Az okostelefonok az élet minden területére betörtek az utóbbi években, még az autózásba is. A modern igényeknek az autógyártók is igyekeznek megfelelni, egyre több modellben találhatóak meg a különböző operációs rendszerekhez szabott fedélzeti rendszerek.

Habár vezetés közben tilos a kézben tartott mobilok használata, néhány alkalmazás igen hasznos tud lenni utazás közben. Elég csak a navigációt említeni: szinte senki sem használ már papír alapú térképet, de a használatban lévő GPS-eszközök száma is folyamatosan csökken. Nem csak ezen a területen nyújtanak segítséget a különböző alkalmazások, azonban a megfelelő programok kiválasztásán is sok múlik. Ebben szeretnénk most segíteni az alábbi öt applikációval.

Waze

A népszerű navigációs alkalmazást valószínűleg sokan ismerik. A felhasználók adatai alapján az app megmutatja a forgalmas útszakaszokat, és igyekszik ezek elkerülésével időben rövidebb utat tervezni. A programban jelezni lehet szinte mindent a virtuális térképen, a nagyobb kátyúktól kezdve a traffipaxok helyzetén át a lerobbant autókig. Szöveges üzenetet is lehet küldeni a többi úton lévőnek, ebből akár mókás dolgok is kisülhetnek. Emellett az aktuális sebességünket is méri, megtalálja a közeli benzinkutak közül a legolcsóbbakat, de még éttermet is ajánl, ha megéhezünk – magyarul rengeteg hasznos funkciót rejt ez a program.