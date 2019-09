Mindazoknak, akik képtelenek viszonylag egyenletes sebességet tartani autópályán vagy országúton, a sebességtartó automatika fontos támasz a fogyasztáscsökkentésben. Használatával megkímélik a többiek idegrendszerét is, akiknek nem kell oda-vissza előzgetni a 96 és 127 km/óra között, a domborzattól és a figyelem lankadásától függően bármilyen sebességgel haladni képes közlekedőt.

Tempomat, azaz sebességtartó automatika: ez az extra az Egyesült Államokból terjedt el a világon az első olajválságot követő években, amikor a megdráguló üzemanyagot ott is igyekeztek kevésbé pazarlóan felhasználni. A tempolimitek és a sebesség-ellenőrzések általánossá válása is támogatta a berendezés diadalmenetét, amely segít a szabályos és egyenletes utazósebesség tartásában.

Kipakolni az autót, levenni a tetőcsomagtartót, kikerülni a kocsit lassító gödröket, mérsékelni a légkondicionálást, fejlett motorolajra áldozni. Csökkentett gördülési ellenállású gumit használni, kiküszöbölni az elkerülhető fékezéseket és újragyorsításokat, tisztességesen karbantartani az autót és beállítani a kerekek légnyomását, akár a legnagyobb terheléshez megadott értékre. Ezeket a tippeket egy rutinos Vezess olvasó fejből sorolja, de vannak a fogyasztáscsökkentésnek más módjai is, amire talán nem gondolnátok. Öt tipp következik, ami túlmutat a fentieken.

Hegyen-völgyön kisebb energia-befektetéssel utazhatunk, ha lefelé engedjük a választott tempó fölé gyorsulni az autót és ezzel a lendülettel csökkentjük a kaptató leküzdéséhez szükséges üzemanyagigényt. Erre nemigen képesek a tempomatok

Aki azonban túl van ezen a szinten, az a folyamatos tempomathasználattal nem mindig tesz jót a fogyasztásnak. A sebességtartó automata ugyanis, hisz ez a dolga, minden körülmények között tartani igyekszik a beállított sebességet. Emiatt hegynek felfelé is ragaszkodik a Set gombbal megadott értékhez, lefelé viszont nem engedi felgyorsulni az autót, vagy csak a motorfékhatás erejéig vagy az üzemi fékkel is lassítva.

Hegyen-völgyön viszont kisebb energia-befektetéssel utazhatunk, ha lefelé engedjük a választott tempó fölé gyorsulni az autót és ezzel a lendülettel csökkentjük a kaptató leküzdéséhez szükséges üzemanyagigényt. Átlagsebességünk ugyanannyi lesz, ha tempomat 95 helyett felfelé 90-nel, lefelé 100-zal jövünk. A gravitáció nagy úr. Nagyon kevés autóban működik ezen az elven a tempomat, például a Honda Insight II és a Jazz Hybrid engedte lelassulni az autót a kaptatókon takarékos üzemmódban.

2. Nyitott vagy zárt fojtószeleppel?

Bár dízel autókban is van fojtószelep, aminek a motor finomabb leállításában jut szerep, a benzineseknél a gázpedált használva, de ténylegesen a fojtószeleppel szabályozható a teljesítményigény. A pillangószelep csak padlógáznál van teljesen nyitva, legtöbbször többé-kevésbé zárt állapotban áramlik át rajta a hengerekbe a levegő. Ez az ellenállás pedig növeli a szívási veszteséget.

Ugye, milyen jó lenne kiiktatni ezt az akadályt, mérsékelve a pumpálási veszteséget, mint a dízelekben (A dízelmotorok a magasabb sűrítési viszonyból fakadó jobb hatásfok valamint a gázolaj – literre és súlyra vetítve is – magasabb energiatartalma mellett a hiányzó fojtószelep miatt is fogyasztanak kevesebbet a benzines és gázüzemű motoroknál.)

Csakhogy a maximális terheléshez tartozó, teljesen nyitott fojtószelepet a motorvezérlés úgy értelmezi, hogy maximális teljesítményre van szükség, kerül, amibe kerül és erre utasítja a befecskendezést. Ez akkor is így van, ha nem hirtelen bokamozdulattal, hanem lassan tárjuk ki teljesen a fojtószelepet.

Ezért a motor hatásfoka az adott teljesítményszinten valóban jobb lehet, mint zártabb fojtószeleppel fokozva a sebességet, de az autó fogyasztása mégis aránytalanul megugrik a padlógázas dúsítás, a bedöntött üzemanyag miatt, ami nemcsak a többtorkú karburátoros motorok sajátossága. Ezért a tövig nyomott gázpedálos, teljesen nyitott fojtószelepes gyorsításnál a motor végül kevesebbet fog fogyasztani kevésbé mélyre nyomott gázzal. A kihúzatások elkerülése, a korai felkapcsolás viszont áldásos.

3. Használj telematikát!

Fejlesztések ide, modernizáció oda, a vezetőn múlik a legtöbb. Ő az, aki az autó használati módjával eldönti, mennyire aknázza ki a kocsi képességeit vagy mennyire pazarolja az üzemanyagot. Magánemberek esetében ez kevésbé életszerű, de egy néhány autóval rendelkező kisvállalkozás vagy nagyobb autóparkú közepes cég látványosan csökkentheti járműflottája költségét telematikai szolgáltatásokkal.

A járműkövetés az autó OBD-aljzatába csatlakoztatható szerkezettel működik, a vezető azonosítására egy ún. RFID, azaz rádióhullámos azonosítókártya szolgál. Az OBD-s kütyüben van egy GPS-antenna, egy GPS-szerkezet, egy gyorsulásmérő, egy apró lítiumion akkumulátor és saját SIM-kártya a kommunikációhoz. A műholdas kapcsolattal határozható meg az autó helyzete és sebessége.

A tapasztalatok szerint a GPS-alapú járműkövetés külön ellenőrzés nélkül is erősen visszafogja a maszek autóhasználatot a cég költségén. De az adatokból az is egyértelmű, ki járatja indokolatlanul sokat az autót alapjáraton, 20 percig szennyezve a levegőt elindulás előtt, hogy télen meleg, nyáron hideg utastérbe szállhasson be.

Beállítható figyelmeztetés tartósan magas fordulatszámra és/vagy nagy sebességre, ha valaki nem az előzések idejére, hanem perceken át például 5000 felett forgatja a motort illetve 160 km/óra felett száguld. A riasztások köre szabadon konfigurálható, kombinálható például az alacsony hűtőfolyadék-hőmérséklet és a nagy fordulatszám, mert a hidegen rúgás nagyon nem használ a motoroknak.

Többféle járműkövetési szolgáltató aktív hazánkban, mi a Vezessnél az i-Cell szolgáltatását használtuk egy Kia Ceedben az 1,4 literes turbós benzines motorral. Az eszköz ára beépítéssel együtt 25 000 Ft+áfa autónként, a szolgáltatás havidíja nettó 2500 forint. Az e-mailes riasztások, értesítések benne vannak ebben az összegben, aki szeretne, külön díjért SMS-eket is kaphat.

A rendszerhez része egy nagyon praktikus parkolássegítő alkalmazás, amely fizető övezetekben a motor leállításakor rákérdez, hogy szeretnénk-e SMS-ben parkolást indítani és a motor beindításakor felajánlja a fizetés leállítását. Ez legalább olyan nagy könnyebbség az autósoknak, mint munkáltatójuknak a menetlevél elkészítése, amit szintén megad az i-Cell.

4. Ne higgy vakon a nyilaknak!

Nagyon kevés autóban tapasztaljuk, hogy a sebességváltás esedékességét jelző műszerfali üzenetek túllépnének azon a kisiskolás szinten, hogy ne pörgesd a motort és takarékosabban haladhatsz. Mert ez igaz, de nem minden üzemállapotra. Az 1600-1800-as fordulatnál felkapcsolást kérő vagy a felfelé kaptatva is a hatodikhoz és 1200-as fordulatszámhoz ragaszkodó váltásesedékesség-jelzőkre nem hagyatkozhatunk.

Az egyik jó példa a Renault, ahol 1800-2000 alatti fordulatszámmal hegynek felfelé haladva vagy kis fordulatszámon mélyre nyomott gázzal a visszakapcsolásra is figyelmeztetnek a nyilak. A fogyasztásnak ugyanis sík úton, egyenletes sebességnél valóban üdvös a csekély és állandó fordulatszám.

De nagyobb terheléskor, előzés, kaptató esetén a visszakapcsolás nemcsak kíméli a motort, de magasabb fordulatszámon, enyhébb gázállással, jobb forgatónyomaték-tartományban kevesebb üzemanyagból juthatunk fel a hegyre. A motor hangján, járásán is érezhető, ahogy kisimul, ha nem ötödikben, 1270-es percenkénti fordulatszámon kell felkapaszkodnia a dombtetőre, hanem alacsonyabb fokozatban, magasabb fordulatszámmal támadjuk az emelkedőt.

5. Ha 70, akkor 70, ha 90, akkor 90

Nem emlékszem már ki adta ezt a pofonegyszerű, de működő tanácsot a fogyasztáscsökkentésre. Az éca a következő: tartsd be a sebességkorlátozásokat! Nem az útépítéskor kint felejtett 30-40-es táblákra gondolt, de aki országúton tényleg 70-80-90-nel hajt, amennyit az adott szakaszra engedélyez a közútkezelő és tart egy viszonylag egyenletes sebességet, egészen közel juthat autója minimumfogyasztásához.

+1. Tankolj ritkábban, de többet!

Megtakarításként jelentéktelen, de a környezetvédelem miatt mégis fontos a bónusztrack. Mivel a tanksapka nyitásakor üzemanyag párologhat el, érdemes ritkábban, de nagyobb mennyiségeket tankolni. A dízelmotoros autóval járók arra is figyeljenek, hogy ne engedjék az üzemanyagtartályt kiürülni, nagyjából egy negyed alá menni, főleg ne nyáron! A résolaj, a befecskendező-rendszertől visszaáramló forró gázolaj ugyanis visszakerül a tankba és a tartályban lévő gázolaj hűti le. Kevés gázolaj pedig rosszabbul hűt, emiatt sem jó hagyni, hogy a gázolajtartály szinte teljesen kiürüljön.