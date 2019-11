Olvass tovább

Mielőtt a szokásos szimatolgatásba kezdtem volna, kísérőm mosolyogva felhívta a figyelmemet a bójákra. Kérlek, itt és itt és itt ne sétálj, mert arra közlekedik majd az esemény főszereplője, az önvezető autó. Még csak véletlenül se lépj félre, ne állj elé, ne is hajolj be az útjába fotót készíteni, mert megzavarod. Oké?

Az AImotive, a HERE Technologies és a Vodafone Magyarország kilenc hónapos együttműködéseként jött létre az az automata parkolási rendszer, aminek a működését most bemutatják a sajtónak. Lényege, hogy a három cég technológiája erre felkészített autókkal képes a világ legkényelmesebb földalatti parkolására. Oda érünk egy irodaház mélygarázsához, kiszállunk az autónkból, amely innentől kezdve teljesen önmagától leautózik a föld alá, szabad helyet keres magának, és pikk-pakk, leparkol oda, majd leállítva a motort várakozik. Aztán ha órákkal később végeztünk a dolgunkkal a hetediken, jelzünk a mobilunkkal neki, beindul a motorja, kiáll a helyről, szépen-szabályosan felkanyarog a sorompóig, és csak be kell pattannunk. Suhanhatunk, ahová akarunk.

Sajnos mindezt még nem úgy nézhettük meg, hogy bevonultunk a biztonsági őrök monitorszobájába, amelyben az épület minden egyes négyzetméterét figyelő kamerák közvetítik a folyamatot a sofőr kiszállásától az autó tekergőzős önvezetésén át a parkolásáig.

Lassabban parkol a nagymamámnál, de pár év, és lenyomja a beállóművészeket is

Nem indítottam stoppert a Mondeo indulásakor, nem tudom számokkal igazolni, hogy az autó meglehetősen komótosan tette meg a pár tízméteres távot. Aztán az indokoltnál talán nagyobb ívben fordult rá a prezi miatt szabadon hagyott parkolóhely előtti részre, végül némi előre-hátra csoszogás után betolatott. Tudják, mint a bizonytalan kezdők, akik előre hajolnak, hogy vajon hol a kocsi orra, majd hátra nyújtogatják a nyakukat, mert nem érzik az autót, nem biztosak benne, hogy befér-e bárhová.

Szerencsére az ügyes kézzel választott műsorvezető (Karotta) és a kötelező (?) celebritás (Pimaszúr) profin tették a dolgukat, jó sokat beszéltek, hogy ne üresen teljen az idő.

Csakhogy itt nem ember parkolt, hanem a mesterséges intelligencia. A sofőrölésben helyet foglaló AImotive-os mérnök felemelt kézzel jelezte végig, ő csak biztonsági okokból van jelen. Kétség kívül nagyobb hírértéke lett volna, ha a jármű keresztül hajt 27 újságírón, de nem ez volt a cél. Hanem a helykeresés, megtalálás, önparkolás prezentálása. Ami sikerült. És a legkevésbé sem kritika, hogy mindezt 2019. november 18-án óvatoskodva tudja a rendszer. Három hónapja még így sem tudta, hat hónap múlva még ügyesebb lesz, amikor pedig bekerül az autónkba, megveri majd a profi sofőröket is.

Na, de mikor lesz benne ez a szuper tudás az átlagos magyar családok autójában?

A sajtótájékoztató végén három kérdést tettem fel a cégek illetékeseinek:

Ma egy ötmilliós járműből veszik a legtöbbet a magyar autóvásárlók, ezt tekinthetjük Magyarország népautójának. Vajon mikor kerül bele ilyen értékű átlagkocsikba alapfelszereltségként ez a tudás? A mélygarázsba magától legurulás, és a leparkolás.

Vajon ha be is kerül a kocsikba a cucc, mikor fognak egy ilyen rendszerben megbízni az autók tulajdonosai úgy, hogy napi szinten használják is. Ma ugye sokan ennél egyszerűbb extrákat sem használnak, a cikkeleji bálás példa egyáltalán nem egyedi, és itt ennél sokkal-sokkal többről van szó.

Olyannyira többről, hogy a mélygarázsban ember nélkül bóklászó leendő autónk mozgásban lévő egyéb járművek, és sétáló emberek között keresi majd a szabad helyet magától. Ezért harmadikként azt kérdeztem: ki lesz a felelős azért, ha az én szuperokos személyautóm bajt okoz?

Másfél-két évvel ezelőtt a közutas önvezetést fejlesztő cégek vezetői a Google-tól az AImotive-ig optimistán, 10 éven belülre jósolták a legfelső szintű rendszerek szériaautókban való hétköznapi megjelenését. Ma a fejüket rázva későbbre teszik a biztonságos közúti működés elterjedését. Ám a mélygarázsos parkolás más tészta, azt a választ kaptam az első kérdésemre, hogy ez a cucc tulajdonképpen száz dollár. Az harmincezer forint! Finomítani kell még, persze, de hamarosan kész, kereskedelmi forgalomba hozható, gyakorlatilag az autógyártókon múlik, hogy mikor rakják be a termékeikbe.

Ne legyenek kétségeink, mint az összes klassz extra, ez is elsőként a prémium szegmensből vásárlók életét könnyíti meg, de gyorsan leszivároghat. Négy-öt-hat év, és az átlagautókban is ott lehet.

Kérdés, hogy ki mennyire bízna ebben?

Pár év múlva ön lesz olyan bátor, hogy megnyomja a piros gombot, és útjára indítja a saját autóját magától a föld alá?

Amúgy erre a kérdésre nem kaptam érdemi választ, nem is könnyű megjósolni az emberi viselkedést. De a harmadikra, a jogi felelősséget firtatóra igen. És nem azt, amit vártam.

Meglepő válasz jött a kérdésre: ki a felelős akkor, ha az autóm magától lemegy a mélygarázsba, és elgázol valakit?

Őszintén szólva fogadni mertem volna rá, hogy a válasz valami ilyesmi lesz: hát, mielőtt a sofőr aktiválja a rendszert, megjelenik a képernyőn a kisbetűs rész, ami áttolja rá a felelősséget, és csak ennek leokézásával tudja útnak indítani a kocsit. Ehelyett azt felelte lazán Jánky Szabolcs, az AIMotive üzleti stratégia vezetője hogy az autót gyártóé a felelősség, ha baj van. Szemrebbenés nélkül jött a válasz. A gyártó felel. Én elhiszem, örülök is neki, de azért kíváncsi vagyok, milyen jogi szabályozást hoz a jövő.

Szóval, mindössze száz dolcsi, és ha baj van, széttárhatom a kezemet. Tőlem jöhet, ha tényleg tuti.

Elsőként, nyugodtan beültem a Mondeóba, és az anyósülésből néztem végig az önparkolást. Mármint néztem volna

Már a sajtótájékoztató elején közölték, hogy a beszédek végén bárki beülhet az autóba, és belülről megtapasztalhatja az önvezető helykeresést a happy finish-sel a végén. Elsőként pattantam be, majd röviden beszélgetni kezdtem a mérnök srácokkal. Aki elöl ül, a biztonságért felel, ha hülyeséget csinál az autó, beavatkozik.

Kicsit hosszabbra sikerült a beszélgetésünk a tervezettnél, ugyanis a jármű előtt, olyan 5-6 méterrel a rendezvényre érkezett tévések csevegtek. Nem pont a Mondeo útjában, de egy kissé ki kellett volna térnie a járműnek, amely érzékelve az embereket, nem indult el. Mindenkor a legfontosabb a biztonság! Az ember ilyenkor megy előre, két mozdulattal kikerüli a gyalogost, a mesterséges intelligencia itt és most nem kockáztat – na, ezen a ponton jutott eszembe a legújabb Terminator-film, abban kicsit más a felállás. Szóltunk az operatőrnek és a segédjének, arrébb álltak, mi meg elkezdtünk egyenesen gurulni.

Amint látják, meglehetősen furán tekergette jobbra-balra a kormányt tök egyenes úton is a rendszer, de kívülről nézve ez még úgy ahogy normális járműmozgásnak tűnhetett, aztán egyszer csak megálltunk. Már látta a rendszer (vagy a srácok?), hogy arrébb emberek állnak. Nem sokkal később mentünk tovább, a szokásosan túlzó ívben ráfordultunk a parkolóhely előtti részre, ahol éppen interjút adott a Vodafone-vezér. Végleg leálltunk.

Ma még így működik, de lesz ez máshogy is. Pár év múlva emlékezzenek majd erre a cikkre, kedves olvasóink, amikor már a saját autójukban ülve aktiválják a helykereső-önparkoló extrát! Simán, bizalommal. Nincs az olyan messze, jót mosolygunk majd együtt a 2019-ben tarlón bálákat kereső egykori önmagunkon.