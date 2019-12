Aztán persze jött a bolygónkat még erősebben megváltoztató automobil is az előbbinél hatalmasabb visszhanggal, a vidéki földutak mellett még több megriadt és szétszaladt lóval. Na de vajon manapság a motorkerékpár szó hallatán mindenkinek a Mercedes márka ugrik be elsőre? Nem! És az autó kifejezés hallatán? A legtöbb jogosítványos polgárnak még erre sem!

Hivatalosan 4,3 liter benzint fogyaszt 100 kilométeren a negyedik generációs Prius hajtásláncával mozgatott Corolla alapmotoros változata, vele kezdjük a felsorolást. Az autós lapokat olvasók kívülről fújják: a rendszer hagyományosabbik fele az 1,8-as, szívó, Atkinson-ciklusú benzinmotor (önmagában 98 lóerős), amelyre a gyorsabb bemelegedés érdekében kétkörös hűtőrendszert szereltek. Világbajnoknak számít a 40 százalékos termikus hatásfoka, ami nagyjából tízzel az átlagos benzinesek értéke felett van.

Berakták a hátsó üléssor alá a nikkel-metál-hibrid akksicsomagot, a villanymotor pedig könnyebb, mint az előd Aurisban. Sokan nem vitatják a szakmában, hogy ez a 122 lóerős összteljesítményű rendszer még mindig viszonyítási pont – csak hát Priusként annyira megosztó külsőt kapott és túlárazták, hogy Magyarországon már nem is lehet rendelni hivatalos úton. Helyette a Corollát kínálja az importőr, a közepesnek mondható Comfort felszereltséggel 6,45 millió forintos alapártól. Extrázva sajnos könnyen a tízmillió közelébe kerülhet a végül utalandó összeg.

Méretesebb és németebb a Passat GTE, amelynek frissített változatát éppen most mutatta be a Volkswagen. Akksijának kapacitása 13 kWh-ra nőtt, aminek kizárólagos használatával a WLTP szerint akár 55 kilométert is megtehet az autó. Mivel viszonylag kis kapacitású energiatárolóról beszélünk, 4-5 óra alatt elvileg 100 százalékosan feltölthető.

Az 1.4 literes benzinmotorból turbóval 156 lóerőt hoztak ki, a villanymotor 115 lóerős, de mint köztudott, nem adhatók össze, a kombinált rendszerteljesítmény 218 lóerő, és maximálisan 400 Nm nyomaték. A százas sprintet 7,4 másodperc alatt teljesítő szedán/kombi ára is hasonlóan egyedi: 14,6 millió forintról indul, de sejthetően nem ennyiért kelnek el a példányai.

Mindezek után hatalmas a kontraszt, ha ránézünk az összeállításunkban szereplő személyautók közül a legyártásával a környezetet legkevésbé terhelő, ezért a cikkünk legzöldebb autójának számító Suzuki Swift Hybrid 12V GL 4,12 millió forintos alapárára. Ráadásul a szigorú WLTP szerinti gyári fogyasztása is igen barátságos, 5,3 liter 100 kilométeren.

A rendszerváltás utáni Magyarország legnépszerűbb modelljének számító Swift legmodernebb változatában az enyhe hibrid rendszernél az 1,2-es benzinmotor működését egy kompakt villanymotor, és egy nagy hatékonyságú lítium-ion akkumulátor segíti. Hogy is néz ki ez működés közben?

Megállás után a belső égésű motor automatikusan leáll, az elektromos berendezések pedig az akkumulátorokról működnek tovább, ami üzemanyag-megtakarítást jelent. Elinduláskor aztán az integrált villanymotor (ISG) indítómotorként működve halkan és simán indítja újra a benzinmotort. Amikor a Swift elindul vagy gyorsít, az ISG besegít a benzinmotornak, megint csak csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. Lassításkor is környezetbarát, ugyanis az ISG az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátort.

Mindezeken felül a 90 lóerős Suzuki Swift Hybridnek alkatrészárban és a márkaszervizek óradíjaiban is jelentős előnye van tulajdonképpen minden más itthon kapható márkával szemben. Plusz sokaknak személyes kötődése is van a modell elődeihez, vagy magához a márkához. A csúcs-Swifthez ráadásul most 3,39 millió forintos kedvezményes áron hozzá lehet jutni, ami pár éve még a mission impossible árkategória volt, ha szóba került a hibrid hajtás.

Mindössze 50 centivel hosszabb, de bőven kétszer ennyibe kerül a 7,79 millió forinttól megrendelhető Kia Niro full hibrid változata. A crossover orrában 1,6 literes, 105 lóerős benzinmotor dolgozik, amelynek a 43,5 lóerős csúcsteljesítményre képes villanymotor segít be, ha kell. Ketten együtt 141 lóerős csúcsteljesítményre és 265 Nm nyomaték leadására képesek.

A villanymotort 1,56 kWh-s lítium-ion polimer akkumulátorcsomag látja el energiával. A mindössze 33 kilós pakk a szerény űrtartalmú, 45 literes üzemanyagtartállyal együtt a hátsó ülések alatt rejtőzködik, míg az autó saját, 12 voltos picinyke akkumulátora a csomagtartó egyik oldalzsebében lapul.

Végül nézzünk meg egy prémiummárkás, hatalmas hibridet, ilyenekből is egyre több készül. A BMW X5 xDrive45e 395 lóerős rendszerteljesítményét a sorhatos, turbós benzinmotor, valamint a nyolcfokozatú ZF váltó mellé épített villanymotor ereje adja össze. Két és fél tonna körüli brutális összsúlya ellenére 5,6 másodperces a sprint százig, ilyenkor azért már nem éppen környezetbarát üzemről beszélünk.

Ebben a szörnyben 265 kilót nyom a 24 kWh-s a lítiumion akksicsomag, amelyet a padlólemezre fektettek, ennek előnye az alacsonyan tartott tömegközéppont, hogy ez a BMW is a márkához illő módon kanyarodjon. Az ára is olyan: 21 millió forintról indul, ami pár extrával simán 30 millió fölé szaladhat.

Amiből ugye akár 9-10 darab Suzuki Hybridet is vásárolhatnánk.