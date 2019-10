Pár százezer forintért csak úgy tudunk olcsó autót venni, ha a későbbi fenntartás is olcsó lesz. Ez a trükk, egy 18-20 éves, extrákkal tömött középkategóriás autó még akkor is pénztemető, ha nem hordja orrán valamelyik prémiumgyártó márkajelét.

Olvass tovább

Hibák között a gyakori meghibásodás, megbízhatatlan elektronika volt a legtöbbször említve. Valóban ennyire rossz a helyzet? Természetesen nem keresek szalon állapotú autót ilyen árban, de nem szeretnék hetente a szervízbe járni vele. A másik kiszemelt egy 2004-es Renault Megane Grandtour lenne, 1,9 dCi motorral. Erről milyen véleményt tudna mondani? Valamint ilyen árban mit ajánlana? Leginkább dízel érdekelne…

Köszönettel,

Dávid

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

500 000 forintért felejtse el mindkét típust! Többet lesz szervizben, mint az úton. Ezért az összegért dízelben VW Golf IV-et, Ford Focus I-et, esetleg G Astrát ajánlanék, de ezek sem lesznek patika állapotban, viszont tele vannak a bontók olcsó alkatrészekkel.

Bármit is választ, nézesse át szakemberrel vásárlás előtt, nehogy többe kerüljön a leves, mint a hús.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Francia helyett egy olcsó Passat?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Mivel a francia csoda cserbenhagyott (Renault Mégane) új autó után nézek. Van 3 típus amit kinéztem magamnak,ezeket lentebb le is írom,lehet hogy pénztemető mind, ezért is kérném a segítségét,esetleg ha tényleg azok lennének varnék alternatívákat is az alábbi paraméterekkel: Kombi, szervokormány, dízelt preferáljuk, és mivel viszonylag sokat megyünk napi 50 kilométert és heti egyszer 160 kliométer így nem szeretném, ha 8 liter fölé menne az átlagfogyasztás.

Lóerőből legalább százat szeretnek, és örülnek ha jól is nézne ki bar ez persze szubjektív.



Ami fontos a keret 700 ezer forint ra, és amiket én néztem ki: Mazda6-Volkswagen Passat b5/5.5-Audi A4. Ön szerint ebből a keretből van ilyen normális állapotban levő autó,amire nem kell havi 50-100 ezreket költenem szervizelésre?

Ezenfelül ha ilyen paraméterekkel nincs ezekből, vagy úgy semmiből normális ebben az árban mennyire lehet jó döntés ezek későbbi generációit részletre venni?

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

Ön álmokat kerget. Nem létezik 15 éves autó 700 000 forintért (3 millióért sem), amire nem kell 50-100 000 forintot költeni szervizelésre. Nem lehet 10-20 000 forintos javításokból autót jó állapotban tartani.

A Mazda 6-ot messziről kerülje, főleg ennyiért. Az összes szétrohadt már. A Passat és az Audi A4 dízel a régi adagolós és a PDTDI motorral is jó választás lehet, de költeni ezekre is kell. Már mind elment a Holdig és vissza kétszer, max. az óra kevesebbet mutat. Ezeknél az autóknál a futómű is lehet pénznyelő. Csak az elsőkben 8 lengőkar található, amiből mindig kopog valamelyik.

Ha spórolni szeretne és kell a hely, talán még egy Škoda Octaviát javasolnék. Itt egyszerűbb a futómű.

Bármelyik típust választja, kérje szakértő segítségét, hogy legalább ne a kocsi árát költse rá újra a kiszemeltre az első 6 hónapban.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu

Hibrid: a józan választás

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Tibor!

A segítségét kérném autóvásárlással kapcsolatban. Szeretnék hibridre váltani, és két kiszemeltem van: a 3. generációs Toyota Prius és az 1. generációs Toyota Auris.

Prius III: Nagyon bejön a harmadik generációs Prius kívül-belül, bár az általa kínált helyre nem igazán van szükségem.

Ugyanakkor tartok az inverter esetleges meghibásodásától, ahogyan olvastam ez lett ennek a generációnak az egyik „gyenge” pontja.

Auris I. HSD: Ez is tetszik kívül-belül, de valahol olvastam, hogy ebben már orvosolták a 3-as Prius hajtási rendszerének gyengeségeit, így az alulméretezett invertert is.

Kérdéseim:



Helytállóak-e a fenti információim, és tényleg kell-e aggódnom az inverter miatt?

Milyen előnyei/hátrányai lehetnek egyik, illetve másik modellnek, melyik a jobb választás?

Mire érdemes figyelni mindkét modellnél vásárláskor, mit kell ellenőrizni, vannak-e más, ismert rizikófaktorok?

Tisztelettel,

B. Lajos

Szakértőnk válaszol

Kedves Lajos!

Helytállóak az információi, valóban javítottak az inverterek túlmelegedésén az Aurisnál. Technikailag nagyon hasonló autó a Prius III és az Auris I.HSD. Amennyiben nincs szüksége a bálna kasztnira, javaslom az Aurist.

Az autó átvizsgálásához mindenképpen kérje szakértő segítségét profi műszerekkel. Hybridnél duplán igaz, hogy nem elég vásárláskor megrugdosni a kerekeket. Tele van a piac volt taxival, kölcsönzős autóval. Gond lehet a rozsdásodás is. Akkucellákat kell tesztelni, elektronikát nézni, stb…

Üdvözlettel,

Varga Tibor

www.autovizsgalat.hu