E mögött az a feltételezés állt, hogy az emberek elfordulnak a dízelüzemű járművektől, ami tőlünk nyugatra részben be is jött: főként az idős gázolajosoktól kezdtek megszabadulni sokan, ami miatt esett ezek használtpiaci ára. Olyannyira, hogy a magyar (román, bolgár stb.) nepperek máris lehetőséget láttak benne, tavaly éves rekordot döntött a szürkeimport, idén pedig újabb, háromnegyed éves rekordot.

Ebben az összeállításunkban ezres nagyságrendben szedtünk össze olyan 20 évnél idősebb autókat, amelyek idén érkeztek Magyarországra, majd a hazai műszakin átmentek, és a hatóságok rendszámot raktak rájuk.

Ráadásul az átlagosan kamaszkorú járművek rekordmennyiségű behozatala mellett csúcson van az újautó-értékesítés is. Azaz növekszik a hazai személyautó-állomány, a dízelek és a benzinesek száma egyaránt, de ez csak egyik oka a gázolaj-vásárlás növekedésének.

„Elfogadható sávban” az árak

Emlékszik még valaki, hogy mennyi volt a benzin és a gázolaj literjének ára 20 éve? Esetleg 10 éve? És arra, hogy mikor fordult meg a nálunk a világ rendje, mikortól drágább Magyarországon a „dízel” a benzinnél? A KSH adataiból a befogadható méret miatt kétéves ugrásokkal emeljük a literenkénti forintárat 1996-tól 2018 év végéig.

Év Gázolaj (literár forintban) Benzin (95-ös, literár forintban) 1996 108 120 1998 140 156 2000 214 234 2002 202 223 2004 223 244 2006 271 277 2008 309 293 2010 320 336 2012 435 426 2014 418 408 2016 331 332 2018 395 381

Nincs olyan messze, sokan emlékeznek rá, hogy 2012-14 között évekig a mainál magasabb üzemanyagárak mellett léteztünk. Az akkori átlagos bérszinthez képest a 430 forint körüli gázolajár és a 420-as benzinár ma egészen extrémnek tűnik. Grád Ottó szerint az üzemanyag-fogyasztás folyamatos növekedésének másik, fontos oka, hogy szerinte évek óta „elfogadható sávban” mozognak az árak.

Ezért nem csak a magánszemélyek autóznak többet ma, mint 5-6 éve, hanem a fuvarozók is nagyobb arányban tankolnak magyar kutaknál. A gazdasági növekedés növeli a hazai vállalkozók vásárlásait, emellett Magyarország igazi tranzitzóna, milliónyi teherautó hajt keresztül az országon, márpedig a főtitkár szerint manapság ők jellemzően nálunk töltik fel a kamionok hatalmas üzemanyagtartályait. Az eurót használó szomszédaink (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia) mellett Horvátországban és Szerbiában is drágább a gázolaj és a benzin, Romániában pedig már azonos árszinten van a magyarral. Ez nem volt jellemző az elmúlt évtizedekre, ma már csak Ukrajna olcsóbb.

Csökkent a határturizmus és a csempészet

Utólag behegesztett hatalmas üzemanyagtartályokban is folyt egykor az olcsó ukrán üzemanyag Magyarországra csempészése. Számos elkövető, és nem kevés őket segítő határőr csücsül azóta hűvösön, ha igaz, manapság már sokkal kisebb mértékben jön be illegálisan. De teljesen törvényes módon is sokat lehetett keresni egykor, amint egy korábbi MTI-számítás közölte, az autósok akár 4-7 ezer forintot is spórolhatnak egy kárpátaljai tankolással.

Ukrajna ma is olcsóbb, viszont ha a többi szomszédot nézzük, manapság inkább hozzánk jöhetnek a szlovákok, románok, szerbek és a horvátok tankolni. Ez is növeli mindkét üzemanyagnál a magyarországi értékesítést.