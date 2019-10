Alapadat, hogy a kutatásban részt vevők 90,2 százaléka számára valamilyen mértékben probléma letenni az autót, pedig a 49 százalékuk maximum heti 2 órát parkol a főváros zsúfolt belső részében, 73 százalékuk délutánonként. Nagy részük a zónahatárokat sem igazán ismeri, márpedig számos olyan utca létezik Budapesten, amelynek a két oldala két különböző kerülethez, így két eltérő zónához tartozik.

Lehet trükközni, akár kollektíven, de jó ez?

Átlagos iroda Budapesten, a munkakezdéskor leteszik autóikat az épület előtt az ott dolgozók. Fizetőövezet, ám ők nem vesznek parkolójegyet reggel 8-kor. Mondjuk 9.30-kor ér oda az ellenőr, sorra pakolja a Mikulás-csomagokat a szélvédőkre. A portás résen van, azonnal jelez az érintetteknek, akik 9.30 és 9.35 között mobilparkolást indítanak a telefonjaikon, megváltva ezzel a parkolási jogosultságot, amit 9.50-lor leállítanak. Ezzel arra a napra már meg is vannak, ugyanis a pótdíj kiszabásának időpontjától számított 5 percen belül váltott parkolási jogosultság (jegy, vagy mobilfizetés) bemutatása után a pótdíjat törölni kell. Hiába jár arra később is az ellenőr, vagy bármely kollégája, hiába fizetés nélkül parkolnak a nap további részében is az autók, mivel ott van rajtuk a pótdíjfizetési felszólítás, aznap ezeket a járműveket már nem lehet megbírságolni ugyanott állva.

No de miért nem működött régen ez a trükk, és miért működik ma? “Korábban havonta egyszer lehetett az ügyfélszolgálati irodán bemutatással ezt elérni, ma már korlátlan alkalommal. A Kúria eltörölte az egyalkalmas korlátot, akár havonta minden nap el lehet ezt játszani, ráadásul elég akár a bírósági szakban bemutatni a pótdíjazás után váltott jogosultságokat. Ez azt jelenti, hogy egy negyedórás jogosultság kifizetésével (plusz a mobilfizetés díja) mondjuk a 440 forintos óradíjú zónákban mintegy 200 forintból megoldható 4400 forint helyett az egész napos parkolás” – mesélt tavalyi interjúnkban a Vezessnek az új trükkről Sipos László, a Magyar Parkolási Szövetség felügyelőbizottsági elnöke.