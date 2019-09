Pár hete kiszámoltam, hogy az utazós időszakban 5000-8000 kilométert is vezetek egy hónapban. Nyaralás közben viszont boldogan átülök biciklire. Nem vagyok olyan elkötelezett és gyakori kerékpározó, mint a kollégák közül Gajdán Miklós, Kovács Miki vagy Földes Attila, de szeretem csinálni. Akkor is, ha növeli a hererák valószínűségét, akkor is, ha itthon kevés a kerékpárút, akkor is, ha izzadtan érkezem. Mert saját erőből eljutni valahová felemelő és biciklin megismerhető a környék, de haladni is lehet.

Hol az előzékenység előzéskor?

Nem a diszkrét delíriumban tekerők táborát tettem tömöttebbé, hanem kislányunkkal igyekeztem megosztani ezt az örömöt, kisebb túrákra, boltba, fürödni járva. Volt is egy csomó szép élményünk, csakhogy a strandig az út egy része a Balaton körüli kerékpárúton vezet, a Balatonfüred-Tihany szakaszon. Az egész balatoni bicikliút problémás terület, nemcsak az aszfaltot felnyomó gyökerek miatt, hanem mert rég kinőtte a nyári forgalom. Mivel a keskeny, túlterhelt útszakaszba eleve kódolva van a konfliktus, az ott tekerők zöme vagy a türelem erényét gyakorolja, vagy tesz az egészre és megoldja erőből.

Változnak a szerepek: az autós néha biciklista, ahogy a kerékpáros is ülhet autóba

Azoktól nyilván nem várok előzékenységet egy gyermekkel szemben sem, akik örülnek, hogy megvan az egyensúly. Gondunk azokkal a biciklistákkal volt, akik nagy rössel, csengetés vagy bármilyen előjel nélkül szűken elzúznak egy gyermek mellett, aki még szemmel láthatóan bizonytalanul karikázik. (Nem volt más biciklis útvonal, mert a 71-es és a 73-as országút nekünk nem játszik.)