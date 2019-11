„Vidéki lakosként mobillal parkolok, amikor néha nagyobb városokban járok, így nem lehet gond. Így történt ez most is, ezért teljesen ledöbbentem, amikor visszaértem a kocsimhoz” – kezdi furcsa sztoriját András. Pont egy hete történt az eset, amikor is dolga akadt Zuglóban, a Hungária körút 104. előtt tette le a Fordját. Mivel éppen ott ácsorgott az elhíresült helyi automaták egyike, a kódot sem kellett keresgélnie az utcán. Elindította telefonján a parkolást.

Másfél óra múlva meglepetten tapasztalta, hogy az autója ablaktörlője alatt egy klasszikus Mikulás-csomag virít. Hát-ez-meg-mi? Kibontotta.

Két teljesen egyértelmű ok szerepel a papíron, piros nyíllal jelöltük őket. Egyrészt „zónán kívüli díjfizetés” történt, ami első blikkre meglepően hangzik, hiszen a fizetős parkolás zónáján/zónáin kívül ugye nyilvánvalóan nem kell fizetni, inkább az lehetne baj, hogy „zónán belül nincs fizetés”, de nem vagyunk mi a kerületi parkolási cég nyelvtannácija.