kapásból 1 millió forintos bevezetési kedvezményt adtak. Azaz a 6,51 milliós árból levonva a 1,5 milliós állami támogatást, 5 millióért haza lehet vinni a kocsit, el is kapkodták mindet. Hasonlóan elfogyott az ugyanennyiért kínált Škoda CitiGo iV. Ötmillióért tehát olyan új autókat lehet(ett) venni, amelyekkel szélsőséges esetben évente akár milliós megtakarítás érhető el magánszemélyeknek is, ha az ingyen parkolást és az ingyenes áramtöltést nézzük. Hasonló mértékű árcsökkentés történt az e-Golfnál is, pontosabban egy „új” kivitelt akciózott le a Porsche Hungária. Az alapmodell 12,71 millió forintos árának megtartása mellett az un. Edition modell árát levitték 10,8 millióra, amiből szintén lejön még 1,5 millió. Ezt a változatot novemberben vezették be, ám a mínusz kétmilliós árral sem lesz sokáig versenyképes, hiszen hamarosan jön az előbb említett ID 3. 10 millió mínusz 1,5 milliós alapáron az e-Golfétól nagyobb hatótávval, tágasabb és modernebb belsővel, és sokkal komolyabb dizájnnal, szoftverrel, mindennel.

Újdonság a vidéki vevők megjelenése a piacon, egyre többen családi használatra vásárolnak

Teljesen egyértelműn mutatták a számok az elmúlt években, hogy az új villanyautót vásárlók, valamint a külföldről használtat behozatók meghatározó része budapesti, vagy az agglomeráció lakója. Nem kell nagyon magyarázni, hogy a modellek (és bennük az akkumulátorok) első generációinak rövid hatótávja, és a legnagyobb számban a fővárosban elérhető töltők miatt alakult így.

2019 másik újdonsága volt, hogy határozottan megjelentek a vásárlók között a vidékiek. Plusz a villanyautót immár családi járműként használók.

„A 40 kWh-os akksival felszerelt Leaf mellett azért döntött sok családi felhasználó, mert ez az autó már nem csak az agglomerációból Budapestre bejárásra alkalmas, hanem nagyobb utazásokra is. Ráadásul nagy a csomagtartója, jóval nagyobb, mint egypár konkurensének. Egyértelműen kijelenthető, hogy megjelentek a Leafnél a vidéki vásárlók is, ez a hatótáv már ideális hosszabb utakra is” – állítja Horváth Gergő.

Rákérdeztünk, a BMW-nél hasonló a helyzet: az i3 vásárlói között 2019-ben szinte pont egálba kerültek a budapesti és a vidéki vásárlók. Korábban nem volt ilyen.

Idén indul be istenigazából a villanyautó-forradalom

Már eleve úgy ébredtünk január elsején, hogy elkelt közel 450 darab elektromos autó 2020-ra (ami a tavalyi értékesítés közel 25 százaléka), és még munkanap sem volt az évben. Az az esztendő kezdődik így, amelyben nagyjából 20 új tisztán elektromos modell jelenik meg nálunk, azaz év végére körülbelül 40 különféle villanyautóból lehet választani. Ezekről a megjelenés időpontjával, a nagyrészt forintos árakkal és a hatótávokkal itt böngészhető egy részletes összeállítás.

A hatótávok egyre feljebb és feljebb emelkednek, az árak pedig…, nos lesz sok olyan újdonság, amely továbbra is megfizethetetlen még a magyar felső középosztály számára is, de egyértelműen szélesedik az állami támogatással immár 10 millió forint alatt hazavihető villanyautók választéka.

Remélhetőleg még inkább fokozódik idén a magánszemélyek érdeklődése a közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli személyautók irányába, az autómegosztóknak jól megy, itt újabb beszerzések várhatók, és bizony 2020-ban már nagyon illene a multiknak is komoly flottavásárlásokba fogni. Ha már – szavakban legalábbis – minden cég zöldülni akar.

És hát az állam. Látjuk, mennyire fontosak a kedvezmények, a 1,5 millió forintos vásárlási támogatás jelen állás szerint azonban május 1-jén éjfélkor véget ér. Innen üzenjük, ezt nem csak meghosszabbítani kellene, hanem bővíteni és kiszélesíteni. Akár a sokak számára csak használtan megfizethető villanyautók behozatalát is lehetne valamennyivel támogatni.